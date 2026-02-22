Почему «Ливерпуль» пропускает на 90+?

Версия Славы Палагина.

Мало бед «Ливерпулю» в этом сезоне, как не за горами антирекорд АПЛ. Соперники уже четыре раза выгрызали победы голами на 90+ – повторение результата «Уотфорда»-2017/18, «Вест Хэма»-2021/22, «Уотфорда»-2021/22 и «Саутгемптона»-2024/25.

Сама проблема точно шире компенсированного времени: «Ливерпуль» в целом заваливает концовки. У команды Слота набралось уже 12 пропущенных после 76-й минуты. Это четвертый с конца показатель после «Ньюкасла» (14), «Лидса» (13) и «Борнмута» (13). В АПЛ в принципе растет доля поздних голов – судьи добавляют больше времени из-за увеличения числа замен, но чемпионов это едва ли оправдывает.

Концовки – не единственная и точно не главная беда «Ливерпуля», но разобраться в ее специфике и отыскать причины все равно интересно.

Слот сознательно устраивает перестрелки во вторых таймах

Голландец по ходу сезона не раз жаловался, что стиль соперников, встречающихся с «Ливерпулем», изменился по сравнению с чемпионской кампанией. Кто-то воспринимает слова Слота как оправдание, но если углубиться в детали, то изменения очевидны.

Вот показательный график от телеграм-канала «Футбол в цифрах ». На нем показан только один аспект, на который ссылался Слот по ходу сезона – стиль передач соперников. Под прессингом «Ливерпуля» перестали играть в короткий пас. Теперь его предпочитают обходить длинной передачей. Тренд на вертикальность затронул многие клубы, но к «Ливерпулю» готовятся особенно тщательно.

Побочный эффект перемен – «Ливерпулю» приходится чаще взламывать низкие блоки. Вот как об этом челлендже рассуждал Слот: «Мы не меняли наш стиль. А вот соперники поменяли и теперь действуют в более закрытой манере. На это можно ответить двумя способами. Первый – стандартные положения. Второй – моменты индивидуального мастерства. В прошлом сезоне у нас получалось вскрывать с помощью того или иного приема. Сейчас – нет».

Стандарты – давний бич «Ливерпуля». Катастрофа достигла таких масштабов, что клубу пришлось уволить отвечавшего за них тренера. С тех пор команда прибавила, но по количеству голов со стандартов все равно идет в середине АПЛ. Разница голов со стандартов – по-прежнему отрицательная (минус 6) и худшая в лиге наряду с «Вест Хэмом».

Индивидуальной магии тоже не хватает. В прошлом сезоне за нее отвечал Мо Салах. Египтянин отметился 18 результативными действиями, с помощью которых «Ливерпуль» либо выходил вперед, либо сравнивал счет – то есть вскрывал соперника. Важно: в расчет не шли стандарты, речь только про голы с игры. В этом сезоне Мо просел в каждом аспекте. Роль спасителя, естественно, тоже не тянет. За весь сезон у Мо набралось только три результативных действия, которые влияли на результат (опять же – без учета стандартов, включая пенальти).

Из-за того, что нет никаких чит-кодов, Слоту приходится чаще раскрывать состав и делать его более атакующим по ходу игры. У Арне есть несколько фирменных приемов:

● Замены Ибраимы Конате. Команда остается с одним номинальным ЦЗ , а позицию француза закрывает опорник Райан Гравенберх;

● Смена роли для Доминика Собослаи. Венгра могут спустить в опорную или отправить на правый фланг. Собослаи не ленится и пашет, но баланс все равно смещен в атаку;

● Выходы Федерико Кьезы дополнительным нападающим. Теперь не просто +1 в атаке, но и более атакующая схема – из 4-2-3-1 в 4-2-4.

Частый вопрос к Слоту по ходу сезона: почему спасает только вариант, который бьет по балансу? В прошлом сезоне голландец получал массу комплиментов за перестановки в перерыве, за мощнейшие отрезки в начале вторых таймов. Часто Слот даже не производил замены, а вмешивался в игру тонким прочтением соперника. В этом сезоне такого волшебства сильно меньше.

Проблема с атакующими заменами Слота – добыв нужный гол, «Ливерпуль» остается в разбалансированном сочетании. Только теперь команде нужно защищаться, а не атаковать. Джокерам не хватает и оборонительных качеств, и опыта на позициях, на которые их отправляет Слот. Соперники пользуются этим – причем не только с игры, но и на стандартах.

Характерная деталь: в финальные 15-минутки в матчах «Ливерпуля» забито 26 голов (в обе стороны) – минимум на 11 больше, чем в любой другой 15-минутный отрезок игры. В прошлом сезоне такой диспропорции не было. Это отлично характеризует проблему. Раскрывая состав, Слот нередко добивается своего – либо выходит вперед, либо сравнивает. Но далее наступает расплата.

