  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о Карседо: «Спартак» – большой клуб, работать там – большая мотивация. Надеюсь, у него с помощниками все получится»
14

Абаскаль о Карседо: «Спартак» – большой клуб, работать там – большая мотивация. Надеюсь, у него с помощниками все получится»

Абаскаль: желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего в «Спартаке».

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделал удачи Хуану Карлосу Карседо.

Сегодня клуб объявил о заключении контракта с 52-летним специалистом, 4 января покинувшим «Пафос». Договор рассчитан до лета 2028 года.

– Желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего. Я знаю их всех: Начо, Корону и Серхио. Надеюсь, у них все получится со «Спартаком».

– «Спартак» – это сложная работа?

– Нет. «Спартак» – большой клуб, которому нужно найти способ добиться наилучшего результата, как он того хочет. Это большая мотивация, – сказал Абаскаль.

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18779 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoАтлетико Сан-Луис
logoвысшая лига Мексика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
17 минут назад
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
22 минуты назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
24 минуты назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
58 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
сегодня, 17:20
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
Тен Хаг стал техническим директором «Твенте». Экс-тренер «МЮ» – воспитанник клуба
2 минуты назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
18 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
22 минуты назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
38 минут назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
52 минуты назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
52 минуты назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:17Live
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44