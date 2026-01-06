Спецпроект
6 мин.

Что вы пропустили в 20-м туре АПЛ: какой Габи забил за «Арсенал» больше, победа «Вулвз» в Волчью луну 🌕

3 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Это 20-я серия Занятных штучек, уже вторая в 2026 году. Предыдущая подборка – здесь

Звезды АПЛ шлют поцелуйчики в камеру

Деклан Райс и Бруно Гимараэс любят забивать победные голы. И просто обожают вас.

Звездные полузащитники «Арсенала» и «Ньюкасла» одинаково отпраздновали мячи «Борнмуту» и «Кристал Пэлас» – поцелуями в камеру:

Милнер вечен: играет в АПЛ уже 25 лет

4 января Джеймсу Милнеру исполнилось 40 лет. Поздравляем.

Накануне будущий обладатель рекорда по матчам в АПЛ вышел на замену в игре против «Бернли» – и отпечатал на личной страничке очередной календарный год в лиге.

Пересчитаем годы Милнера в Премьер-лиге:

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Мы живем в эпоху Джеймса Милнера и так мало думаем об этом.

Когда еще «Вулвз» побеждать, если не в Волчью луну?

«Вулверхэмптон» размазал дома «Вест Хэм» – 3:0. Первая победа в лиге. В 20-м туре.

Даже просто гол Джона Арьяса на 4-й минуте был примечательным событием: «Вулвз» повели в счете в матче чемпионата впервые с 5 октября. С 7-го тура, представляете?

А когда выглянула полная луна, стало понятно: «волки» свое уже не отдадут. Еще и совпало, что это как раз Волчья луна – первое из 13 полнолуний в 2026 году.

У «Вест Хэма» не было шансов.

В АПЛ каждый может победить каждого (если «Вулвз» захотят)

Долгожданная победа «Вулверхэмптона» закрепила баланс сил в Премьер-лиге. Это весьма условно (черт возьми, «Вулвз» дотерпели до 20-го тура), но красиво.

«Ливерпуль» обыгрывает «Арсенал», «Арсенал» – «Лидс», а «Лидс» громит «Пэлас»… И так все 20 клубов!

Что за нелепое празднование выдумал герой «Астон Виллы»?

Первый из двух голов «Ноттингему» Джон Макгинн отпраздновал так, что осталось только протянуть: э-э-э-э. Шотландец согнулся и начал потешно топать.

Макгинн объяснился: «Тренер говорил, что нужно двигаться шаг за шагом. Это был намек на это. Такая шуточка».

Главный забивала тура обнял форварда соперника – отпраздновал с ним засчитанный гол

Игор Тиаго из «Брентфорда» сделал хет-трик. Но пришлось немного понервничать: ВАР не сразу утвердил второй гол бразильца. Когда это все же случилось, Тиаго выдохнул и обнял стоявшего рядом нападающего «Эвертона» Бету. Тот не оценил и оттолкнул коллегу.

Габриэл Магальяэс забил за «Арсенал» больше, чем Габриэл Жезус

Без обид и претензий к Жезусу – у Габи было много проблем с травмами. Мы здесь ради статистической рифмы: у Магальяэса уже 20 голов за «Арсенал» в АПЛ (у Жезуса – 19).

Просто безумная результативность центрального защитника. Уже третий гол в этом сезоне.

Солнце в Лидсе. Последнее для Рубена Аморима в «МЮ»

Когда солнце залило светом трибуну болельщиков «Лидса», в твиттере пошутили: «Как жаль, что в Англии до сих пор не изобрели кепки».

Вскоре солнце зашло, а вместе с ним закатилось и время Рубена Аморима в «МЮ». 1:1 с «Лидсом» – это последний матч португальского тренера в эмоциональном и отрывистом отрезке в АПЛ.

1011 матчей Пепа в карьере против 0 у временного тренера «Челси»

Итог? 1:1. Футбол – поразительная штука.

The Telegraph перед матчем называл встречу титулованного Пепа Гвардиолы и привыкшего работать с молодежными составами Калума Макфарлейна главным тренерским мисматчем в истории АПЛ.

Макфарлейн направлялся с семьей на световое шоу в Виндзор, когда раздался звонок из клуба. «Они спросили, когда я смогу приехать. Я ответил, что через час. Жена была не очень довольна. Они с детьми все равно пошли на шоу», – рассказал Калум.

Он запомнит это воскресенье на всю жизнь.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, George Wood, Carl Recine; East News/Darren Staples / AFP, AP Photo/Alastair Grant

Можно добавить, что сумасшедший гол Рида из Фулхэма стал первым для полузащитника за 2 года и 9 месяцев
А между его голами в АПЛ забили 514 разных игроков.

Масштабно.
Голы Габи Мартинелли могли бы написать для полноты картины.
Вся АПЛ крутится вокруг Волков !
Волки задают тон всей АПЛ !
Про объятия с соперником очень сильно забавно)) то, что тот его оттолкнул, добавляет колорита)
Так не мартинели забил)