Катастрофа на стандартах

Самый распространенный паттерн концовок – «Ливерпуль» пропускает решающий мяч после стандарта. Проблема тянется весь сезон, и здесь тоже аукаются атакующие замены Слота.

Вот что говорил голландец после игры с «Манчестер Юнайтед» в первом круге: «Я понимаю, что рискую, проворачивая такие замены. Не хочу, чтобы это воспринималось как оправдание, но проблемы на стандартах неразрывно связаны с этим. Обычно мы защищаем штрафную с четверкой игроков с атакующим мышлением. Но после моих замен их становится шесть, семь или даже восемь на поле. Даже в таком составе мы должны лучше защищать штрафную, но это не случайность и уж точно не совпадение».

Частое явление – «Ливерпуль» пропускает со стандартов даже не первой волной, а второй. Не в прямых верховых дуэлях, а в момент, когда игроки с атакующим мышлением убегают из штрафной вместо того, чтобы доиграть эпизод. Партнеры остаются в меньшинстве и разрываются.

В матче с «Фулхэмом» Слот пытался сыграть на опережение и на концовку выпустил Джо Гомеса вместо Коди Гакпо. Центральный защитник заменил левого вингера, который в том матче вообще сыграл центрфорварда. Оборонительная замена, которая была призвана добавить надежности в штрафной. Проклятие – не помогло даже это.

Выход Гомеса обернулся бедой другого типа – команда забетонировала штрафную, но вжалась в нее слишком большими силами. «Фулхэм» вовремя смекнул и вместо длинного аута, где «Ливерпулю» мог пригодиться Гомес, вбросил короткий с выводом Харрисона Рида на удар. Гол – безусловная удача и попадание в яблочко (0,02 xG), но хорошо описывает мучения «Ливерпуля» в этом аспекте. Что бы Слот ни делал – ничего не помогает.

Нехватка клоузеров?

Это жаргон Сэма Лэндера – тренера, который профильно занимается заменами в «Уимблдоне». В контексте футбольных замен так называются игроки, которые выходят под нейтрализацию соперника, когда основная работа уже сделана и нужно удержать счет. Как правило, более оборонительные по типажу.

В прошлом сезоне Лэндер хвалил Слота за использование таких игроков на системной основе: «У Слота очень конкретные требования к игрокам, которые выходят завершать работу. Я зову их «клоузерами». Он очень часто меняет защитников, чтобы сохранять контроль».

Более 40% замен Слот тратил на ориентированных на оборону игроков – защитники и опорник Ватару Эндо. При этом часто менялся профиль исполнителя, а не структура – «Ливерпуль» не переходил на пятерку защитников и не зажимался.

Что случилось с клоузерами в этом сезоне? Все просто: их нет.

Беды «Ливерпуля» с защитниками хорошо задокументированы. Из-за травм регулярно вылетают Джо Гомес, Конор Брэдли и Джереми Фримпонг. Новичок Джованни Леони даже не успел дебютировать в АПЛ, прежде чем выбыть до конца сезона. Вариантов у Слота практически нет. Освежать позицию некем. Приходится задействовать живых, но атакующих игроков, что разрушает баланс.

Случай Эндо – из этой же серии. Единственный опорник-разрушитель в составе часто недоступен. Японец уже трижды выбывал из-за травм и пропустил в общей сложности 58 дней (сейчас тоже отсутствует из-за перелома ноги). Дикий контраст по сравнению с прошлым сезоном с нулем травм. Выходы Эндо – не панацея (пропускали и с ним), но его отсутствие ощущается тоже.

«Ливерпуль» пропускает одинаковые голы

Классический баг обороны «Ливерпуля» – разрыв между крайним защитником и центральным. Из-за частоты эпизодов уже превращается в тактический мем.

На скриншотах – пропущенные голы от «Борнмута», «Фулхэма» и «Бернли». Во всех трех случаях – задолго до концовки матчей. Но похожие по типологии атаки можно отыскать и там. Например, от «Челси» в первом круге и от «Ман Сити» во втором.

Претензии можно предъявлять всем. Атакующие – не оказывают давление на игрока с мячом. Крайние защитники – располагаются слишком широко. Центральные защитники – слишком узко. Опорники – не заполняют дыру и смотрят на мяч.

В концовках к этому добавляется еще несколько факторов. Во-первых, усталость, которая ведет к потере концентрации. Во-вторых, нехватка сыгранности в составе с кучей атакующих игроков.

Самый пугающий аспект – частота, с которой возникают дыры, а соперники наказывают за ошибки. Независимо от счета, минуты на табло и наполнения состава, в котором обороняется «Ливерпуль».

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine