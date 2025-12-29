Что вы пропустили в 18-м туре АПЛ: дети Диогу Жоты на поле, Пеп опять против камер

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 18-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

День памяти Диогу Жоты на «Энфилде»

В субботу на «Энфилде» сыграли «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Два английских клуба Диогу Жоты встретились впервые после трагедии.

Вокруг матча было много символических моментов.

Сыновья Жоты Динис и Дуарте вышли вместе с игроками. И провели время на поле с Вирджилом Ван Дейком.

Красиво выступили и болельщики. Фанаты «Вулвз» посвятили Диогу песню на 18-й минуте – под этим номером португалец играл за их клуб. Ливерпульцы ответили на 20-й – тоже по игровому номеру.

«Вилла» повторила лучшие победные серии «МЮ» и «Ливерпуля» в XXI веке

На наших глазах в Бирмингеме разворачиваются очень примечательные дела.

Победив «Челси» (2:1), «Астон Вилла» растянула серию побед во всех турнирах до 11 – столько же в XXI веке максимум выбивали «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль».

Серии лучше в этом столетии были лишь у «Арсенала», «Челси» (по 12 побед) и у «Ман Сити» (21).

Знаете, с кем «Вилла» играет уже во вторник? Конечно же, с «Арсеналом».

Запоминайте: У О Т К И Н С

Морган Роджерс хочет убедиться, что вы знаете героя выходных. Олли Уоткинс вышел на замену и дважды забил «Челси».

Шалость от тренера «Астон Виллы»: выкатил на поле второй мяч

За это Остин Макфи, помощник Эмери по стандартам, получил желтую. Ерундовая плата за взбешенных игроков «Челси». Все это – при счете 2:1 в пользу «Виллы» в уже добавленное время.

Праздничный Холанд

Эрлинг не забил «Ноттингему» (2:1), но поддался фестивальному настроению и даже не думал грустить.

Гвардиола против камер. Новая серия

У Пепа определенно что-то есть к операторам. Тренер «Ман Сити» не в первый раз показывает театральное раздражение, когда поблизости крутится камера. Новый эпизод случился в Ноттингеме.

Вот он, наш любимый комедиант.

Сака больше года не делал голевые в домашних матчах АПЛ

В начале декабря мы ахнули: оказалось, что Букайо Сака ровно год не ассистировал в матчах Премьер-лиги.

Теперь время охнуть: на выходных Сака отдал первую голевую в АПЛ в домашней игре с 23 ноября 2024-го. Как это возможно!

Букайо сам наверняка понимает: недавно спровоцированные им автоголы в матче с «Вулвз» в зачет голевых не идут.

А после матча вингер «Арсенала» сделал ассист трибунам – отдал свои бутсы.

С «Арсеналом» все забивают автоголы

4 из 6 последних голов в пользу «Арсенала» – это автоголы. Не повезло «Вулверхэмптону» (дважды), «Кристал Пэлас» и «Брайтону».

Попробуйте объяснить, откуда это берется – если предыдущие 4 автогола размазались на 182 матча. Аномалия.

Идеальный хет-трик от любимого клуба Клаудии Шиффер

Частой гостье на матчах «Брентфорда» и на страницах нашей рубрики должно быть особенно приятно: хет-триком отметился немец Кевин Шаде.

Да еще каким – идеальным. Сначала Шаде забил с левой, затем с правой, а в конце добавил головой. Просто мечта.

«Брентфорд» сокрушил дома «Борнмут» – 4:1. Ничего удивительного: по очкам на своем стадионе «Брентфорд» (20) уступает лишь «Астон Вилле» (22), «Сити» (24) и «Арсеналу» (25).

Самые комбинационные голы сезона сделали «Ливерпуль» и… «Лидс»?! Участвовали все 11 игроков

В воскресенье «Лидс» скатался к «Сандерленду» – ничья 1:1 с очередным голом Доминика Калверта-Льюина. Подписанный бесплатно форвард забил уже в 6-м матче подряд.

И что это был за гол! Поучаствовали все 11 игроков «Лидса». Чудесно.

Графика – Opta Analyst

Таких тотально командных голов за половину сезона набралось всего два. Первыми это провернули футболисты «Ливерпуля» – тогда во 2-м туре победу над «Ньюкаслом» принес Рио Нгумоа. И вот теперь «Лидс» с Калвертом-Льюином.

Ох, как же давно «Манчестер Юнайтед» не побеждал без Бруну

Незаменимый португалец вне игры: из-за травмы пропустит около месяца (если хорошо знать Бруну, то понятно, что речь о двух-трех неделях).

В пятницу «МЮ» обыграл «Ньюкасл» – 1:0. И это первая победа в АПЛ без Бруну в основе с сезона-2022/23. Предыдущая статистика кричала о важности Фернандеша: 1 ничья и 6 поражений без португальца в старте.

У «МЮ» всего второй сухой матч в сезоне

И первый с начала октября – тогда дома обыграли «Сандерленд» (2:0).

Меньше сухих матчей лишь у «Вест Хэма» (1) и «Вулвз» (0).

Лидеры тут известны: «Арсенал» (9), «Сити и «Челси» (по 8).

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjca1Cek

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Carl Recine, Neville Williams/Aston Villa FC; News Images/Keystone Press Agency/Global Look Press