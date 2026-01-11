Live
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»

В Ла Лиге проходят матчи 19-го тура.

9 января «Хетафе» уступил «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (1:2) в матче 19-го тура Ла Лиги.

10 января «Бетис» в гостях поделил очки с «Овьедо» (1:1), «Вильярреал» обыграл «Алавес» (3:1). 

11 января «Леванте» играет с «Эспаньолом». 12 января «Севилья» проведет матч с «Сельтой».

«Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Атлетик» провели игры 19-го тура в декабре 2025 года. Команды в этот период играют в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.

Чемпионат Испании

19-й тур

Ла Лига Испания. 19 тур
11 января 13:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
2 - 1
Мальорка
Матч окончен
85’
Торре
81’
Маффео   Пратс
81’
Саму Кошта   Льябрес
Альваро Гарсия   Нтека
81’
Оскар Валентин
80’
Мартин   Франсиско Перес
79’
70’
А. Санчес   Дардер
70’
Маскарель   Торре
Диас   Гумбау
69’
Де Фрутос   Эспино
69’
61’
Маффео
59’
Тони Лато   Фернандес
58’
Тони Лато
Де Фрутос
46’
2тайм
Перерыв
  Паласон
42’
40’
Вальент
Рациу   Балиу
38’
30’
  Мурики
15’
Мохика
  Де Фрутос
4’
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Диас, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Мартин, Де Фрутос
Запасные: Карденас, Молина Колорадо, Вертрауд, Трехо, Нтека, Франсиско Перес, Балиу, Эспино, Гумбау, Алеман, Камельо
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Кумбула, Вальент, Маффео, Тони Лато, Маскарель, Саму Кошта, А. Санчес, Мурики, Виржили
Запасные: Бергстрем, Лопес, Дардер, Морей, Торре, Пратс, Сальи, Асано, Фернандес, Льябрес
Ла Лига Испания. 19 тур
11 января 15:15, Сьюдад де Валенсия
Леванте
Завершен
1 - 1
Эспаньол
Матч окончен
Каштру
90’
+4’
Kareem Tunde Ruiz   Моралес
88’
Ромеро   Этта-Эйонг
88’
Карлос Альварес   Оласагасти
79’
Арриага   Венседор
79’
73’
Пуадо   Пикель
69’
Каррерас   Терратс
69’
Милья   Пуадо
Лосада   Эспи
65’
61’
Кике Гарсия   Фернандес
  Лосада
55’
53’
  Ромеро
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кике Гарсия
Леванте
Райан, Пампин, Морено, Адри, Толян, Арриага, Мартинес, Лосада, Карлос Альварес, Kareem Tunde Ruiz, Ромеро
Запасные: Примо, Оласагасти, Венседор, Ури Рей, Моралес, Перес, Эспи, Этта-Эйонг, Кортес, Маттурро, Ману Санчес, Куньят
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Долан, У. Гонсалес, Экспосито, Каррерас, Милья, Кике Гарсия
Запасные: Терратс, Пикель, Фортуньо, Пуадо, Фернандес, Санчес, Салинас, Ридель, Тристан, Рубио, Рока
Ла Лига Испания. 19 тур
9 января 20:00, Колисеум
Хетафе
Завершен
1 - 2
Реал Сосьедад
Матч окончен
90’
+6’
  Арамбуру
Бекуша
90’
+2’
  Хуанми
90’
83’
Серхио Гомес   Муньос
83’
Солер   Марин
Иглесиас   Бекуша
78’
Хави Муньос   Перес
78’
65’
Туррьентес   Горрочатеги
Мартин   Монтес
64’
63’
Арамбуру
58’
Гедеш   Барренечеа
58’
Браис Мендес   Сучич
Лисо   Хуанми
57’
Alejandro García Mestanza   Санкрис
57’
2тайм
Перерыв
36’
  Браис Мендес
Ньом
22’
Хетафе
Сория, Рико, Ньом, Иглесиас, Фемения, Лисо, Арамбарри, Милья, Хави Муньос, Alejandro García Mestanza, Мартин
Запасные: Неу, Монтес, Ласо Гутьеррес, Перес, Александров, Хуанми, Бекуша, Солосабаль, Adrián Riquelme González, Санкрис, Летачек, да Коста
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Гедеш, Солер, Туррьентес, Кубо, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Субельдия, Одриосола, Захарян, Оускарссон, Элустондо, Муньос, Марин, Сучич, Барренечеа, Горрочатеги, Готи, Марреро
