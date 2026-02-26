Почему я обожаю Джеймса Милнера

Колонка Вадима Лукомского.

От редакции: 21 февраля Джеймс Милнер официально побил рекорд по количеству матчей в АПЛ. 654! Теперь поводов для восхищения еще больше.

Вечный. Универсальный. Скучный. Пожалуй, три главные ассоциации с Джеймсом Милнером.

Вечный , потому что на семь лет старше своего тренера в «Брайтоне» Фабиана Хюрцелера. Хотя, извините, это прием из прошлого сезона. Есть факт покруче: Милнер играет с греческим вундеркиндом Хараламбосом Костуласом, который родился в 2007-м, когда Джеймс уже пошел на вторую сотню матчей в АПЛ.

Вот как свой футбольный возраст осмысляет сам Джеймс:

«На днях мы даже считали: 15 игроков из состава «Брайтона» даже еще не родились, когда я дебютировал, – сказал он The Athletic. – Я играю против сыновей игроков, с которыми я пересекался в начале карьеры. Например, Джастин Клюйверт из «Борнмута» – мы с его отцом Патриком играли в «Ньюкасле». В «Ливерпуле» я играл с Бобби Кларком, который сейчас в «Дерби» – его отец Ли был моим одноклубником в «Ньюкасле». А мой нынешний партнер по команде Томми Уотсон встречается с дочерью Иана Харта, с которым я играл за «Лидс».

Рекорд по количеству матчей в АПЛ – лишь очередной безумный артефакт эпохальной карьеры Милнера. «Не думаю, что кто-то еще подберется к этому рекорду. Джеймс – последний динозавр», – зафиксировал Юрген Клопп, который работал с Милнером в «Ливерпуле».

Универсальный , потому что попробовал все позиции, кроме вратарской и центра защиты, и большую часть полноценно освоил. Не просто был разовой затычкой, а выдавал цельные отрезки, приносил пользу.

О точном количестве позиций можно дискутировать – зависит от того, насколько дробить роли. Вот такую картину дает Transfermarkt – на уровне деталей можно спорить, но суть понятна (и феноменальна):

Скучный , потому что никогда не ныл и не влипал в скандалы. Ну и потому что рандомный чувак из интернета завел аккаунт «Boring James Milner» в твиттере (почти 600 тысяч подписчиков). Кстати, Милнер внимательно читал, долго подозревал, что его ведет партнер по «Сити» Майка Ричардс – и даже колко отвечал в раздевалке на каждый твит (получается, Джеймс не такой уж скучный?).

Но чисто в футбольном плане ярлык подошел идеально. Милнер – чемпион по скучным, но полезным для карьеры и команды вещам. Например, подъемам в 5:15 утра для набора формы с персональным тренером – в отпуске, когда у партнеров еще даже не началась предсезонка.

Удивительная деталь из текста The Telegraph с инсайдами про Мо Салаха: в «Ливерпуле» его иногда называют «египетским Джеймсом Милнером». Это комплимент, но в узком контексте. Милнер тут олицетворение тотального профессионализма – первым приходит в зал, последним уходит, соблюдает каждую рекомендацию штаба и докторов. Именно в этом аспекте Мо на него похож.

Вечный, универсальный, скучный – эта формула родила идеального футболиста для обоймы топ-клуба . Закрывает разные позиции, подтягивает средний уровень команды во всех местах и заражает всех вокруг профессионализмом. Мой любимый пример – эволюция упражнений на тренировках «Ливерпуля».

Изначально рондо пять-на-два строилось следующим образом: пять игроков без остановок в движении передают мяч друг другу, двое в центре пытаются его перехватить, но только во время первых шести передач. Если игроки отнимают мяч, то выходят из круга вместе. Такое ограничение в количестве пасов ассистенту Пепу Лейндерсу пришлось ввести из-за Милнера, который постоянно отнимал мяч в первой паре передач. Помощник Клоппа хотел, чтобы все подтянулись к уровню Джеймса, поэтому и ввел правило. В клубе упражнение прозвали «рондо Милнера».

