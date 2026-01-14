  • Спортс
Кубок Франции. 1/16 финала. «Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги, «ПСЖ» Сафонова вылетел от «Парижа»

В Кубке Франции прошли матчи 1/16 финала.

В 1/16 финала Кубка Франции в субботу «Монако» Александра Головина победил «Орлеан» (3:1).

В воскресенье «Лилль» дома уступил «Лиону» (1:2). В понедельник «ПСЖ» Матвея Сафонова уступил «Парижу» (0:1).

Во вторник «Марсель» разгромил «Байе» (9:0) из 6-й лиги.

Кубок Франции

1/16 финала

Кубок Франции. 1/16 финала
13 января 20:00, Мишель д&#8242;Орнано
Логотип домашней команды
Байе
Завершен
0 - 9
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
90’
  Гринвуд
86’
  Мопе
80’
  Иган-Райли
Julien Marazzi   Samuel Nambot
76’
Guillotte   Anquetil
75’
68’
Гомес   Бакола
64’
Траоре   Мопе
64’
Гуири   Ммади
Lemasson   Eliott Pean
60’
Lucas Lefevre   Le Calvé
59’
55’
  Гуири
49’
  Гринвуд
46’
Эмерсон   Веа
Anthonin Cathrine   Lucas Connan
46’
46’
Медина   Иган-Райли
2тайм
Перерыв
32’
  Гуири
26’
  Гринвуд
23’
Гомес
19’
  Траоре
13’
  Гомес
Байе
Lecanu, Théo Jouan, Delain, Lucas Lefevre, Aubel, Anthonin Cathrine, Julien Marazzi, Lemasson, Quentin Mayette, Renaux, Guillotte
Запасные: Martin Guérin, Anquetil, Demelun, Le Calvé, Eliott Pean, Lucas Connan, Enzo Autin, Samuel Nambot, Driaux
1тайм
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Медина, Павар, Мурильо, Гомес, Надир, Траоре, О`Райли, Гринвуд, Гуири
Запасные: Бакола, Ммади, Иган-Райли, Кондогбиа, Веа, Рульи, Мопе, Балерди, Хейбьерг
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
12 января 20:10, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Париж
Матч окончен
90’
Отавио
Барколя
87’
83’
де Смет
Д. Дуэ
78’
74’
  Иконе
Меюлю   Д. Дуэ
65’
Пачо   Мендеш
64’
Кварацхелия   Дембеле
64’
61’
Кафаро   Колиошо
46’
Оллила   де Смет
46’
Жеббель   Кеббаль
2тайм
Перерыв
40’
Гори   Иконе
ПСЖ
Шевалье, Пачо, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Барколя, Гонсалу Рамуш, Кварацхелия
Запасные: Нсоки, Дембеле, Д. Дуэ, Марин, Джеймс, Маркиньос, Жоау Невеш, Мендеш
1тайм
Париж:
Нкамбадьо, Оллила, Сангюи, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Кафаро, Максим Лопес, Камара, Гори, Жеббель
Запасные: Трапп, Колиошо, Zakarya Khaldi, Дао, де Смет, Кеббаль, Иконе, Лопес, Дусе
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
10 января 14:30, Стад Раймон Копа
Логотип домашней команды
Анже
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 5 - 6
Логотип гостевой команды
Тулуза
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 6
Перерыв
Куркуль
Мессали
Лефор
Сауэр
Сбаи
Диоп
Хауг
Белькебла
Белькебла
Шмидт
Мутон
Мутон
Крессуэлл
Машин
Гбоо
Биэнла
Маккензи
Пен
Питер   Машин
90’
+2’
  Сбаи
90’
+1’
85’
Идальго   Фати
Капель   Куркуль
75’
Белькдим   Муссауи
75’
71’
Эджума   Шмидт
71’
Виньоло  
Капель
69’
68’
Идальго
Рао-Лисоа   Аркю
64’
Экоми   Анен
64’
56’
Диоп
Белькдим
50’
47’
  Идальго
2тайм
Перерыв
Экоми
23’
Анже
Пона, Экоми, Лефор, Биэнла, Рао-Лисоа, Капель, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Питер
