  • «Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), забив два гола в меньшинстве, но дважды пропустил в экстра-таймах и вылетел из ЛЧ
299

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после матча с «Галатасараем».

«Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов, но вылетел по сумме двух матчей.

Игра проходила на стадионе «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мануэль Локателли открыл счет ударом с пенальти на 37-й минуте. Ллойд Келли получил прямую красную карточку на 49-й минуте. Федерико Гатти забил на 70-й, Уэстон Маккенни – на 82-й.

Матч перешел в экстра-таймы, и Виктор Осимхен забил в конце первого из них с паса Барыша Йылмаза. На 119-й Йылмаз забил сам.

Okko показывал игру в прямом эфире.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 20:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Галатасарай
Матч окончен
119’
  Йылмаз
111’
Чакыр
Локателли   Костич
109’
Калулу   Опенда
109’
2 доптайм
Перерыв
105’
+1’
  Осимхен
Йылдыз   Миретти
103’
103’
Торрейра   Синго
1 доптайм
Перерыв
87’
Лемина   Икарди
87’
Якобс   Эльмали
  Маккенни
82’
К. Тюрам   Аджич
78’
71’
Сара   Гюндоган
  Гатти
70’
Франсишку Консейсау   Жегрова
67’
Дэвид   Бога
67’
60’
Сара
59’
Ланг   Сане
59’
Шаллаи   Боэ
Келли
49’
2тайм
Перерыв
Пинсольо
41’
  Локателли
37’
33’
Шаллаи
Йылдыз
31’
Келли
25’
14’
Осимхен
Ювентус
Перин, Келли, Гатти, Маккенни, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау
Запасные: Аджич, Пинсольо, Костич, Хиль, Риццо, Миретти, Бога, Опенда, Ди Грегорио, Бремер, Жегрова
1тайм
Галатасарай:
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Ланг, Сара, Йылмаз, Осимхен
Запасные: Шен, Гюндоган, Акгюн, Гювенч, Боэ, Кутуджу, Асприлья, Эльмали, Синго, Икарди, Айхан, Сане
Подробнее

Первый матч: 2:5

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Эээ, а как Келли должен был избежать этого? Подпрыгнул, со спины подбежал игрок, подставил ногу, Келли падает, согласно законам физики, вниз. И? Ему лететь надо было? За что желтая?
Ответ mcjnun
Эээ, а как Келли должен был избежать этого? Подпрыгнул, со спины подбежал игрок, подставил ногу, Келли падает, согласно законам физики, вниз. И? Ему лететь надо было? За что желтая?
Два раза на клавишу нажимаешь, получается двойной прыжок, видимо судья такое умеет, а Келли нет
Ответ mcjnun
Эээ, а как Келли должен был избежать этого? Подпрыгнул, со спины подбежал игрок, подставил ногу, Келли падает, согласно законам физики, вниз. И? Ему лететь надо было? За что желтая?
не 2 желтая, еще хуже, ПРЯМАЯ красная)))))))))
Ответ JuveForever
Судья идиот?
У него и справка есть!
Какая-то сборная Неймаров) Второй тайм должны начать, всей командой лежа на газоне
Ответ mcjnun
Какая-то сборная Неймаров) Второй тайм должны начать, всей командой лежа на газоне
Сборная Неймаров, ахахахах, это гениально
Ответ mcjnun
Какая-то сборная Неймаров) Второй тайм должны начать, всей командой лежа на газоне
Галатасарай всегда так играет
Ювентус достоин уважения сражались.
Ответ Baito Iosip
Ювентус достоин уважения сражались.
Комментарий скрыт
Ответ Maximus178
Комментарий скрыт
По красной карточке в обоих матчах, не зазорно
Новый лайфхак: на угловом соперника все прыгают, а ты ложишься под них - фол, красная, игра сделана. Лига чемпионов на этой стадии прям правила игры меняет)
Ну это уже за гранью, Келли даже не видел игрока. Ногу не опустил полностью. Тут желтая спорная, не то что приямая красная
В итоге от Серии только Интер опозорился? Аххахаха
Ответ King_X
В итоге от Серии только Интер опозорился? Аххахаха
против него полярный экспресс был 😂😂😂
Вухахаха что происходит? Почему Спалетти не унесет игроков с матча? Это же явный произвол
Я нейтрально отношусь к обоим, но Ювентус просто жаль. xG 5, 24 удара по воротам, 8 в створ , 8 больших шансов-они наиграли минимум на 5 голов и это учитывая что давным давно в меньшинстве. Просто жуткое невезение и фактор разгрома в прошлой игре.
Ответ lightcore
Я нейтрально отношусь к обоим, но Ювентус просто жаль. xG 5, 24 удара по воротам, 8 в створ , 8 больших шансов-они наиграли минимум на 5 голов и это учитывая что давным давно в меньшинстве. Просто жуткое невезение и фактор разгрома в прошлой игре.
Скорее недостаток класса у некоторых игроков в фазе завершения. К сожалению
К огромному сожалению у них есть нападающий
