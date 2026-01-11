Спецпроект
Что вы пропустили в 21-м туре АПЛ: красная из-за длинных волос, лого «Арсенала» у тренера «Тоттенхэма»

3 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Тренер «Тоттенхэма» со стаканчиком «Арсенала». Кто подставил Томаса Франка?

14-е место. Две победы в 12 последних матчах АПЛ. Тусклая игра.

И стаканчик с эмблемой «Арсенала».

Вот это для «Тоттенхэма» уже слишком.

Тренер Томас Франк оправдывался: «С моей стороны было бы абсолютно и совершенно глупо брать стаканчик с логотипом «Арсенала». Неужели кто-то думает, что я специально это сделал?»

Кто же подставил Франка? Как это фото стало возможным?

Вот объяснения самого Томаса: «Арсенал» был в этой раздевалке в предыдущем туре. Вполне нормально, что кто-то взял стаканчик и дал мне эспрессо, я пью его перед каждым матчем.

Думаю, довольно печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы. Если мы переживаем из-за того, что я взял стаканчик с лого другого клуба, мы точно движемся не в том направлении».

Самое важное в этой неловкой истории: все вышло случайно или было чьей-то злой шалостью?

У Игора Тиаго 16 голов – ни один бразилец не забивал столько за один сезон АПЛ

Встречайте: перед нами новый рекордсмен. С 16 голами Игор Тиаго из «Брентфорда» уже обеспечил самый результативный сезон для бразильского игрока в Премьер-лиге. А еще только январь.

Тиаго просто взял и забил пять голов за два тура – и обошел трио Кунья-Фирмино-Мартинелли. Где же он остановится?

Прямо сейчас в топ-лигах больше голов лишь у Холанда, Кейна и Мбаппе.

35-тысячный гол Холанда

Пока не лично для Эрлинга (давайте немного подождем), а для всей Премьер-лиги. Со дня основания.

Предыдущую красивую отметку – 30 тысяч голов – АПЛ прошла четыре с половиной года назад. Тогда в историю себя вписал Крис Вуд.

А 25 тысяч мячей для Премьер-лиги соизволил оформить сам Златан Ибрагимович, в те времена (сезон-2016/17) игрок «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» 32-летнего Хюрцелера не покоряется Пепу. Четыре матча – ноль побед

Всего лишь 1:1 дома с «Брайтоном» – «Ман Сити» сбился с победного пути.

«Арсенал» впереди на 6 очков.

А «Брайтон» Фабиана Хюрцелера тем временем превращается в самого неудобного соперника для Пепа. Гвардиола провел уже четыре матча против молодого немецкого тренера в АПЛ и ни в одном не выиграл (две ничьи, два поражения).

Киношное прощание Семеньо с «Борнмутом». Так не бывает

«Такие вещи случаются в кино», – подвел итог Маркус Тавернье из «Борнмута».

Черт, да. Только там, только там.

Антуан Семеньо проводил последний матч за «Борнмут» перед трансфером в «Ман Сити». Все катилось к ничьей 2:2 с «Тоттенхэмом», когда Антуан как будто решил: ну уж нет, я еще не все сказал.

И забил победный гол из-за штрафной.

На 95-й минуте.

В свой день рождения!

Так стильно – с победным голом на 90-й минуте – с клубами Премьер-лиги прощались шесть игроков. Среди них – Микель Артета и «Эвертон», Тьерри Анри и «Арсенал», Росс Баркли и «Челси».

Жуниор Крупи из «Борнмута» крут, как Ямаль

Никакая это не уловка.

19-летний нападающий «Борнмута» забил 7 голов в АПЛ. Если взять всех тинейджеров (то есть игроков младше 20) топ-лиг, то с теми же 7 голами у нас сверкает один Ямаль. И больше никого. Так что без шуток, все серьезно.

Эли Жуниор проводит в Англии первый сезон, и он такой молодец.

У «Челси» уже пять красных в АПЛ. Может, хватит?

Дети, у нас новенький: Марк Кукурелья удалился с «Фулхэмом» (1:2). Для «Челси» это пятая красная в сезоне Премьер-лиги. До испанского защитника сюда загремели Роберт Санчес, Трево Чалоба, Мало Гюсто и Мойсес Кайседо.

С учетом других турниров красных аж семь: Жоао Педро отличился в Лиге чемпионов, а Лиам Делап нагрубил в Кубке лиги.

Кто хочет быть следующим?

Дернуть за волосы и похлопать судье. Зато у «Эвертона» коллекция дурацких удалений

«Эвертон» доигрывал домашний матч с «Вулвз» вдевятером. Так бывает, когда игроки включатся в конкурс на самую абсурдную красную в сезоне.

На 83-й минуте с поля ушел защитник Майкл Кин. Причина – глупее быть не может. В борьбе за мяч он потянул за волосы форварда «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре. 

