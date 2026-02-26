Матч окончен
«Реал» победил «Бенфику» – 2:1! Винисиус и Тчуамени забили с передач Вальверде после гола Силвы
«Реал» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.
«Реал» дома выиграл у «Бенфики» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте Рафа Силва открыл счет после неудачной попытки прервать прострел со стороны Рауля Асенсио. Орельен Тчуамени сравнял счет на 16-й. Арда Гюлер забил на 32-й, но его гол отменили из-за офсайда.
Винисиус забил на 80-й. Ему ассистировал Федерико Вальверде, как и в случае с голом Тчуамени.
«Мадрид» вышел в 1/8 финала, а «Бенфика» покинула турнир.
Первый матч: 1:0
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
И в пользу какого же клуба это произошло ? Конечно же, главного судейского проекта в истории футбола из Мадрида. Кто-то сомневался ?