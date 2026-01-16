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ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

На ЧМ-2026 пройдут матчи очередного игрового дня.  

В 1/16 финала Бразилия сыграет с Японией, Германия встретится с Парагваем, Нидерланды проведут матч с Марокко. 

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
29 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Бразилия
Не начался
Логотип гостевой команды
Япония
Чемпионат мира. 1/16 финала
30 июня 01:00, Эстадио BBVA
Логотип домашней команды
Нидерланды
Не начался
Логотип гостевой команды
Марокко

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Плей-офф чемпионат мира начался вчера, а по футболу - сегодня.
Есть подозрение что кто-то из фаворитов завтра поедет домой, а может и не один фаворит
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