«Если у вас длинные волосы, то есть большая вероятность, что вас за них дернут. Если волосы короткие, такого не будет», – философское замечание Дэвида Мойеса после матча.

А вот Грилиша тренер «Эвертона» оправдывать не стал. Джек нарвался на две желтые за три минуты. Удаление стало расплатой за демонстративные аплодисменты судье.

Представьте, как удивился в раздевалке Кин: а ты уже что вытворил, Джеки?

Но даже такому набору пока сложно переплюнуть первую красную «Эвертона» в сезоне, когда Гуйе влепил пощечину Кину на «Олд Траффорд». Впрочем, характер удалений такой, что даже сложно вообразить: какую нелепицу мы получим дальше?

Вы бы не забили пенальти Келлехеру

Куивин Келлехер из «Брентфорда» отбил четыре пенальти из шести в АПЛ. Это 67% успешности – лучший показатель среди вратарей, кому пробили не менее пяти пенальти.

Теперь дуэль Келлехеру проиграл полузащитник «Сандерленда» Энцо Ле Фе. Француз решился на паненку – и зря, Келлехер просто остался на месте.

Первые 0:0 «Арсенала» и «Ливерпуля» за 10 лет

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли так осторожно (если хотите, уныло), что в итоге самым заметным событием матча стало неприятное для всех столкновение Мартинелли и Брэдли.

Команды Артеты и Слота умудрились испортить ооочень долгую серию без нулей: «Арсенал» и «Ливерпуль» не катали безголевые ничьи с августа 2015-го, забив в 20 последних матчах 79 голов (3,95 в среднем). Нам явно не дали зрелища.

«Ньюкасл» забил самый поздний победный гол в истории АПЛ

Да, здесь история Премьер-лиги обсчитывается Opta только с сезона-2006/07. Простите, другой статистики на руках нет.

Как есть, так есть.

Мы бы не завели этот разговор, не играй Харви Барнс и «Ньюкасл» до самого конца. Хозяева «Сент-Джеймс Парк» на последних секундах опрокинули «Лидс». 4:3! На 102-й минуте!

Но это не самый поздний гол в Премьер-лиге вообще.

В январе 2024-го нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни забил «Вест Хэму» на отметке 102:08. Позднее, кажется, уже невозможно. На стадионе просто выключат свет.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Robin Jones – AFC Bournemouth, Andrew Matthews/PA Images, Justin Setterfield

Можно добавить, что в первый раз за 16 лет и ровно 600 матчей Ливерпуль закончил матч АПЛ без ударов в створ ворот. Последний раз такое было в 2010 году при Рафе Бенитезе - уступили Уигану 0:1.
По поводу самого позднего гола в АПЛ. "Да, здесь история Премьер-лиги обсчитывается Opta только с сезона-2006/07. Простите, другой статистики на руках нет."

Не очень понятно - неужели никто не знает, на каких минутах забивались голы до 2006 года? Вроде не про 19-й век речь.
Ответ Английский_пациент
По поводу самого позднего гола в АПЛ. "Да, здесь история Премьер-лиги обсчитывается Opta только с сезона-2006/07. Простите, другой статистики на руках нет." Не очень понятно - неужели никто не знает, на каких минутах забивались голы до 2006 года? Вроде не про 19-й век речь.
Опта фиксирует посекундно (101:48), в прошлых протоколах записи 90+6, как пример.
Но раньше просто не добавляли так много минут.
Кто подставил кролика Франка?
Извините за оффтоп. Спортс сделал опрос «помогите нам стать лучше». Захожу туда, чтобы сказать ребятам, что приложением порой невозможно пользоваться, потому что его самая стабильная часть, которая работает без багов это реклама букмекеров, но опрос не работает :) оставляю ответ на первый вопрос и не перейти на второй. Иронично
С этим стаканчиком какой-то бред, заняться больше нечем.
Из-за какой мелочи типо стаканчика раздули такой переполох.
Ньюкасл, похоже, не мог смириться с тем, что рекорд по самому позднему голу в этом сезоне был в их ворота. Исправили - и заодно поставили общий рекорд. Бойцы и трудяги!
Диего Косту можно считать бразильцем, и он забивал больше 16 голов.
Ответ Английский_пациент
Можно добавить, что в первый раз за 16 лет и ровно 600 матчей Ливерпуль закончил матч АПЛ без ударов в створ ворот. Последний раз такое было в 2010 году при Рафе Бенитезе - уступили Уигану 0:1.
Ну чисто символически собо мог легко попасть в створ ворот, по крайней мере со штрафных, если бы была цель просто попасть в створ...Но на воротах у арсенала первоклассный вратарь, так что удар должен быть не простым а сложным, не получилось, кстати игроки арсенала попадали в створ, но алиссон тупо размялся, никакого толка от таких ударов нет, только для статистики или тех кто матч не смотрел а смотрят только статистику и такие, смотрите, те в створ били а эти нет, значит те были лучше...