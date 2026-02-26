  • Спортс
  • «Реал» победил «Бенфику» – 2:1! Винисиус и Тчуамени забили с передач Вальверде после гола Силвы
317

«Реал» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.

«Реал» дома выиграл у «Бенфики» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте Рафа Силва открыл счет после неудачной попытки прервать прострел со стороны Рауля Асенсио. Орельен Тчуамени сравнял счет на 16-й. Арда Гюлер забил на 32-й, но его гол отменили из-за офсайда.

Винисиус забил на 80-й. Ему ассистировал Федерико Вальверде, как и в случае с голом Тчуамени.

«Мадрид» вышел в 1/8 финала, а «Бенфика» покинула турнир.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Бенфика
Матч окончен
Паласиос
90’
+6’
Альваро Каррерас   Фран Гарсия
90’
+1’
90’
+1’
Баррейро   Кабрал
85’
Скьеллеруп   Иванович
85’
Эурснес   Барренечеа
Гюлер   Паласиос
84’
Гонсало Гарсия   Питарч
84’
  Винисиус Жуниор
80’
Камавинга   Алаба
77’
Асенсио   Мастантуоно
77’
Асенсио
57’
51’
Отаменди
2тайм
Перерыв
35’
Риос
  Тчуамени
16’
14’
  Рафа Силва
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Лунин, Карвахаль, Алаба, Ф. Гонсалес, Питарч, Браим Диас, Паласиос, Мастантуоно, Фран Гарсия, Менди, Сестеро, Мануэль Анхель
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Скьеллеруп, Рафа Силва, Риос, Павлидис
Запасные: Ба, Кабрал, Нету, Иванович, Самуэл Соареш, Антониу Силва, Барренечеа, Судаков, Лукебакио, Феррейра, Силва, Анизиу
Подробнее

Первый матч: 1:0

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25914 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
logoБенфика
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoРафа Силва
logoРауль Асенсио
logoОрельен Тчуамени
logoАрда Гюлер
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
317 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Впервые в истории игрока одной команды бездоказательно дисквалифицируют из-за провокатора сразу же на ответный матч через неделю.
И в пользу какого же клуба это произошло ? Конечно же, главного судейского проекта в истории футбола из Мадрида. Кто-то сомневался ?
Ответ Burel
Впервые в истории игрока одной команды бездоказательно дисквалифицируют из-за провокатора сразу же на ответный матч через неделю. И в пользу какого же клуба это произошло ? Конечно же, главного судейского проекта в истории футбола из Мадрида. Кто-то сомневался ?
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Впервые в истории игрока одной команды бездоказательно дисквалифицируют из-за провокатора сразу же на ответный матч через неделю. И в пользу какого же клуба это произошло ? Конечно же, главного судейского проекта в истории футбола из Мадрида. Кто-то сомневался ?
Какой же дичайший буст по лайкам дал этот инфоповод, просто строчить под каждой второй новостью здесь одно и тоже и фармить +
Победы Бенфике!
Ответ CCCP{{BOOM}}
Победы Бенфике!
Комментарий удален пользователем
Ответ LYSVEGAS
Комментарий удален пользователем
Ты пьяный такую дичь пишешь?
За футбол и здравый смысл,без нытья,провокаций и симуляций ! Любителям соплей на пальцы намотать,хочется сказать - играйте как мужчины,нечего бегать за судьями с ябедой
Ответ Hella black
За футбол и здравый смысл,без нытья,провокаций и симуляций ! Любителям соплей на пальцы намотать,хочется сказать - играйте как мужчины,нечего бегать за судьями с ябедой
Винисиус 8 минут продержался 😀😀😀 и тут же нырок и нытьё 😀
Ответ fatei4
Винисиус 8 минут продержался 😀😀😀 и тут же нырок и нытьё 😀
По лицу еще удар симулировал, Мартын)
Винисиус такой клоун 🤡
Ответ blauvamos
Винисиус такой клоун 🤡
Клоунов он из защитников делает
Ответ Green grass
Клоунов он из защитников делает
Все верно из его защитников
Хочется верить, что настанет тот день, когда Винисиус наградит пасом забегающего Каррераса
Почему у Отаменди нет татухи с Месси, который вылетает из ЛЧ? Это же обыденное, ежегодное событие было
Вальверде просто красавец, снова боролся до конца и отдал вторую голевую передачу.
Вини станцевал у флажка , а порвались хейтеры
Куртуа гений конечно
Оттаменди кубок будет показывать, или когда обосрался, молчит в трусы?)