Запасные: Бамба, Синате, Машин, Шериф, Анен, Куркуль, Зинга, Аркю, Муссауи
1тайм
Тулуза:
Хауг, Маккензи, Крессуэлл, Кумбасса, Гбоо, Эджума, Виньоло, Диоп, Сауэр, Мессали, Идальго
Запасные: Васбоер, Деннум, Шмидт, Кассерес, Фати, Каманси, Ламади, Рест
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
10 января 14:30, Стад де ла Сурс
Логотип домашней команды
Орлеан
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
  Эль-Кумисти
90’
+6’
90’
+4’
  Иленикена
88’
  Иленикена
86’
Балогун   Иленикена
Esteban Mouton
79’
77’
Бирет   Бамба
Санчес   Бертье
77’
Бодри   Ба
76’
Arthur Lallias   Бозкюр
76’
Обианг   Луямбула-Бива
64’
56’
Тезе
2тайм
Перерыв
43’
Идумбо-Музамбо
29’
Идумбо-Музамбо
27’
  Балогун
Орлеан
Faham, Обианг, Esteban Mouton, Бодри, Жиродон, Sylla, Санчес, Morel, Khous, Arthur Lallias, Эль-Кумисти
Запасные: Жан, Луямбула-Бива, Бертье, Adham Ribeiro, Ба, Kouroufia Kebe, Marius Le Maître, Mamadou Diako, Бозкюр
1тайм
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Керер, Дайер, Уаттара, Идумбо-Музамбо, Тезе, Закария, Головин, Балогун, Бирет
Запасные: Нибомбе, Льенар, Бруннер, Иленикена, Бамба, Туре, Мишаль
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
10 января 17:00, Stade René Fenouillère
Логотип домашней команды
Авранш
Завершен
0 - 6
Логотип гостевой команды
Страсбур
Матч окончен
89’
  Энсисо
Herbin
85’
85’
Пендерс
82’
Барко   Луиш
Boateng   Killian Gesmier
72’
Steevy Mazikou   Elouan Labadie Vincent
72’
Baye Ablaye Mbaye   Sasha Delestre
72’
67’
  Нанаси
63’
Амугу
Zourab Sopromadze   Herbin
62’
62’
Эль-Мурабет   Амугу
62’
Паничелли   Амо-Амейо
61’
Диегу Морейра   Нанаси
57’
  Годо
48’
Силла
Bansais   Креан
46’
46’
Дукуре   Силла
2тайм
Перерыв
Дюдуи
45’
+2’
Boateng
42’
39’
  Диегу Морейра
22’
  Энсисо
14’
  Паничелли
Авранш
Beuve, Steevy Mazikou, Bansais, Terrien, Дюдуи, Baye Ablaye Mbaye, Пи, Boateng, Zourab Sopromadze, Lambarette, Nassim Sabihi
Запасные: Адеоти, Креан, Herbin, Nathan Bisson, Ali Dicko, Killian Gesmier, Sasha Delestre, Martin Le Gendre, Elouan Labadie Vincent
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Уаттара, Годо, Барко, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Энсисо, Паничелли
Запасные: Юнссон, Луиш, Нанаси, Соболь, Нжингула, Силла, Амугу, Паес, Амо-Амейо
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
10 января 17:00, L'Envol Stadium
Логотип домашней команды
О-Лионне
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Лорьян
Матч окончен
90’
+1’
Абержель   Блей
87’
  Mamadou Koné
Беларусси   Saïd Marwan Boulaghlem
86’
82’
Файе
Messili   Antonio Manuel
76’
72’
Дьенг   Фадига
72’
Пажи   Бальдони
Габар   Diogo Teixeira Lourenço
65’
Alex Hospital   Alexandre Muller
64’
Moke Njedi   Aymeric Dumas
64’
61’
Меите   Файе
61’
Сануси   Mamadou Koné
56’
  Дьенг
Poncet
55’
49’
Дьенг
2тайм
Перерыв
43’
  Дьенг
Габар
42’
  Poncet
17’
О-Лионне
Tissot, Thomas Blot, Poncet, Halaïmia, Alex Hospital, Габар, Messili, Bouguerra, Hugo Thizy, Moke Njedi, Беларусси
Запасные: Loris Cochini, Alexandre Muller, Diogo Teixeira Lourenço, Gabin Besson, Aymeric Dumas, Antonio Manuel, Noam Laine, Gilali Lebrini, Saïd Marwan Boulaghlem
1тайм
Лорьян:
