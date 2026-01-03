Кубок Африки. 1/8 финала. Сенегал сыграет с Суданом, Мали против Туниса
На Кубке Африки пройдут матчи 1/8 финала.
В 1/8 финала Кубка Африки в субботу сборная Сенегала сыграет с Суданом, Мали – с Тунисом.
В воскресенье Марокко встретится с Танзанией, ЮАР – с Камеруном.
В понедельник Египет проведет матч с Бенином, Нигерия – с Мозамбиком.
Во вторник Алжир сыграет с ДР Конго, Кот-д`Ивуар – с Буркина-Фасо.
Кубок Африки
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
