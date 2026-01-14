Кубок Франции. 1/16 финала. «Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги, «ПСЖ» Сафонова вылетел от «Парижа»

В Кубке Франции прошли матчи 1/16 финала.
В 1/16 финала Кубка Франции в субботу «Монако» Александра Головина победил «Орлеан» (3:1).
В воскресенье «Лилль» дома уступил «Лиону» (1:2). В понедельник «ПСЖ» Матвея Сафонова уступил «Парижу» (0:1).
Во вторник «Марсель» разгромил «Байе» (9:0) из 6-й лиги.
Кубок Франции
1/16 финала
Байе
Lecanu, Théo Jouan, Delain, Lucas Lefevre, Aubel, Anthonin Cathrine, Julien Marazzi, Lemasson, Quentin Mayette, Renaux, Guillotte
Запасные: Martin Guérin, Anquetil, Demelun, Le Calvé, Eliott Pean, Lucas Connan, Enzo Autin, Samuel Nambot, Driaux
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Медина, Павар, Мурильо, Гомес, Надир, Траоре, О`Райли, Гринвуд, Гуири
Запасные: Бакола, Ммади, Иган-Райли, Кондогбиа, Веа, Рульи, Мопе, Балерди, Хейбьерг
ПСЖ
Шевалье, Пачо, Бералдо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Барколя, Гонсалу Рамуш, Кварацхелия
Запасные: Нсоки, Дембеле, Д. Дуэ, Марин, Джеймс, Маркиньос, Жоау Невеш, Мендеш
Париж:
Нкамбадьо, Оллила, Сангюи, Отавио, Колодзейчак, Мбоу, Кафаро, Максим Лопес, Камара, Гори, Жеббель
Запасные: Трапп, Колиошо, Zakarya Khaldi, Дао, де Смет, Кеббаль, Иконе, Лопес, Дусе
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 6
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 6
Анже
Пона, Экоми, Лефор, Биэнла, Рао-Лисоа, Капель, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Питер
Запасные: Бамба, Синате, Машин, Шериф, Анен, Куркуль, Зинга, Аркю, Муссауи
Тулуза:
Хауг, Маккензи, Крессуэлл, Кумбасса, Гбоо, Эджума, Виньоло, Диоп, Сауэр, Мессали, Идальго
Запасные: Васбоер, Деннум, Шмидт, Кассерес, Фати, Каманси, Ламади, Рест
Орлеан
Faham, Обианг, Esteban Mouton, Бодри, Жиродон, Sylla, Санчес, Morel, Khous, Arthur Lallias, Эль-Кумисти
Запасные: Жан, Луямбула-Бива, Бертье, Adham Ribeiro, Ба, Kouroufia Kebe, Marius Le Maître, Mamadou Diako, Бозкюр
Монако:
Кен, Кайо Энрике, Керер, Дайер, Уаттара, Идумбо-Музамбо, Тезе, Закария, Головин, Балогун, Бирет
Запасные: Нибомбе, Льенар, Бруннер, Иленикена, Бамба, Туре, Мишаль
Авранш
Beuve, Steevy Mazikou, Bansais, Terrien, Дюдуи, Baye Ablaye Mbaye, Пи, Boateng, Zourab Sopromadze, Lambarette, Nassim Sabihi
Запасные: Адеоти, Креан, Herbin, Nathan Bisson, Ali Dicko, Killian Gesmier, Sasha Delestre, Martin Le Gendre, Elouan Labadie Vincent
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Хойсберг, Уаттара, Годо, Барко, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Энсисо, Паничелли
Запасные: Юнссон, Луиш, Нанаси, Соболь, Нжингула, Силла, Амугу, Паес, Амо-Амейо
О-Лионне
Tissot, Thomas Blot, Poncet, Halaïmia, Alex Hospital, Габар, Messili, Bouguerra, Hugo Thizy, Moke Njedi, Беларусси
Запасные: Loris Cochini, Alexandre Muller, Diogo Teixeira Lourenço, Gabin Besson, Aymeric Dumas, Antonio Manuel, Noam Laine, Gilali Lebrini, Saïd Marwan Boulaghlem
Лорьян:
Камара, Ле Бри, Игор Силва, Аджей, Меите, Абержель, Макенго, Пажи, Мвука, Дьенг, Сануси
Запасные: Файе, Бальдони, Леруа, Noah Le Gal, Блей, Лоде, Фадига, Mamadou Koné
Сошо
Жаннен, Тавареш, Пеберн, Élie N'Gatta, Юссуф, Массон, Elson Mendes Da Silva, Мексик, Гомель, Бутутау, Джоко
Запасные: Victor Joseph, Aboubacar Sidiki Sidibé, Abderrezzek Saidi, Pougueleu-Victor Mic Monthieu, Пьер, Менди, Фофана, Solomon Tãkeacãbã Loubao, Julien Gael Vetro
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Юдоль, Томассон, Сотока, Абдельхамид, Саид, Эдуар, Гилавоги
Запасные: Булатович, Агиляр, Товен, Сима, Фофана, Гюртнер, Челик, Силла, Erawan Gerard Fongsri Garnier
Мец
Ба, Балло-Туре, Мбула, С. Сане, Куао, Туре, Траоре, Цитаишвили, Эн, Мбайе, И. Сане
Запасные: Фишер, Стамбули, Йегбе, Мунонго, Асоро, Абуашвили, Мельер, Бокеле, Колен
Монпелье:
Viktor Džodić, Минкарелли, Муанга, Лапорт, Тшато, Омерагич, Everson, Иссуфу, Саванье, Пейс, Менди
Запасные: Жюльен, Файяд, Kevin Miguel Kamdem Kamgaing, Lucas Da Silva, Эль-Ханнаш, Robin Thiland-Herard, Оракпо
Завершен Счет в серии пенальти 3 - 5
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 5
Нант
Карлгрен, Коцца, Тати, Амьян, Мванга, Лепенан, Дефф, Кабелла, Ассумани, Гирасси, Коне
Запасные: Акапандье, Дукуре, Радакович, Леру, Эль-Араби, Антони Лопеш, Мачадо, Аблин, Ганаго
Ницца:
Дюпе, Бар, Манцунга, Ба, Клосс, Ндомбеле, Ванхаутте, Сансон, Диоп, Луше, Ваи
Запасные: Kaïl Boudache, Желазовски, Абдул-Самед, Гоувейя, Нген, Бриньоне, Перейра да Силва, Оморуйи