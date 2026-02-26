Матч окончен
«Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), забив два гола в меньшинстве, но дважды пропустил в экстра-таймах и вылетел из ЛЧ
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после матча с «Галатасараем».
«Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов, но вылетел по сумме двух матчей.
Игра проходила на стадионе «Альянц Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мануэль Локателли открыл счет ударом с пенальти на 37-й минуте. Ллойд Келли получил прямую красную карточку на 49-й минуте. Федерико Гатти забил на 70-й, Уэстон Маккенни – на 82-й.
Матч перешел в экстра-таймы, и Виктор Осимхен забил в конце первого из них с паса Барыша Йылмаза. На 119-й Йылмаз забил сам.
Okko показывал игру в прямом эфире.
Первый матч: 2:5
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
299 комментариев
Эээ, а как Келли должен был избежать этого? Подпрыгнул, со спины подбежал игрок, подставил ногу, Келли падает, согласно законам физики, вниз. И? Ему лететь надо было? За что желтая?
Два раза на клавишу нажимаешь, получается двойной прыжок, видимо судья такое умеет, а Келли нет
не 2 желтая, еще хуже, ПРЯМАЯ красная)))))))))
Судья идиот?
У него и справка есть!
Какая-то сборная Неймаров) Второй тайм должны начать, всей командой лежа на газоне
Сборная Неймаров, ахахахах, это гениально
Галатасарай всегда так играет
Ювентус достоин уважения сражались.
По красной карточке в обоих матчах, не зазорно
Новый лайфхак: на угловом соперника все прыгают, а ты ложишься под них - фол, красная, игра сделана. Лига чемпионов на этой стадии прям правила игры меняет)
Ну это уже за гранью, Келли даже не видел игрока. Ногу не опустил полностью. Тут желтая спорная, не то что приямая красная
В итоге от Серии только Интер опозорился? Аххахаха
против него полярный экспресс был 😂😂😂
Вухахаха что происходит? Почему Спалетти не унесет игроков с матча? Это же явный произвол
Я нейтрально отношусь к обоим, но Ювентус просто жаль. xG 5, 24 удара по воротам, 8 в створ , 8 больших шансов-они наиграли минимум на 5 голов и это учитывая что давным давно в меньшинстве. Просто жуткое невезение и фактор разгрома в прошлой игре.
Скорее недостаток класса у некоторых игроков в фазе завершения. К сожалению
К огромному сожалению у них есть нападающий
