Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ – серия из 23 матчей. На трех турнирах вылетели по пенальти, в 2010-м проиграли Испании в финале в экстра-таймах
Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ.
Сборная Марокко прошла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Таким образом, нидерландцы вылетели, но закончили уже 4-й турнир подряд без поражений в основное время.
В последний раз в формате 90 минут команда проиграла Португалии в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1). После этого – 23 матча без поражений в основное время.
2010 – 6 побед и поражение от Испании в финале в дополнительное время;
2014 – 6 побед (одна – по пенальти) и поражение от Аргентины в полуфинале по пенальти;
2018 – не квалифицировались в финальную часть;
2022 – 3 победы, 1 ничья в группе и поражение от Аргентины в четвертьфинале по пенальти;
2026 – 2 победы, 1 ничья в группе и поражение от Марокко в 1/16 финала по пенальти.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
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