«Байер» разгромлен «Штутгартом» – 1:4. У Левелинга дубль, у Ундава гол и два ассиста

«Байер» уступил «Штутгарту» на своем поле.

«Байер» разгромлен «Штутгартом» в 16-м туре Бундеслиги – 1:4.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Джейми Левелинг отметился дублем, на счету Дениза Ундава гол и два результативных паса.

Бундеслига Германия. 16 тур
10 января 17:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 4
Штутгарт
Матч окончен
88’
Ундав   Демирович
88’
Нарти   Андрес
Гримальдо   Васкес
82’
Алеиш Гарсия
80’
79’
Левелинг   Аревало
79’
Вагноман   Ассиньон
Гримальдо
78’
77’
Ельч
72’
Фюрих   Ельч
Баде
70’
Фернандес   Хофманн
66’
Терье   Сарко
66’
  Гримальдо
66’
Белосьян   Баде
46’
Телла   Поку
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Ундав
45’
  Левелинг
Флеккен
38’
38’
Левелинг
29’
  Миттельштедт
7’
  Левелинг
Байер
Флеккен, Белосьян, Куанса, Андрих, Телла, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Терье
Запасные: Бласвих, Поку, Сарко, Хофманн, Калбрет, Ломб, Васкес, Баде
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Нарти, Левелинг, Ундав
Запасные: Бредлов, Штенцель, Андрес, Ассиньон, Стергиу, Ельч, Демирович, Аревало, Буанани
Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoБайер
онлайны
logoбундеслига Германия
logoШтутгарт
logoДжейми Левелинг
logoДениз Ундав
