«Пэлас» хочет за Гехи более 35 млн фунтов. «Ман Сити» не готов столько платить за защитника с истекающим сроком контракта

«Кристал Пэлас» хочет более 35 млн фунтов за Гехи.

Стали известны требования «Кристал Пэлас » относительно зимнего трансфера Марка Гехи .

Сообщалось , что «Манчестер Сити » активизировал интерес к 25-летнему защитнику из-за травм Йошко Гвардиола и Рубена Диаша.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «орлы» предпочитают сохранить Гехи до конца сезона и считают, что это поможет им достигнуть намеченных целей. Однако клуб из Лондона может рассмотреть вариант с продажей игрока зимой, если получит выгодные предложения и сможет найти замену.

Считается, что «Кристал Пэлас» может отпустить футболиста в январе, если потенциальные покупатели предложат более 35 миллионов фунтов – такая сумма была согласована летом в рамках сделки с «Ливерпулем », которая в итоге сорвалась.

«Манчестер Сити» будет заинтересован в январской сделке только в том случае, если игрока можно будет подписать дешевле 35 млн фунтов.

Помимо «горожан» и «Ливерпуля», интерес к Гехи также проявляют «Бавария» и «Реал». Представители «Барселоны» тоже встречались с агентами англичанина, но не планирует продолжать работу над этим трансфером.

Контракт Марка с «Кристал Пэлас» истекает в конце этого сезона. Его статистику можно найти здесь .