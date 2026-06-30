Кот-д′Ивуар и Норвегия встретились в матче ЧМ-2026.

Сборная Кот-д′Ивуара уступила команде Норвегии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 – 1:2.

Игра проходила на «AT&T Стэдиум» в Далласе.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Антонио Нуса открыл счет на 39-й минуте с передачи Мартина Эдегора. Амад Диалло сравнял на 74-й минуте. Эрлинг Холанд вновь вывел норвежцев вперед на 86-й минуте – этот гол стал победным.

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