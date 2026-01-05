  • Спортс
  Луис Диас выпустил песню, в ее создании участвовали музыканты в жанре чампета: «Благодарю Бога за то, что он направлял каждый мой шаг, придавал сил и не оставлял меня»
Луис Диас выпустил песню, в ее создании участвовали музыканты в жанре чампета: «Благодарю Бога за то, что он направлял каждый мой шаг, придавал сил и не оставлял меня»

Луис Диас выпустил сингл.

Полузащитник «Баварии» Луис Диас записал песню.

Колумбиец выпустил трек под названием La Promesa («Обещание»). В создании песни участвовали музыканты Хуанда Ириарте и Нельсен – ведущие исполнители в жанре чампета, сочетающем колумбийские и африканские мотивы.

Клип на песню включает нарезки голов Диаса на протяжении карьеры –  за «Порту», «Ливерпуль», «Баварию» и сборную Колумбии.

«Я завершаю год с благодарностью. Благодарю Бога за то, что он направлял каждый мой шаг, придавал мне сил, когда было трудно, и никогда не оставлял меня.

Спасибо моей семье от всего сердца. За то, что вы всегда были рядом, несмотря на жертвы, трудные моменты и все мечты, которые казались недостижимыми. Все это было бы невозможно без вас. Любые усилия имеют смысл, когда вы можете вернуть близким хотя бы часть того, что они сделали, чтобы помочь вам добиться успеха.

Эта песня исходит из глубины моего сердца, из самой искренней благодарности за то, что мы построили вместе. Это результат долгого пути веры, труда и любви. То, кем я являюсь, и все, что у меня есть сегодня, благодаря этому», – написал бывший футболист «Ливерпуля» в соцсети.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Бундеслиги
