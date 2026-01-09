Даже в разборе нулей есть смысл.

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0). Матч получился сверхосторожным – и вообще не ярким. Команды выдали по одному тайму с преимуществом, но не трансформировали его в результат. Разберемся, почему так вышло.

В составе «Арсенала» не было сюрпризов. Всего два изменения относительно прошлого тура с «Борнмутом»: на флангах сыграли Букайо Сака и Леандро Троссард, в середине недели их ротировали.

«Ливерпуль» из-за травм остался совсем без нападающих. Ситуация толкнула Арне Слота к эксперименту: ложной девятки вышел Флориан Виртц. Тренер упомянул, что при такой конфигурации чаще обычного пространство в центре атаке должен заполнять Коди Гакпо, он номинально стартовал на привычном левом фланге.

В первом тайме больше атаковал «Арсенал». «Ливерпуль» остался без прессинга

Даже в самые кризисные отрезки сезона «Ливерпуль» оставался прессингующей командой. Стартовый рисунок сейчас стал исключением.

Вероятная причина – желание играть персонально против фланговых защитников «Арсенала». При построении лондонцами атак Гакпо и Джереми Фримпонг, вингеры «Ливерпуля», очень плотно следили за Юрриеном Тимбером и Пьеро Инкапиэ.

Из-за позиции соперников нужно сделать шестерку защитников с Гакпо в слоте левого центрального – готово.

Нужно стать ситуативной парой опорников – не проблема.

Сходить на другую часть поля – сделано.

Такой плотной игра «Ливерпуля» против фулбеков «Арсенала» была до своей трети. Там могли продолжать, могли акцентировано передавать.

Побочный эффект такого приема – удар по прессингу «Ливерпуля». В стандартном рисунке вингеры команды участвуют в первой волне давления и активно поддерживают попытки быстрее вернуть мяч. Здесь же они оказывались слишком глубоко.

Идти в давление при явном меньшинстве Флориан Виртц и Доминик Собослаи не решались. Итог – огромная свобода центральных защитников «Арсенала». С одной стороны, это позволяло подолгу владеть мячом. С другой – свободными оказывались только Вильям Салиба и Габриэл. Центр закрывали количеством, фулбеки были недоступны из-за плотной опеки.

Поэтому «Арсеналу» с трудом давались моменты. Исключение – как раз эпизоды, когда в этих алгоритмах случался баг. Например, выключение Гакпо или не очень своевременная передача Тимбера. Юрриен несколько раз опасно врывался в штрафную.

Периодически косвенным преимуществами (Милоша Керкеза некому страховать) пользовался Сака. Но постоянного и надежного источника угрозы у «Арсенала» не было.

Второй тайм: внезапное доминирование «Ливерпуля», но с одним предложением (пушка Собослая)

После перерыва рисунок резко изменился. Владение – 65% в пользу «Ливерпуля», а по ходу тайма доходило даже до 75%. С точки зрения территории – тоже ощутимый перевес. Впервые ударить по воротам «Арсенал» смог на 91-й минуте – после серии замен и травмы Конора Брэдли , заставившей «Ливерпуль» прижаться впервые за тайм.

С чем такой переворот связан?

Во-первых, «Ливерпуль» поменял стратегию без мяча . В арсенале наконец-то нашли прессинг. Гакпо и Фримпонг не опускались за своими игроками сразу, а тоже помогали поджимать. Точность передач «Арсенала» обрушилась по сравнению с первым таймом: 78% против 90%. Не рисковали и быстро возвращали владение.

Во-вторых, у «Ливерпуля» были дикие по длительности отрезки владения . Не старались обострять, а удерживали мяч через контроль центра. Там регулярно образовывался квадрат из Райана Гравенберха, Алексиса Мак Аллистера, Собослаи и ложной девятки Виртца. Пятым в зону притяжения мог зайти Брэдли.

В последней линии, как правило, располагались Гакпо и Фримпонг.

Плюс такой структуры с насыщенным центром: у игрока с мячом всегда есть опция для передачи, отобрать после потери тоже легче благодаря скоплению игроков в зоне мяча.

Минус – нет ориентира в штрафной. Центр у «Ливерпуля» очень часто пустовал. Регулярно штрафную не заполнял никто. Характерная деталь: ноль удачных навесов за матч из девяти, замыкать было некому.

Главным оружием «Ливерпуля» стали дальние удары Собослая: аж пять штук за тайм. Не худший прием против «Арсенала», но в этот раз не хватило точности. До Давида Райя не долетело ни разу: Собослаи либо мазал, либо его удары блокировали Габриэл, один из главных специалистов АПЛ.

В целом тайм – характеристика всего недавнего отрезка «Ливерпуля». Много полузащитников в составе, очень много владения, очевидный прогресс в обороне, но категорически мало остроты. Даже позитивные впечатления мог смазать стандарт у своих ворот в концовке, тоже зимняя классика «Ливерпуля» – в этот раз обошлось.

Оба команды были заметно лучше во взаимной нейтрализации, чем в построении позиционных атак.

Действующий чемпион против главного фаворита текущего сезона – мощная вывеска, но достойного ее зрелища не получилось.

Мы по крайней мере постарались объяснить, почему так вышло.

