Матч окончен
Кот-д′Ивуар уступил Норвегии – 1:2. Холанд забил победный гол на 86-й минуте
Кот-д′Ивуар и Норвегия встретились в матче ЧМ-2026.
Сборная Кот-д′Ивуара уступила команде Норвегии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 1:2.
Игра проходила на «AT&T Стэдиум» в Далласе.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Антонио Нуса открыл счет на 39-й минуте с передачи Мартина Эдегора. Амад Диалло сравнял на 74-й минуте. Эрлинг Холанд вновь вывел норвежцев вперед на 86-й минуте – этот гол стал победным.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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