Камара, Ле Бри, Игор Силва, Аджей, Меите, Абержель, Макенго, Пажи, Мвука, Дьенг, Сануси
Запасные: Файе, Бальдони, Леруа, Noah Le Gal, Блей, Лоде, Фадига, Mamadou Koné
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
11 января 13:00, Стад Огюст Бональ
Логотип домашней команды
Сошо
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
89’
  Сима
87’
  Юдоль
Elson Mendes Da Silva   Julien Gael Vetro
87’
84’
Саид   Товен
84’
Сотока   Сима
76’
Абдельхамид   Агиляр
76’
Эдуар   Фофана
Юссуф   Менди
75’
Джоко   Aboubacar Sidiki Sidibé
75’
73’
Гилавоги   Булатович
Бутутау   Solomon Tãkeacãbã Loubao
67’
Гомель   Фофана
67’
Оньон
61’
2тайм
Перерыв
22’
  Эдуар
Сошо
Жаннен, Тавареш, Пеберн, Élie N'Gatta, Юссуф, Массон, Elson Mendes Da Silva, Мексик, Гомель, Бутутау, Джоко
Запасные: Victor Joseph, Aboubacar Sidiki Sidibé, Abderrezzek Saidi, Pougueleu-Victor Mic Monthieu, Пьер, Менди, Фофана, Solomon Tãkeacãbã Loubao, Julien Gael Vetro
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Юдоль, Томассон, Сотока, Абдельхамид, Саид, Эдуар, Гилавоги
Запасные: Булатович, Агиляр, Товен, Сима, Фофана, Гюртнер, Челик, Силла, Erawan Gerard Fongsri Garnier
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
11 января 17:00, Стад Сен-Симфорьен
Логотип домашней команды
Мец
Завершен
0 - 4
Логотип гостевой команды
Монпелье
Матч окончен
87’
Тшато   Эль-Ханнаш
87’
Саванье   Lucas Da Silva
74’
Иссуфу   Robin Thiland-Herard
Туре   Мунонго
74’
72’
Файяд
67’
Пейс   Файяд
И. Сане   Бокеле
65’
64’
  Пейс
Траоре   Асоро
59’
Куао   Колен
59’
Балло-Туре   Стамбули
59’
46’
  Тшато
2тайм
Перерыв
Мбайе
29’
27’
Менди
21’
  Иссуфу
8’
  Саванье
5’
Иссуфу
Мец
Ба, Балло-Туре, Мбула, С. Сане, Куао, Туре, Траоре, Цитаишвили, Эн, Мбайе, И. Сане
Запасные: Фишер, Стамбули, Йегбе, Мунонго, Асоро, Абуашвили, Мельер, Бокеле, Колен
1тайм
Монпелье:
Viktor Džodić, Минкарелли, Муанга, Лапорт, Тшато, Омерагич, Everson, Иссуфу, Саванье, Пейс, Менди
Запасные: Жюльен, Файяд, Kevin Miguel Kamdem Kamgaing, Lucas Da Silva, Эль-Ханнаш, Robin Thiland-Herard, Оракпо
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
11 января 17:00, Стад ля Божуар
Логотип домашней команды
Нант
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 3 - 5
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 5
Перерыв
Оморуйи
Ганаго
Перейра да Силва
Коцца
Ваи
Эль-Араби
Клосс
Аблин
Бар
Пен
89’
Нген   Гоувейя
Ассумани   Ганаго
81’
79’
Сансон   Оморуйи
79’
Ндомбеле   Абдул-Самед
75’
Бар
69’
Ванхаутте   Перейра да Силва
68’
Ваи
Амьян
66’
Тати   Мачадо
57’
Коне   Эль-Араби
57’
Гирасси   Аблин
57’
  Гирасси
52’
46’
Диоп   Нген
2тайм
Перерыв
25’
  Диоп
21’
Ванхаутте
Нант
Карлгрен, Коцца, Тати, Амьян, Мванга, Лепенан, Дефф, Кабелла, Ассумани, Гирасси, Коне
Запасные: Акапандье, Дукуре, Радакович, Леру, Эль-Араби, Антони Лопеш, Мачадо, Аблин, Ганаго
1тайм
Ницца:
Дюпе, Бар, Манцунга, Ба, Клосс, Ндомбеле, Ванхаутте, Сансон, Диоп, Луше, Ваи
Запасные: Kaïl Boudache, Желазовски, Абдул-Самед, Гоувейя, Нген, Бриньоне, Перейра да Силва, Оморуйи
Подробнее
Кубок Франции. 1/16 финала
11 января 17:00, Стад Пьер Бриссон
Логотип домашней команды
Шантийи
Завершен
1 - 3