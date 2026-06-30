Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ – серия из 23 матчей. На трех турнирах вылетели по пенальти, в 2010-м проиграли Испании в финале в экстра-таймах

Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ.

Сборная Марокко прошла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Таким образом, нидерландцы вылетели, но закончили уже 4-й турнир подряд без поражений в основное время.

В последний раз в формате 90 минут команда проиграла Португалии в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1). После этого – 23 матча без поражений в основное время.

2010 – 6 побед и поражение от Испании в финале в дополнительное время;

2014 – 6 побед (одна – по пенальти) и поражение от Аргентины в полуфинале по пенальти;

2018 – не квалифицировались в финальную часть;

2022 – 3 победы, 1 ничья в группе и поражение от Аргентины в четвертьфинале по пенальти;

2026 – 2 победы, 1 ничья в группе и поражение от Марокко в 1/16 финала по пенальти.