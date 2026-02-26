«Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), забив два гола в меньшинстве, но дважды пропустил в экстра-таймах и вылетел из ЛЧ

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после матча с «Галатасараем».

«Ювентус » обыграл «Галатасарай » (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов, но вылетел по сумме двух матчей.

Игра проходила на стадионе «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мануэль Локателли открыл счет ударом с пенальти на 37-й минуте. Ллойд Келли получил прямую красную карточку на 49-й минуте. Федерико Гатти забил на 70-й, Уэстон Маккенни – на 82-й.

Матч перешел в экстра-таймы, и Виктор Осимхен забил в конце первого из них с паса Барыша Йылмаза. На 119-й Йылмаз забил сам.

Okko показывал игру в прямом эфире.

Лига чемпионов. Стыковые матчи 25 февраля 20:00, Альянц Стэдиум Ювентус Завершен 3 - 2 Галатасарай Матч окончен 119’ Йылмаз

111’ Чакыр Локателли Костич 109’ Калулу Опенда 109’ 2 доп тайм Перерыв 105’ +1’ Осимхен

Йылдыз Миретти 103’ 103’ Торрейра Синго 1 доп тайм Перерыв 87’ Лемина Икарди 87’ Якобс Эльмали Маккенни

82’ К. Тюрам Аджич 78’ 71’ Сара Гюндоган Гатти

70’ Франсишку Консейсау Жегрова 67’ Дэвид Бога 67’ 60’ Сара 59’ Ланг Сане 59’ Шаллаи Боэ Келли 49’ 2 тайм Перерыв Пинсольо 41’ Локателли

37’ 33’ Шаллаи Йылдыз 31’ Келли 25’ 14’ Осимхен Ювентус Перин, Келли, Гатти, Маккенни, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау Запасные: Аджич, Пинсольо, Костич, Хиль, Риццо, Миретти, Бога, Опенда, Ди Грегорио, Бремер, Жегрова 1 тайм Галатасарай: Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Ланг, Сара, Йылмаз, Осимхен Запасные: Шен, Гюндоган, Акгюн, Гювенч, Боэ, Кутуджу, Асприлья, Эльмали, Синго, Икарди, Айхан, Сане

Первый матч: 2:5

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов