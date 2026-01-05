«МЮ» должен выплатить Амориму 10,05 млн фунтов после увольнения тренера (talkSPORT)
«Манчестер Юнайтед» должен заплатить Амориму 10 млн фунтов.
Стало известно, в какую сумму «Манчестер Юнайтед» обойдется увольнение Рубена Аморима.
Как пишет talkSPORT, зарплата португальского специалиста, назначенного в ноябре 2024-го, составляла 6,7 миллиона фунтов в год. За время в «Юнайтед» он заработал 7,8 млн фунтов.
Согласно условиям сделки, после увольнения тренера клуб должен выплатить ему всю оставшуюся сумму по контракту. Она составляет 10,05 млн фунтов.
Отмечается, что при назначении Аморима «Юнайтед» выплатил «Спортингу» компенсацию в размере 9,5 млн фунтов. Таким образом, Аморим обойдется «МЮ» в 27,35 млн.
Аморима уволили из «МЮ»! Конфликт с руководством из-за схемы, трансферов и влияния
