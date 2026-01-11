Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»

В Ла Лиге проходят матчи 19-го тура.
9 января «Хетафе» уступил «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (1:2) в матче 19-го тура Ла Лиги.
10 января «Бетис» в гостях поделил очки с «Овьедо» (1:1), «Вильярреал» обыграл «Алавес» (3:1).
11 января «Леванте» играет с «Эспаньолом». 12 января «Севилья» проведет матч с «Сельтой».
«Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Атлетик» провели игры 19-го тура в декабре 2025 года. Команды в этот период играют в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии.
Чемпионат Испании
19-й тур
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Диас, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Паласон, Мартин, Де Фрутос
Запасные: Карденас, Молина Колорадо, Вертрауд, Трехо, Нтека, Франсиско Перес, Балиу, Эспино, Гумбау, Алеман, Камельо
Мальорка:
Роман, Мохика, Кумбула, Вальент, Маффео, Тони Лато, Маскарель, Саму Кошта, А. Санчес, Мурики, Виржили
Запасные: Бергстрем, Лопес, Дардер, Морей, Торре, Пратс, Сальи, Асано, Фернандес, Льябрес
Kareem Tunde Ruiz Моралес
Карлос Альварес Оласагасти
Леванте
Райан, Пампин, Морено, Адри, Толян, Арриага, Мартинес, Лосада, Карлос Альварес, Kareem Tunde Ruiz, Ромеро
Запасные: Примо, Оласагасти, Венседор, Ури Рей, Моралес, Перес, Эспи, Этта-Эйонг, Кортес, Маттурро, Ману Санчес, Куньят
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Долан, У. Гонсалес, Экспосито, Каррерас, Милья, Кике Гарсия
Запасные: Терратс, Пикель, Фортуньо, Пуадо, Фернандес, Санчес, Салинас, Ридель, Тристан, Рубио, Рока
Alejandro García Mestanza Санкрис
Хетафе
Сория, Рико, Ньом, Иглесиас, Фемения, Лисо, Арамбарри, Милья, Хави Муньос, Alejandro García Mestanza, Мартин
Запасные: Неу, Монтес, Ласо Гутьеррес, Перес, Александров, Хуанми, Бекуша, Солосабаль, Adrián Riquelme González, Санкрис, Летачек, да Коста
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Гедеш, Солер, Туррьентес, Кубо, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Субельдия, Одриосола, Захарян, Оускарссон, Элустондо, Муньос, Марин, Сучич, Барренечеа, Горрочатеги, Готи, Марреро
Реал Овьедо
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Лукас Аихадо, Коломбатто, Сибо, Рейна, Шаира, Хассан, Форес
Запасные: Хави Лопес, Фонсека, Pablo Menéndez Agudín, Борбас, Молдован, Касорла, Брекало, Нарваэс, Кальво, Дендонкер, Луэнго, Илич
Бетис:
Вальес, Фирпо, Гомес, Бартра, Ортис, Форнальс, Рока, Ло Чельсо, Руибаль, Эрнандес, Антони
Запасные: Натан, Альтимира, Адриан, Лопес, Рикельме, Чими Авила, Бельерин, Гарсия, Льоренте, Р. Родригес, Деосса
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Моуриньо, Молейро, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Олувасейи, Лопес Кортес, Марин, С. Кардона, Масиа, Конде, Наварро, Парти, Жерар Морено, Пепе
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Ибаньес, Аленья, Гуриди, Висенте, Тони Мартинес
Запасные: Р. Фернандес, Бальестеро, Калебе, Гевара, Реббаш, Маньяс, Энрикес
Рубен Гарсия Рауль Гарсия
Жирона
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, Ринкон, А. Мартинес, Мартин, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Давид Лопес, Рока, Аранго Тортолеро, Крапивцов, Франсес, Асприлья, Ливакович, Стуани, Курума, Ба
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Аргибиде, Мойсес Гомес, Беккер, Фернандес, Хуан Крус, Бретонес, Барха, Муньос, Осамбела, Рауль Гарсия
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Копете, Таррега, Тьерри Коррейя, Пепелу, Угринич, Андре Алмейда, Риоха, Диего Лопес, Бельтран
Запасные: Сантамария, Раба, Риверо, Панач Ольмо, Данджума, Хесус Васкес, Джемерт, Садик, Рамазани, Абриль, Герра, Фулькье
Эльче:
Дитуро, Петро, Бигас, Виктор Чуст, Нуньес, Агуадо, Фебас, де Сантьяго, Мартим Нету, Валера, А. Родригес
Запасные: Итурбе, Хосан, Пенья, Педроса, Диаби, Мендоса, Диангана, Боаяр, Аффенгрубер, Редондо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
