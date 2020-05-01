📲 Sports.ru ищет редактора телеграм-каналов о футболе

Привет! Кайфуете от российского и не только футбола? Хотите работать на Sports.ru? Бинго, это новость для вас.

Мы открываем вакансию редактора телеграм-каналов. О российском и не только футболе. Что мы ждем от человека на этой должности:

• любовь к росфутболу больше, чем у Александра Дорского и Глеба Чернявского вместе взятых

• знание росфутбола больше, чем у Александра Дорского и Глеба Чернявского вместе взятых. Нельзя путать Артема Полуяхтова и Владимира Делькина (как мы сейчас)

• грамотность выше, чем у всех работников соцкоманды Sports.ru. Нельзя писать «Спартак – самый лучший клуб РПЛ». Правильно: «Спартак – лучший клуб РПЛ»

• любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас

• чувство виральности. Вы должны подскакивать на стуле, когда слышите сочетания слов «Урал» и «майонез», «Валера» и «иди сюда», «московский» и «Спартак»

• чувство юмора лучше, чем у автора этой новости

• если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом

Что мы предлагаем человеку в этой должности:

• возможность делать спорт лучше

• возможность постоянно расти вместе с крутыми парнями и девушками

• возможность работать удаленно

• деньги

Если вы еще не завели свой телеграм-канал, обязательно пишите нам. Если завели, тоже пишите! Вот сюда: social@sports.ru. Рассказывайте о себе, о том, почему мы должны выбрать именно вас. И будьте готовы к тестовому заданию. Удачи!