Ла Лига Испания. 19 тур
10 января 13:00, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
Завершен
1 - 1
Бетис
Матч окончен
90’
Чими Авила
Борбас
88’
Фонсека
88’
Коломбатто   Дендонкер
86’
Шаира   Хави Лопес
85’
83’
  Ло Чельсо
80’
Эрнандес   Чими Авила
80’
Фирпо   Р. Родригес
Форес   Борбас
76’
Хассан   Брекало
76’
74’
Руибаль   Рикельме
  Шаира
64’
61’
Ортис   Бельерин
Сибо   Фонсека
57’
Карму
48’
2тайм
Перерыв
Реал Овьедо
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Лукас Аихадо, Коломбатто, Сибо, Рейна, Шаира, Хассан, Форес
Запасные: Хави Лопес, Фонсека, Pablo Menéndez Agudín, Борбас, Молдован, Касорла, Брекало, Нарваэс, Кальво, Дендонкер, Луэнго, Илич
1тайм
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Бартра, Ортис, Форнальс, Рока, Ло Чельсо, Руибаль, Эрнандес, Антони
Запасные: Натан, Альтимира, Адриан, Лопес, Рикельме, Чими Авила, Бельерин, Гарсия, Льоренте, Р. Родригес, Деосса
Ла Лига Испания. 19 тур
10 января 15:15, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
3 - 1
Алавес
Матч окончен
85’
  Тони Мартинес
Педраса   Олувасейи
82’
80’
Аленья   Маньяс
80’
Гуриди   Реббаш
Молейро   С. Кардона
77’
  Микаутадзе
75’
Парехо   Парти
67’
Бьюкенен   Пепе
67’
59’
Ибаньес   Гевара
59’
Кастро   Энрикес
  Жерар Морено
55’
  Молейро
49’
Айосе Перес   Жерар Морено
46’
2тайм
Перерыв
45’
Кастро
10’
Аленья
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Моуриньо, Молейро, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Олувасейи, Лопес Кортес, Марин, С. Кардона, Масиа, Конде, Наварро, Парти, Жерар Морено, Пепе
1тайм
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Ибаньес, Аленья, Гуриди, Висенте, Тони Мартинес
Запасные: Р. Фернандес, Бальестеро, Калебе, Гевара, Реббаш, Маньяс, Энрикес
Ла Лига Испания. 19 тур
10 января 17:30, Монтиливи
Жирона
Завершен
1 - 0
Осасуна
Матч окончен
90’
+8’
Барха
90’
+7’
Эррера
90’
+7’
Фернандес
90’
+6’
Орос
Курума
90’
+5’
Рока
90’
+3’
Ванат   Стуани
88’
85’
Муньос   Барха
Ванат
85’
Ринкон   Курума
80’
Хиль   Франсес
79’
Лемар   Рока
79’
75’
Галан   Бретонес
75’
Рубен Гарсия   Рауль Гарсия
70’
Галан
67’
Монкайола   Мойсес Гомес
46’
Монкайола
2тайм
Перерыв
  Ванат
44’
Жирона
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, Ринкон, А. Мартинес, Мартин, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Давид Лопес, Рока, Аранго Тортолеро, Крапивцов, Франсес, Асприлья, Ливакович, Стуани, Курума, Ба
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Аргибиде, Мойсес Гомес, Беккер, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Барха, Муньос, Осамбела, Рауль Гарсия
Ла Лига Испания. 19 тур
10 января 20:00, Месталья
Валенсия
Завершен
1 - 1
Эльче
Матч окончен
90’
+5’
Педроса
Рамазани
90’
+5’
Пепелу
90’
+4’
  Пепелу
87’
83’
Фебас   Редондо
Диего Лопес   Рамазани
77’
Угринич   Герра
77’
75’
  Диангана
74’
Нуньес   Педроса
74’
Мартим Нету   Диангана
73’
Виктор Чуст
Бельтран   Садик
65’
Андре Алмейда   Данджума
65’
64’
Нуньес
60’
Бигас   Аффенгрубер
60’
де Сантьяго   Боаяр
2тайм
Перерыв
Тьерри Коррейя   Фулькье
17’
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Угринич, Андре Алмейда, Риоха, Диего Лопес, Бельтран
Запасные: Сантамария, Раба, Риверо, Панач Ольмо, Данджума, Хесус Васкес, Джемерт, Садик, Рамазани, Абриль, Герра, Фулькье
1тайм
Эльче:
Дитуро, Петро, Бигас, Виктор Чуст, Нуньес, Агуадо, Фебас, де Сантьяго, Мартим Нету, Валера, А. Родригес
Запасные: Итурбе, Хосан, Пенья, Педроса, Диаби, Мендоса, Диангана, Боаяр, Аффенгрубер, Редондо
