Матч окончен
«Байер» разгромлен «Штутгартом» – 1:4. У Левелинга дубль, у Ундава гол и два ассиста
«Байер» уступил «Штутгарту» на своем поле.
«Байер» разгромлен «Штутгартом» в 16-м туре Бундеслиги – 1:4.
Матч проходил на «Бай-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Джейми Левелинг отметился дублем, на счету Дениза Ундава гол и два результативных паса.
