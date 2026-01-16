ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором

На ЧМ-2026 проходят матчи 1/16 финала.

На ЧМ-2026 пройдут матчи очередного игрового дня.

В 1/16 финала Кот-д’Ивуар сыграет с Норвегией, Франция будет противостоять Швеции , Мексика встретится с Эквадором .

ЧМ-2026

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Симулятор всей сетки плей-офф ЧМ-2026 от Спортса’‘. Можно прикинуть пары и путь до финала