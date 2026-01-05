Пеп не обыграл тренера с нулем матчей в АПЛ. Как?

Разбор Палагина и Лукомского.

В чемпионской гонке АПЛ крутой поворот – «Ман Сити» упустил победу над «Челси» (1:1) и отпустил «Арсенал» на расстояние шести очков. Главный тактический сюжет – план гостей, у которых на днях был уволен Энцо Мареска. Без итальянца «Челси» предстал в незнакомой схеме и сразу в двух обличиях. Оба разберем далее.

Пеп Гвардиола выбрал на игру привычное сочетание. Из основы на сезон не хватало только Нико Гонсалеса (залечивает травму) и Жереми Доку (остался в запасе). Зато впервые за долгое время стартовал Родри. Мелкий сюрприз – появление Тиджани Рейндерса ближе к левому флангу (обычно выходит в центре).

Состав «Челси» на матч определял Калум МакФарлэйн – человек из молодежной команды, который не входил в штаб Марески и даже не имел пропуск в здание, где располагается основа. Задачу усложняли кадровые проблемы: дисквалификация Мойсеса Кайседо, травмы Роберта Санчеса и Марка Кукурельи, а еще болезнь Уэсли Фофана. В итоге пять перестановок по сравнению с матчем против «Борнмута», а еще новая схема – 5-2-3 вместо традиционной по сезону 4-2-3-1.

«Челси» первого тайма – тотальный автобус (иногда – с шестью защитниками!)

К перерыву гости подошли с владением 31% и одним ударом в сторону ворот. Даже не пытались захватить инициативу и сразу переходили в режим автобуса. Ключевая особенность – схема, в которой «Челси» защищался.

5-2-3 – классика первого тайма. В качестве правого латераля – атакующий Эстевао. Слева – номинальный правый фулбек Гюсто. Впереди тройка Палмер – Педро – Нету. Их задача – перекрыть середину и направить атаки «Сити» на фланг. Педро действует строго по Родри – вероятно, получил персональное задание от МакФарлэйна.

В процессе «Челси» защищался радикальнее. Частое явление – спуски в оборону кого-то из опорников. Шестым защитником по ситуации мог стать и Рис Джеймс, и Энцо.

В середине тайма МакФарлэйн сделал еще одну перестановку – ролями поменялись Эстевао и Нету. Первый отправился в атакующую тройку. Второй – на правый фланг обороны.

Одно из объяснений – попытка потушить пожар, который возникал в правой части поля. Эстевао не хватало оборонительных качеств и концентрации. Упускал Нико О’Райли, по которому должен был играть почти персонально. Перестановка произошла после эпизода, в котором Эстевао дважды выключался. Манера Джоша Ачимпонга не помогала – выдергивался из защиты и оставлял пространство, которое Эстевао тоже должен был караулить.

Оценка за этот тайм – четверка с минусом. «Сити» разнюхал потенциальное убойное направление, но все равно не создал много моментов. «Челси» достойно защищался, особенно если учесть нехватку тренировок. С другой стороны, тотально не доставало контратак. Редко выбегали и почти весь тайм провели на своей половине. Защите не хватало передышек. Из-за пропущенного под конец нужно было что-то менять.

Спойлер: МакФарлэйн и тут предложил много интересного.

«Сити» мало создал в первом тайме. Но все-таки нашел у «Челси» уязвимое место

«Манчестер Сити» в последнее время максимально нагружает (и даже перегружает) центральную зону. В этом матче тоже играли без чистых вингеров. План «Челси» здорово нейтрализовывал это направление. За игроками хозяев в чужой опорной следили персонально.

Открывания в последней линии тоже отслеживались, чтобы закрыть всех и иметь «плюс один» против Холанда. Если для этого нужна шестерка сзади, «Челси» ее организовывал:

У команды Гвардиолы ушло время, чтобы отыскать хотя бы мелкие уязвимости в структуре гостей. Но несколько источников угроз все-таки нашлось.

Первый – атаки через зону Джоша Ачимпонга в сочетании с попытками запутать персоналки. 19-летний защитник слегка терялся при нестандартных раскладах. Например, в этом эпизоде Ачимпонг сначала выдергивается в полузащиту за Рейндерсом:

Потом возвращается в линию защиты:

Затем снова выдергивается вопреки совету Педру Нету:

Подсказка Нету была грамотной. Если на Рейндерса выдвигается он, а Ачимпонг принимает флангового игрока «Сити», то соперник в худшем сценарии доставит мяч свободному игроку на фланг. Решение Ачимпонга – риск дыры в более опасной центральной зоне.

Она и образовалась, так как Джон не успел накрыть, а, возвращаясь, проиграл оппоненту при рывке – «Сити» проникает в штрафную:

План «Челси» требовал баланса между персональными акцентами (даже на своей половине поля) и поддержкой схемы (по возможности). Иногда инструкции конфликтуют, а защитник должен выбирать из двух решений более выгодное в контексте эпизода. Ачимпонг терялся в такие моменты. «Сити» по мере тайма все чаще давил на это.

Важно зафиксировать: речь не о грубых привозах молодого защитника, который переволновался, а о мелких, но регулярных тактических ошибках в трудном типе эпизодов. По ходу первого тайма Калум МакФарлэйн поменял флангами Педру Нету с Эстевао. Вероятный мотив – прикрыть проблемную зону за счет работоспособности Нету.

