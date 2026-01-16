ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко

На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

На ЧМ-2026 пройдут матчи очередного игрового дня.

В 1/16 финала Бразилия сыграет с Японией, Германия встретится с Парагваем, Нидерланды проведут матч с Марокко.

ЧМ-2026

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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