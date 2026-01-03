2

Кубок Африки. 1/8 финала. Сенегал сыграет с Суданом, Мали против Туниса

На Кубке Африки пройдут матчи 1/8 финала.

В 1/8 финала Кубка Африки в субботу сборная Сенегала сыграет с Суданом, Мали – с Тунисом.

В воскресенье Марокко встретится с Танзанией, ЮАР – с Камеруном.

В понедельник Египет проведет матч с Бенином, Нигерия – с Мозамбиком.

Во вторник Алжир сыграет с ДР Конго, Кот-д`Ивуар – с Буркина-Фасо.

Кубок Африки

1/8 финала

Кубок Африки. 1/8 финала
3 января 16:00, Стад де Танжер
Сенегал
Не начался
Судан
Кубок Африки. 1/8 финала
3 января 19:00, Stade Mohammed V
Мали
Не начался
Тунис
Кубок Африки. 1/8 финала
4 января 16:00, Stade Prince Moulay Abdallah
Марокко
Не начался
Танзания
Кубок Африки. 1/8 финала
4 января 19:00, Al Medina Stadium
ЮАР
Не начался
Камерун
Кубок Африки. 1/8 финала
5 января 16:00, Stade d'Agadir
Египет
Не начался
Бенин
Кубок Африки. 1/8 финала
5 января 19:00, Complexe Sportif de Fès
Нигерия
Не начался
Мозамбик

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

