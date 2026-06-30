  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кот-д′Ивуар – Норвегия. 1:2 – Холанд забил на 86-й! Онлайн-трансляция

0
Кот-д′Ивуар уступил Норвегии – 1:2. Холанд забил победный гол на 86-й минуте
Кот-д′Ивуар и Норвегия встретились в матче ЧМ-2026.

Сборная Кот-д′Ивуара уступила команде Норвегии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 1:2.

Игра проходила на «AT&T Стэдиум» в Далласе.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Антонио Нуса открыл счет на 39-й минуте с передачи Мартина Эдегора. Амад Диалло сравнял на 74-й минуте. Эрлинг Холанд вновь вывел норвежцев вперед на 86-й минуте – этот гол стал победным.

Чемпионат мира. 1/16 финала
30 июня 17:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Кот-д`Ивуар
Завершен
1 - 2
1.15xG2
Логотип гостевой команды
Норвегия
Матч окончен
Конан   Туре
90’
+3’
Диоманде   Гессан
90’
+3’
Пепе   Диаките
87’
86’
  Холанд
83’
Педерсен   Эурснес
  Диалло
74’
71’
Серлот   Бобб
71’
Нуса   Скьеллеруп
Бонни   Ваи
60’
Инао Улай   Диалло
60’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Нуса
39’
  Нуса
Кот-д`Ивуар
Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Г. Дуэ, Сангаре, Диоманде, Инао Улай, Кессиэ, Пепе, Бонни
Запасные: Аденгра, Конан, Бонни, Диоманде, Фофана, Инао Улай, Лафон, Синго, Опери, Гиагон, Диоманде, Пепе, Коне, Ндика, Сери
1тайм
Норвегия:
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Педерсен, Берг, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот
Запасные: Эстигор, Бьеркан, Ланго, Рюэрсон, Нуса, Тангвик, Торсбю, Торстведт, Осгор, Фалькенер, Ларсен, Серлот, Сельвик, Хеуге, Педерсен
Подробнее

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Верите в честность Алжира против Австрии?32113 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoМартин Эдегор
logoАнтонио Нуса
logoАмад Диалло

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Никогда б не подумал, что в матче Котдивуара и Норвегии услышу имя Георгия Мелкадзе😂
ОтветSntKillerMikhail
Никогда б не подумал, что в матче Котдивуара и Норвегии услышу имя Георгия Мелкадзе😂
Особенно рядом с фамилией Модрич.
ОтветSntKillerMikhail
Никогда б не подумал, что в матче Котдивуара и Норвегии услышу имя Георгия Мелкадзе😂
А что удивительного? Это традиционная фишка комментаторов МАТЧ, проводить параллели с РПЛ, в матчах, не имеющих к ней никакого отношения
Нагучева приятнее слушать, чем Шнякина))
Ответilia477
Нагучева приятнее слушать, чем Шнякина))
тут скорее подходит теорема Эскобара
Ответilia477
Нагучева приятнее слушать, чем Шнякина))
Вчерашний на Германии тоже выбесил со своим Зане и высокогорным Парагваем
Комментаторов принято ругать (и заслуженно), но Нагучева приятно слушать. Может на контрасте со Шнякиным, но тем не менее
Ответshin93
Комментаторов принято ругать (и заслуженно), но Нагучева приятно слушать. Может на контрасте со Шнякиным, но тем не менее
С ним Бундеслигу и ЛЧ очень приятно было смотреть. А сколько его фразочек стали крылатыми)
ОтветMariachi@01
С ним Бундеслигу и ЛЧ очень приятно было смотреть. А сколько его фразочек стали крылатыми)
Да, это уже показатель. Про "матч, который променян на свидание" вообще топ
Эдегор такая истеричка, неприятно наблюдать 🤦‍♂️
А вот этого сарацина не зря на драккар взяли!
Коты первая сборная которую жаль что вылетает, остальные все на сегодня заслужили
ОтветЖан Вальжан
Коты первая сборная которую жаль что вылетает, остальные все на сегодня заслужили
Японцев не жаль?
ОтветVasily Vo
Японцев не жаль?
С чего этот автобус жаль должно быть? Вот когда они проиграли Бельгии в 18 или Хорватии в 22 было жаль, а сейчас они абсолютно заслуженно вылетели.
Африканцы играют, а норвежцы выполняют установку тренера
ОтветT-72
Африканцы играют, а норвежцы выполняют установку тренера
Посмотрим куда это приведет. У слонов физуха на высоте, а Холланду достаточно пару свободных метров пространства. Так что слоны тоже аккуратно играют в обороне, ну и Диоманде у них топ. Заберут послче ЧМ, если ещё не забрали большие клубы.
Обычно Булыкин так забивал.
Красотулю положил Диало, браво!
Эдегор какой-то конченный психопат
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026
2 минуты назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия победила Кот-д’Ивуар, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
4 минуты назад
У Холанда 5 голов в 3 матчах ЧМ-2026. Форвард Норвегии забил Кот-д’Ивуару в 1/16 финала
9 минут назад
Оздоев покинул ПАОК свободным агентом. Россиянин провел три года в греческом клубе
13 минут назад
«Атлетико» подал на «Барсу» жалобу в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом. Мадридцы требуют открыть дисциплинарное дело против каталонцев и применить санкции
28 минут назад
Будущее Нагельсманна в сборной Германии после вылета с ЧМ не гарантировано. DFB хочет назначить Клоппа в случае увольнения тренера
48 минут назад
Лэмпард продлил контракт с «Ковентри» до 2029-го. При нем клуб вернулся в АПЛ спустя 25 лет
51 минуту назад
Мир ждал матч Франция – Германия. У вратаря Парагвая были другие планы 😅
сегодня, 20:59ВидеоСпортс"
Норвегия первым же ударом в створ забила Кот-д′Ивуару в 1/16 финала ЧМ-2026 – Нуса отличился на 39-й минуте с передачи Эдегора
сегодня, 20:52
«Зенит» и «Васко да Гама» договорились о продлении аренды Ренана до конца года. Защитник не играет за петербуржцев с 2023-го
сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Диалло вынес мяч с линии ворот на 66-й минуте с Норвегией, а на 74-й сравнял счет. Форвард Кот-д′Ивуара вышел на 60-й
6 минут назадФото
ЦСКА объявил об уходе Руиса, Ушакова и Риванди
18 минут назад
ФИФА об обвинении капитана Кабо-Верде Мендеша в изнасиловании: «Мы в контакте с властями Новой Зеландии. Судебные органы предоставляют информацию по своему усмотрению»
33 минуты назад
Мемное видео, где Холанд ест палочками и пугается своего отображения в зеркале, оказалось дипфейком
сегодня, 20:18Видео
«Марсель» уволил Бейе. Тренера назначили в феврале
сегодня, 20:08
«Челси» интересуется защитником «Райо Вальекано» Пепом Чаваррией
сегодня, 19:43
Холанд, Эдегор, Серлот, Диоманде – в составах Кот-д`Ивуара и Норвегии на матч ЧМ-2026
сегодня, 19:02
Месси сыграл с Холландом в промо фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
сегодня, 19:00Кино
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Шинником»
сегодня, 18:55
Кински продлил контракт с «Тоттенхэмом». «Шпоры» подписали вратаря в январе 2025-го
сегодня, 17:41