«Ничего – вообще ничего – из случившегося с «Ливерпулем» при мне не произошло бы без Милнера», – говорил Клопп. Некоторые вещи он ощутил только после ухода полузащитника: «Ко мне в офис стали заходить игроки со словами: «Я опоздал. Извиняюсь. Какой за это полагается штраф?» Я такой: «Да понятия не имею. Никто раньше не заходил ко мне с подобным». Всем заправлял Милнер».

«Джеймс был не только универсальным зверюгой, но и архитектором клубной культуры», – отмечал Адам Лаллана. «Мы выиграли чемпионство в 2012-м [с «Ман Сити»], но сезон был нестабильным и трудным. Не все шло по плану. Милнер был одним из тех, кто не давал остальным опустить руки», – вспоминал Майка Ричардс.

Чтобы полностью ощутить масштаб фигуры Милнера, надо сказать и о другой его версии – абсолютного лидера в околотоповой команде. В конце нулевых «Астон Вилла» Мартина О’Нила регулярно забиралась на 6-е место (по ходу сезона претендуя на большее), а Милнер по влиянию на командную игру был больше похож на Бруну Фернандеша в «МЮ», чем на себя поздних образцов. Управлял игрой, чаще обострял и за счет этого казался тонким игроком.

«Часто слышу про Милли: «он отличный парень», «один из самых выносливых игроков лиги». Все это правда, но такие акценты немного раздражают тех, кто с ним играл. В первую очередь он был очень, очень умным полузащитником с выдающейся техникой, – описывал левый защитник той «Виллы» Стивен Уорнок. – В год перед переходом в «Сити» он начинал на правом фланге, но потом переместился в центр полузащиты, где вышел просто на космический уровень. Он грандиозно играл каждую неделю. Иногда мы смотрели на него и думали: «Как он только что это сделал?» В раздевалке вообще никто не удивился, что его забрал «Сити».

Еще один аспект – умение быть тренером прямо на поле. Уже тогда [в 23 года] у него было достаточно знаний и лидерских качеств для этого. Милнер давал команды игрокам смещаться направо, налево, в центр – и делал всех лучше. Он говорил с партнерами во время матча так, что мы становились спокойнее».

Об этой стороне Милнера упоминал и Клопп: «Джеймс невообразимо скилловый футболист. Люди всегда говорят о его отношении к делу, но его умения – просто топ-уровень. Он не обладал скоростью Мане или Салаха и, кажется, не очень здорово играл головой, но во всем остальном – абсолютный топ. Мог исполнить все и играл двумя ногами. Просто иногда из-за чрезмерного желания внести свой вклад, помочь остальным, он не показывал эту сторону своей игры».

Часто сюжет с трансфером на повышение главного игрока крепкого середняка приводит к увяданию. Не случай Милнера: он переизобрел себя, показав предельную степень альтруизма.

***

Милнер – футбольный аналог «Вавилонской библиотеки» Борхеса. Так долго играет, что любая из возможных историй о нем уже написана (ну кроме тех, где он влипает в скандалы).

Милнер – скучный и многогранный. Лидер и игрок обоймы. Технарь и трудяга. Главный вундеркинд (дебют в 16) и главный дед лиги. Пример и для Мо Салаха, и для Хараламбоса Костуласа.

Единственная проблема Милнера в том, что ода ему не умещается в один твит, в один яркий образ – в эру мышления одним предложением.

«Даже если доберусь до этой планки, хотел бы, чтобы меня запомнили не за рекорд по количеству матчей, а за полную коллекцию внутренних трофеев с двумя клубами или за победу в ЛЧ с «Ливерпулем», или, может, за гол в АПЛ в 16 лет в составе «Лидса», – просил Джеймс в начале сезона.

Ценить Милнера никогда не будет модным, но список причин для этого продолжает расширяться – даже в 40.

Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Michael Regan / Staff, Luke Hales / Staff