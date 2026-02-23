«Арсенал» жив! Убедительный разгром «Тоттенхэма»

Разбор Палагина и Лукомского.

«Тоттенхэм» в дебютном матче при Игоре Тудоре разгромно проиграл «Арсеналу» (1:4). Фирменный почерк хорвата уже заметен, но интрига в дерби держалась только благодаря помутнению Деклана Райса. Если не считать этого, матч получился максимально односторонним с соотношением ударов 20:6 в пользу гостей. Хорошая реакция на потери очков, которые закрутили сюжет чемпионской гонки.

Несмотря на дефицит номинальных ЦЗ, Тудор выбрал любимую схему с тройкой. Перепрофилироваться пришлось опорнику Жоау Пальинье. Пригодился опыт последних матчей у Томаса Франка. В центр поля Тудор отправил тройку разрушителей Галлахер-Биссума-Сарр. Схема – не типичные для хорвата 3-4-3, а 3-5-2 с Хави Симонсом около Рандаля Коло-Муани.

Микель Артета после шокирующей потери с «Вулвз» сделал несколько изменений. Главных – два. Во-первых, Букайо Сака вернулся на правый фланг после пары матчей на позиции десятки. Во-вторых, под нападающим появился специалист по «Тоттенхэму» Эберечи Эзе (хет-трик в первом круге). Мартин Эдегор вновь остался в запасе.

Персональный прессинг Тудора пока не работает

Персональный прессинг – часть стандартного набора мер Тудора после прихода в новую команду. С точки зрения намерений обошлось без сюрпризов – «Тоттенхэм» пытался встречать персонально:

Эпизодически это работало. Но в большинстве ситуаций «Арсеналу» слишком легко дышалось под давлением. Пока прессингу «шпор» не хватает цельности. В этом моменте Симонс пошел в давление на вратаря, не перекрыв линию паса. Результат – Салиба с мячом в огромной свободной зоне, прессинг разбит, партнеры вынуждены отступать:

Еще одна проблема – момент перехода из прессинга в позиционную оборону. В этом эпизоде «Тоттенхэм» прессингом вынудил Райю сделать длинный пас, но проиграл подбор. У игроков конфликтующие установки – часть бежит вперед закрывать варианты и продолжать давление, а часть отступает назад (под позиционку):

Такая разноголосица – самый страшный грех с точки зрения организации обороны. И подход с глубокой обороной, и подход с цельным прессингом может приносить результат, но только при условии последовательности. Ее пока нет.

Результатом проблем в ключевой для Тудора стадии стал рисунок, в котором «Тоттенхэм» вынужден много времени проводить у своих ворот. Территориальная картина матча: 41% действий на трети «Тоттенхэма» против 18% на трети «Арсенала». Постепенно гости реализовали это преимущество.

«Арсенал» вскрывал схему Тудора через фланги

Персональный прессинг Тудора чередовался с отрезками позиционной защиты. В этой стадии «Тоттенхэм» парковался в схеме 5-3-2.

Классический недостаток схемы – свобода, которую получают крайние защитники соперника. Фактически они в серой зоне, так как постоянно за ними никто не приглядывает. Свободу можно ограничить, если у команды отлажены механизмы, а игроки синхронно смещаются и передают противников друг другу. «Тоттенхэм» Тудора – пока точно не такая команда, поэтому проблемы возникали всю игру.

Вот типичная картина. «Тоттенхэм» в низком блоке, но перед Юрриеном Тимбером и Пьеро Инкапиэ гектары пространства, которыми можно пользоваться.

Если им своевременно доставляли мяч, защита «шпор» рушилась. Либо ломалась схема, либо Тимбер и Инкапиэ наказывали напрямую. По итогам матча оба стали лидерами по передачам, которые привели к удару (по три штуки на каждого). Главные плеймейкеры в команде, хоть и крайние защитники.

Отдельно стоит проговорить про манеру, в которой создавали угрозу. Не вешали упорно в штрафную (хотя было и такое), а старались найти оригинальный вариант. Исполнение тоже не подводило. Не только замечали открывание, но и здорово находили пасом в темп. Победный мяч с ассистом Тимбера идеально вписывается в картину.

Эзе – злой гений «Тоттенхэма»

После хет-трика в первом круге Эберечи Эзе не забивал 18 матчей. Вышел в старте, хотя не впечатлял в последних турах АПЛ – и снова сделал дело.

Эзе царствовал в опорной зоне во всех отношениях. Во-первых, нанес пять ударов – больше всех в матче. Как правило, опорник Ив Биссума упускал его рывки, а защитники не успевали принять – Эзе очень здорово играл на пробелах в координации.

Во-вторых, на достойном уровне обострял и комбинировал с Сакой в правом полуфланге. А порой просто выдавал индивидуальную магию.

В-третьих, хитро помог Виктору Дьокерешу в его первом голе – отвлек внимание и дал больше времени на подготовку удара:

Короткой строкой

● Насколько же важна схема для Тудора! Даже уступая в счете, не стал отказываться от пятерки защитников. Выход Матиса Теля – символ поклонения схеме. Номинально центрфорвард меняет играющего в центре защиты Пальинью. На деле центральным защитником становится Арчи Грэй, а Тель отправляется играть латераля. Атаке не помогло. Пустота за исключением момента с незасчитанным голом.

● Привозы – неприятный тренд последних недель «Арсенала». От нервозности чемпионских разборок страдают даже невозмутимые. Против «Манчестер Юнайтед» ошибся (и далее поплыл) Мартин Субименди. Против «Вулвз» – Давид Райя и Габриэл. Сегодня – Деклан Райс, который за минуту до сам призывал партнеров к хладнокровию. Настораживающая тяга к саморазрушению.

● Официально: Райс не киборг (иногда ошибается). Просто человек, который никогда не устает.

● Лучший матч Дьокереша за «Арсенал». Классный по исполнению победный гол и более классический финальный. К ним добавил постоянные качественные открывания в зону между Дрэгушином и Пальиньей. Швед был опасен весь матч, отлично заводил прессинг и сделал разницу в ключевой момент.

● Коло-Муани знаком с Тудором по аренде в «Юве». Сразу же ожил у хорвата. Забил гол (мог два) – и очень здорово взаимодействовал с Хави Симонсом.



Чемпионская гонка набирает обороты. «Арсенал» не посыпался после внеплановой осечки против «Вулвз» (2:2), хотя сюжет с пропущенным в компенсированное мог сломать команду ментально.

Ответ в дерби получился крайне убедительным. Разгромные 4:1. Территориальный перевес, преимущество по владению (61%) и 6:0 по явным моментам.

Тем временем «Ман Сити» набрал лучшую форму за весь сезон и уверенно заходит в любимую стадию сезона. По потерянным между командами лишь два очка. Будет жарко!