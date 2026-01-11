Что вы пропустили в 21-м туре АПЛ: красная из-за длинных волос, лого «Арсенала» у тренера «Тоттенхэма»

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Тренер «Тоттенхэма» со стаканчиком «Арсенала». Кто подставил Томаса Франка?

14-е место. Две победы в 12 последних матчах АПЛ. Тусклая игра.

И стаканчик с эмблемой «Арсенала».

Вот это для «Тоттенхэма» уже слишком.

Тренер Томас Франк оправдывался: «С моей стороны было бы абсолютно и совершенно глупо брать стаканчик с логотипом «Арсенала». Неужели кто-то думает, что я специально это сделал?»

Кто же подставил Франка? Как это фото стало возможным?

Вот объяснения самого Томаса: «Арсенал» был в этой раздевалке в предыдущем туре. Вполне нормально, что кто-то взял стаканчик и дал мне эспрессо, я пью его перед каждым матчем.

Думаю, довольно печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы. Если мы переживаем из-за того, что я взял стаканчик с лого другого клуба, мы точно движемся не в том направлении».

Самое важное в этой неловкой истории: все вышло случайно или было чьей-то злой шалостью?

У Игора Тиаго 16 голов – ни один бразилец не забивал столько за один сезон АПЛ

Встречайте: перед нами новый рекордсмен. С 16 голами Игор Тиаго из «Брентфорда» уже обеспечил самый результативный сезон для бразильского игрока в Премьер-лиге. А еще только январь.

Тиаго просто взял и забил пять голов за два тура – и обошел трио Кунья-Фирмино-Мартинелли. Где же он остановится?

Прямо сейчас в топ-лигах больше голов лишь у Холанда, Кейна и Мбаппе.

35-тысячный гол Холанда

Пока не лично для Эрлинга (давайте немного подождем), а для всей Премьер-лиги. Со дня основания.

Предыдущую красивую отметку – 30 тысяч голов – АПЛ прошла четыре с половиной года назад. Тогда в историю себя вписал Крис Вуд.

А 25 тысяч мячей для Премьер-лиги соизволил оформить сам Златан Ибрагимович, в те времена (сезон-2016/17) игрок «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» 32-летнего Хюрцелера не покоряется Пепу. Четыре матча – ноль побед

Всего лишь 1:1 дома с «Брайтоном» – «Ман Сити» сбился с победного пути.

«Арсенал» впереди на 6 очков.

А «Брайтон» Фабиана Хюрцелера тем временем превращается в самого неудобного соперника для Пепа. Гвардиола провел уже четыре матча против молодого немецкого тренера в АПЛ и ни в одном не выиграл (две ничьи, два поражения).

Киношное прощание Семеньо с «Борнмутом». Так не бывает

«Такие вещи случаются в кино», – подвел итог Маркус Тавернье из «Борнмута».

Черт, да. Только там, только там.

Антуан Семеньо проводил последний матч за «Борнмут» перед трансфером в «Ман Сити». Все катилось к ничьей 2:2 с «Тоттенхэмом», когда Антуан как будто решил: ну уж нет, я еще не все сказал.

И забил победный гол из-за штрафной.

На 95-й минуте.

В свой день рождения!

Так стильно – с победным голом на 90-й минуте – с клубами Премьер-лиги прощались шесть игроков. Среди них – Микель Артета и «Эвертон», Тьерри Анри и «Арсенал», Росс Баркли и «Челси».

Жуниор Крупи из «Борнмута» крут, как Ямаль

Никакая это не уловка.

19-летний нападающий «Борнмута» забил 7 голов в АПЛ. Если взять всех тинейджеров (то есть игроков младше 20) топ-лиг, то с теми же 7 голами у нас сверкает один Ямаль. И больше никого. Так что без шуток, все серьезно.

Эли Жуниор проводит в Англии первый сезон, и он такой молодец.

У «Челси» уже пять красных в АПЛ. Может, хватит?

Дети, у нас новенький: Марк Кукурелья удалился с «Фулхэмом» (1:2). Для «Челси» это пятая красная в сезоне Премьер-лиги. До испанского защитника сюда загремели Роберт Санчес, Трево Чалоба, Мало Гюсто и Мойсес Кайседо.

С учетом других турниров красных аж семь: Жоао Педро отличился в Лиге чемпионов, а Лиам Делап нагрубил в Кубке лиги.

Кто хочет быть следующим?

Дернуть за волосы и похлопать судье. Зато у «Эвертона» коллекция дурацких удалений

«Эвертон» доигрывал домашний матч с «Вулвз» вдевятером. Так бывает, когда игроки включатся в конкурс на самую абсурдную красную в сезоне.

На 83-й минуте с поля ушел защитник Майкл Кин. Причина – глупее быть не может. В борьбе за мяч он потянул за волосы форварда «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре.

«Если у вас длинные волосы, то есть большая вероятность, что вас за них дернут. Если волосы короткие, такого не будет», – философское замечание Дэвида Мойеса после матча.

А вот Грилиша тренер «Эвертона» оправдывать не стал. Джек нарвался на две желтые за три минуты. Удаление стало расплатой за демонстративные аплодисменты судье.

Представьте, как удивился в раздевалке Кин: а ты уже что вытворил, Джеки?

Но даже такому набору пока сложно переплюнуть первую красную «Эвертона» в сезоне, когда Гуйе влепил пощечину Кину на «Олд Траффорд». Впрочем, характер удалений такой, что даже сложно вообразить: какую нелепицу мы получим дальше?

Вы бы не забили пенальти Келлехеру

Куивин Келлехер из «Брентфорда» отбил четыре пенальти из шести в АПЛ. Это 67% успешности – лучший показатель среди вратарей, кому пробили не менее пяти пенальти.

Теперь дуэль Келлехеру проиграл полузащитник «Сандерленда» Энцо Ле Фе. Француз решился на паненку – и зря, Келлехер просто остался на месте.

Первые 0:0 «Арсенала» и «Ливерпуля» за 10 лет

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли так осторожно (если хотите, уныло), что в итоге самым заметным событием матча стало неприятное для всех столкновение Мартинелли и Брэдли .

Команды Артеты и Слота умудрились испортить ооочень долгую серию без нулей: «Арсенал» и «Ливерпуль» не катали безголевые ничьи с августа 2015-го, забив в 20 последних матчах 79 голов (3,95 в среднем). Нам явно не дали зрелища.

«Ньюкасл» забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

Да, здесь история Премьер-лиги обсчитывается Opta только с сезона-2006/07. Простите, другой статистики на руках нет.

Как есть, так есть.

Мы бы не завели этот разговор, не играй Харви Барнс и «Ньюкасл» до самого конца. Хозяева «Сент-Джеймс Парк» на последних секундах опрокинули «Лидс». 4:3! На 102-й минуте!

Но это не самый поздний гол в Премьер-лиге вообще.

В январе 2024-го нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни забил «Вест Хэму» на отметке 102:08. Позднее, кажется, уже невозможно. На стадионе просто выключат свет.

