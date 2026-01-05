Абаскаль о Карседо: «Спартак» – большой клуб, работать там – большая мотивация. Надеюсь, у него с помощниками все получится»

Абаскаль: желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего в «Спартаке».

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль поделал удачи Хуану Карлосу Карседо .

Сегодня клуб объявил о заключении контракта с 52-летним специалистом, 4 января покинувшим «Пафос». Договор рассчитан до лета 2028 года.

– Желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего. Я знаю их всех: Начо, Корону и Серхио. Надеюсь, у них все получится со «Спартаком».

– «Спартак» – это сложная работа?

– Нет. «Спартак» – большой клуб, которому нужно найти способ добиться наилучшего результата, как он того хочет. Это большая мотивация, – сказал Абаскаль.