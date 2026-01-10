Масалитин о переходе Дивеева в «Зенит»: «Для меня этот трансфер – троянский конь, я его не понимаю. Игорь забивает больше нападающих, а армейцы борются за чемпионство и Кубок»

Валерий Масалитин: трансфер Дивеева – это троянский конь.

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход Игоря Дивеева в «Зенит».

Сообщалось, что защитника армейцев обменяют на форварда петербуржцев Лусиано Гонду . Сине-бело-голубые доплатят за россиянина.

«Для меня этот трансфер – это троянский конь. Я совершенно не понимаю такой переход. Со всех сторон он для меня непонятен.

Дивеев – лидер команды. Он забивает больше нападающих, а ЦСКА борется за чемпионство и Кубок. И вдруг посередине сезона клуб продает конкурентам ведущего игрока. Масса вопросов!

Наверное, ЦСКА и Евгений Гинер знают больше, чем мы с вами. Вот такая непонятная история с этим обменом, если он, конечно, состоится. Я бы понял, если бы армейцы не стали призерами по итогам сезона, а «Зенит» выиграл бы чемпионство. В таком случае в межсезонье трансфер был бы логичен: человек хочет бороться за титулы и стремится получить регалии.

Но на сегодняшний день ЦСКА и «Зенит » находятся в одинаковых условиях», – сказал Масалитин.