Второй источник угрозы – потери «Челси» на своей половине. Большая часть тайма прошла при радикальном перевесе «Сити» по владению, поэтому у команды практически не было шансов для контратак. Но редкие возможности здорово максимизировали. Сильная сторона «Сити» по сезону – команда в тройке по голам в быстрых атаках и лидер среди топ-клубов АПЛ.

«Челси» второго тайма – тотальная смелость и привычная роль Энцо

В перерыве МакФарлэйн произвел замену – вместо Эстевао появился Андрей Сантос. Разумеется, замена не по позиции, а в рамках новой схемы. «Челси» перестроился на четверку. На привычный правый фланг перешел Гюсто. Ачимпонг превратился в левого защитника. Чуть позже его подменил в этой роли профильный Джоррел Хато.

Главное изменение – новая позиция для Энцо. В первом тайме аргентинец действовал в паре опорников с Джеймсом. Иногда даже опускался шестым защитником в линию. С выходом Сантоса превратился в десятку. Соотношение атакующих и оборонительных действий у аргентинца качнулось в сторону атаки, как он любит.

МакФарлэйн не только поменял схему, но и оборонительные настройки. Вместо защиты в режиме ожидания теперь прессинг на половине «Сити». Калум не стал ничего выдумывать и выбрал персональную модель, которая знакома команде.

Цель – попытка отвоевать территорию и мяч. У «Сити» не оставалось свободных вариантов для розыгрыша. Без опеки был только Доннарумма. Травмы основных защитников тоже били по качеству розыгрышей – по ходу тайма у «Сити» вылетели Гвардиол и Диаш. Их заменили Хусанов и Аке – худшие в команде с точки зрения первого паса. На это МакФарлэйн точно не закладывался, но задачу это облегчило.

Владение «Челси» после перерыва – 54%. Не тотальный перевес, но отказ от рисунка первого тайма, который перестал устраивать. Не выжимали из прессинга моменты, зато гораздо быстрее возвращали себе мяч. Точность передач «Сити» обрушилась – с 92% в первом тайме до 80%.

Потенциальные риски – вот такие эпизоды, в которых у защитников нет подстраховки и ошибаться нельзя.

В прошлом сезоне «Сити» наказал «Челси» за подобную игру – помогла связка Холанда и Эдерсона. В этот раз не было даже сопоставимого оружия.

Еще одно попадание МакФарлэйна – ставка на Энцо в атаке. Аргентинец во втором тайме раскрылся. Гол – не случайность, а отражение новой роли. Помимо гола с фирменным рывком в штрафную были не менее топовые передачи на партнеров. В качестве жертвы Энцо регулярно выбирал Матеуша Нунеша – непрофильного защитника, которому все еще не хватает оборонительных навыков и полной концентрации для игрока этой роли.

В этот раз режим пассивности сыграл против Пепа

Частый прием Гвардиолы в концовках – выход Натана Аке третьим центральным защитником с переходом в пассивный режим. В этом матче у «Сити» не хватило здоровых центральных защитников, чтобы перейти на чистую тройку центральных. Аке вышел вынужденно – вместо Рубена Диаша.

Но пассивность в финальные минуты и переходы на пятерку через спуски атакующих игроков в линию все равно пошли. Вот вариация с Доку:

А перед голом к защитникам присел Бернарду:

В конкретном случае пассивность сыграла против Гвардиолы. Хотя в других матчах сезона помогала набирать очки – важно фиксировать и то, и другое.

Короткой строкой

● Родри вернулся в стартовый состав «Сити». В первом тайме правил, несмотря на опеку от Жоао Педро: отлично читал игру в прессинге и контрпрессинге, находил крутые решения при минимальном намеке на свободу и в быстрых атаках. Во втором при более хаотичном рисунке потерялся и даже ошибался. Кажется, ментально Родри уже на своем уровне, а физически – пока нет.

● «Челси» справился с баном Кайседо. Обычно это приговор. В этот раз были интересные решения и сразу две связки в опорной. Отдельно выделим Андрея Сантоса. Мареска в него почти не верил. После провала с «Лидсом» в открытую критиковал. На «Этихаде» бразилец был хорош. Здорово вышел на замену и помогал в обеих стадиях. Без мяча – тушил потенциально взрывоопасные из-за персоналок эпизоды. С мячом – недурно продвигал.

● Решения Нету в атаке во втором тайме откровенно бесили. Ну почти каждое – мимо. Не делает весь матч провальным, но точечную жесткую претензию заслужил.

***

Крайне достойная игра от «Челси», учитывая количество потерь и уровень хаоса внутри команды за последнюю неделю.

В первом тайме МакФарлэйн предложил план сдерживания – не безупречный, но вполне рабочий. Во втором, не теряя времени, сменил схему и сразу же перевел команду в более активный режим. Да, такой рисунок предполагал, что гол может прийти в любую сторону, но рискнуть стоило – ход оправдался.

«Сити» потерял важные очки в контексте чемпионской гонки. «Челси» в любом состоянии способен покусать, но тут все предматчевые мелочи были за «горожан». Было необходимо побеждать. Потеря очков в такой встрече может надломить. С другой стороны, впереди еще целый круг, а команды Пепа славятся мощными весенними сериями.

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine