Андрей Червиченко: «Отвратительно, когда переснимают советскую классику, особенно если снимают говно, как новая «Москва слезам не верит». Стыдно должно быть такие названия пачкать»

Червиченко: отвратительно, когда переснимают советскую классику.

Бывший президент московского «Спартака » Андрей Червиченко раскритиковал современные адаптации советских фильмов.

«Всякая лабуда в российских кинотеатрах: «Чебурашки» или сказки… Был прикольный фильм про богатырей, где Гарик Харламов Колобка озвучивал. Вот его один разок можно посмотреть и поржать. А все эти «Чебурашки», «Простоквашино» или другие высосанные из пальца истории – не люблю.

Мультфильм должен оставаться мультфильмом, причем близким к оригиналу. А когда начинают раскачанную историю размножать, повторять и высасывать из нее деньги, как это делают с нашими любимыми советскими фильмами, мне это вообще не заходит.

Для меня отвратительно, когда переснимают советскую классику, особенно если снимают какое-то говно, а название громкое, как, например, «Москва слезам не верит». На этом фильме выросло целое поколение, и Меньшов получил «Оскар», а теперь херню какую-то пересняли.

Мне кажется, стыдно должно быть такие названия пачкать своими бездарными произведениями», – сказал Червиченко.