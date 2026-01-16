ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.
На ЧМ-2026 пройдут матчи очередного игрового дня.
В 1/16 финала Бразилия сыграет с Японией, Германия встретится с Парагваем, Нидерланды проведут матч с Марокко.
ЧМ-2026
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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