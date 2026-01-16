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  4. ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором

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ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

На ЧМ-2026 пройдут матчи очередного игрового дня.  

В 1/16 финала Кот-д’Ивуар сыграет с Норвегией, Франция будет противостоять Швеции, Мексика встретится с Эквадором

ЧМ-2026

1/16 финала

Чемпионат мира. 1/16 финала
1 июля 01:00, Ацтека
Логотип домашней команды
Мексика
Не начался
Логотип гостевой команды
Эквадор

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Наконец-то хотя бы одна из европейских команд 100% выйдет в следущий раунд. Коты приличная команда, но склоняюсь, что Холанд скажет свое веское слово, и норвежцы пройдут в 1/8.
Ответheivani
Наконец-то хотя бы одна из европейских команд 100% выйдет в следущий раунд. Коты приличная команда, но склоняюсь, что Холанд скажет свое веское слово, и норвежцы пройдут в 1/8.
только если Швеция *)
ОтветРешающий шаг 999
только если Швеция *)
Сейчас дружище, шансы у всех равные, перед матчем. Уже и не слишком удивлюсь,..
Теперь после ночных игр никто не скажет, что сетка у Франции сложнее, чем у Аргентины. А ведь ещё вчера она казалась сложнее раз в сто.
Ответмихаил_1117134659
Теперь после ночных игр никто не скажет, что сетка у Франции сложнее, чем у Аргентины. А ведь ещё вчера она казалась сложнее раз в сто.
У Франции - Швеция, Парагвай, затем Марокко и Испания.
У Аргентины - Кабо-Верде, Египет, затем Колумбия и Бразилия.

Кабо-Верде слабее Швеции.
Египет может сильнее Парагвая в целом, но в плей-офф с Парагваем сложнее играть.
ОтветSystemError
У Франции - Швеция, Парагвай, затем Марокко и Испания. У Аргентины - Кабо-Верде, Египет, затем Колумбия и Бразилия. Кабо-Верде слабее Швеции. Египет может сильнее Парагвая в целом, но в плей-офф с Парагваем сложнее играть.
Бразилия Франция финал был бы украшением турнира, аргентинцев карма должна настигнуть у них Месси забивает, который должен был быть удален уже в первом матче в первом тайме
Кот д Ивуар, Мексика Франция удачи!
Не удивлюсь, если Эквадор пройдет Мексику
Ответящерица пандоры
Не удивлюсь, если Эквадор пройдет Мексику
Они же вроде только аргентинцам уступили в квалификационном отборе. Так что, вполне могут
Ответheivani
Они же вроде только аргентинцам уступили в квалификационном отборе. Так что, вполне могут
Аргентина Алжир 3-0 Аргентина Австрия 2-0 Аргентина Иордания 3-1.
С каждым днём ПО ряды еврокоманд рядеют и сегодня эта тенденция должна продолжиться! Удачи 🐱-д’Ивуару!
В шведов совсем не верю. Нечем им крыть французов. Только если вратарь начнёт все ловить. Не пойдёт игра у Мбаппе, есть Олисе, Дембеле, Барколя, Дуэ.
ОтветПлейбуки Дока Риверса
В шведов совсем не верю. Нечем им крыть французов. Только если вратарь начнёт все ловить. Не пойдёт игра у Мбаппе, есть Олисе, Дембеле, Барколя, Дуэ.
Дьекереш их всех затмит ...
За Кот д’Ивуар !
Берег слоновой кости, против берегов лососевого мяса..😁
Думаю, что норвежцы не зря экономились - будет сегодня битва!
Удачи Мексике!
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