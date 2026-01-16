ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.
На ЧМ-2026 пройдут матчи очередного игрового дня.
В 1/16 финала Кот-д’Ивуар сыграет с Норвегией, Франция будет противостоять Швеции, Мексика встретится с Эквадором.
ЧМ-2026
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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