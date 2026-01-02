Что вы пропустили в 19-м туре АПЛ: Дуа Липа на «Арсенале», рухнула серия «Тоттенхэма» из 137 матчей

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 19-я серия Занятных штучек, мы прошли половину! Предыдущая подборка – здесь .

«Я абсолютно счастлив!» Эмери совсем-совсем-совсем не расстроился из-за поражения 1:4. Ну вот совсем

В конце года «Арсенал» оборвал великолепную 11-матчевую победную серию «Астон Виллы» (4:1 в Лондоне).

Унаи Эмери сказал перед камерой, что поражение его нисколько не задело. Тренер много раз повторил «нет, нет, нет» и заявил: «Я абсолютно счастлив!»

Тогда же Унаи объяснил, почему не пожал руку Микелю Артете. «Было холодно, а я не могу ждать вечно», – подчеркнул Эмери.

Фанаты «Арсенала» тут же раздобыли кадры после финального свистка: там тренер «Виллы» довольно стремительно направился в туннель.

Эмоции, что тут скажешь.

Три очка в кармане. Габриэл передразнил соперника из «Астон Виллы»

В нарезку послематчевых празднований «Арсенала» попал мини-спектакль от Габриэла. Он сделал вид, будто кладет три очка в карман. И идет потом такой довольный.

Это отсылка к представлению от полузащитника «Астон Виллы» Амаду Онаны. Тот после «Челси» показал на камеру, как кладет три очка в карман Бубакара Камара.

Дуа Липа посмотрела, как «Арсенал» громил «Астон Виллу»

Поп-дива заглянула на главный матч 19 тура – «Арсенал» против «Астон Виллы». Компанию певице составили актер-жених Каллум Тернер, сестра Рина и отец.

В семье Дуа Липы принято болеть за «Арсенал» – из-за брата и отца. Но не меньше певица любит и «Ливерпуль». Еще на взлете, в 2018-м, Дуа исполнила свеженький хит One Kiss перед финалом ЛЧ, где играли «Ливерпуль» и «Реал». Фанаты «красных» здорово ее поддержали.

8 января «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в Лондоне. Понятно, на что мы намекаем?

Празднование Жезуса в майке «Я принадлежу Иисусу»

Габи Жезус пропустил больше 300 дней в 2025 году из-за тяжелой травмы. Полноценно вернулся в декабре и успел забить.

После гола «Астон Вилле» Габи показал особое празднование. Майка «Я принадлежу Иисусу» – такую по самым важным случаям демонстрировал Кака. Позже за ним повторяли Коди Гакпо, Лукас Моура, бразильцы «Фулхэма» Андреас Перейра и Родриго Муниз.

Еще ни один тренер не уходил из клуба АПЛ 1 января. До Марески

Энцо Мареска больше не тренер «Челси». И, возможно, первый человек, потерявший работу в 2026 году. Во всех сферах.

В истории АПЛ еще не было увольнений и тренерских уходов в первые дни года. С такими достижениями обычно не поздравляют?

Первый гол 2026 года забил Матета

Жан-Филипп забил «Фулхэму» на 39-й минуте. Это первый гол 2026-го в АПЛ. Ура-ура.

В 2025-м это сделал Бриан Мбемо, тогда еще игрок «Брентфорда». За год до него – Мо Салах. 2023-й? Эмилиано Буэндиа за «Астон Виллу». 2022 год – Букайо Сака. А перед ним, в 2021-м – Томаш Соучек за «Вест Хэм».

4 из 10 последних очков «Вулвз» в АПЛ взяты на «Олд Траффорд»

Вы в курсе: «Вулверхэмптон» проводит исторически паршивый сезон. Ни одной победы за первую половину чемпионата, серьезный заход на антирекорд всех времен по очкам. Пока это «Дерби»-2007/08 – 11 очков.

После 19 матчей у «Вулвз» всего 3.

Но есть и хорошие новости. Аутсайдер прервал серию из 11 поражений подряд и разжился ничьей на «Олд Траффорд» (1:1).

А весной «Вулверхэмптон» – тогда совсем другая команда в совершенно ином настроении – и вовсе победил «МЮ» в гостях.

С тех пор поводов радоваться и пересчитывать очки было мало. Но это просто факт: 4 из 10 последних очков «Вулвз» в АПЛ пришли на «Олд Траффорд».

«Человек народа». Нападающий «Фулхэма» на гостевом фан-секторе

Нападающий Родриго Муниз не играет с ноября и пока залечивает травму. Но на матче c «Кристал Пэлас» он был. И не где-то в вип-ложе или рядом с игроками.

Гостевой фан-сектор – вот здесь провел время бразилец. Болельщики «Фулхэма» были в восторге. И единодушно согласились, что Родриго – самый настоящий «человек народа». Браво.

0:0 – «Тоттенхэм» не играл так 137 матчей!

Но вот это случилось на выезде с «Брентфордом». «Шпоры» прервали свою увлекательную серию: целых 137 матчей в Премьер-лиге «Тоттенхэм» не катал нулевых ничьих. С апреля 2022-го.

И тогда тоже соперником был выездной «Брентфорд», команда Томаса Франка.

