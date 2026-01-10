Андрей Червиченко: «Отвратительно, когда переснимают советскую классику, особенно если снимают говно, как новая «Москва слезам не верит». Стыдно должно быть такие названия пачкать»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал современные адаптации советских фильмов.
«Всякая лабуда в российских кинотеатрах: «Чебурашки» или сказки… Был прикольный фильм про богатырей, где Гарик Харламов Колобка озвучивал. Вот его один разок можно посмотреть и поржать. А все эти «Чебурашки», «Простоквашино» или другие высосанные из пальца истории – не люблю.
Мультфильм должен оставаться мультфильмом, причем близким к оригиналу. А когда начинают раскачанную историю размножать, повторять и высасывать из нее деньги, как это делают с нашими любимыми советскими фильмами, мне это вообще не заходит.
Для меня отвратительно, когда переснимают советскую классику, особенно если снимают какое-то говно, а название громкое, как, например, «Москва слезам не верит». На этом фильме выросло целое поколение, и Меньшов получил «Оскар», а теперь херню какую-то пересняли.
Мне кажется, стыдно должно быть такие названия пачкать своими бездарными произведениями», – сказал Червиченко.