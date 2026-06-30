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  4. Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ – серия из 23 матчей. На трех турнирах вылетели по пенальти, в 2010-м проиграли Испании в финале в экстра-таймах

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Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ – серия из 23 матчей. На трех турнирах вылетели по пенальти, в 2010-м проиграли Испании в финале в экстра-таймах
Нидерланды ни разу не проиграли в основное время на своих последних 4 ЧМ.

Сборная Марокко прошла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026

Таким образом, нидерландцы вылетели, но закончили уже 4-й турнир подряд без поражений в основное время. 

В последний раз в формате 90 минут команда проиграла Португалии в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1). После этого – 23 матча без поражений в основное время. 

2010 – 6 побед и поражение от Испании в финале в дополнительное время;

2014 – 6 побед (одна – по пенальти) и поражение от Аргентины в полуфинале по пенальти;

2018 – не квалифицировались в финальную часть;

2022 – 3 победы, 1 ничья в группе и поражение от Аргентины в четвертьфинале по пенальти;

2026 – 2 победы, 1 ничья в группе и поражение от Марокко в 1/16 финала по пенальти. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
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Комментарии

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Разве это не доминация?
Германия и Нидерланды сегодня - картина Ильи Глазунова "Закат Европы"(2003)
Вылетучие голландцы...
Вспоминается бородатая шутка:

По одноколейке навстречу друг другу движутся два поезда. Почему они не встретятся? Ответ - НЕ СУДЬБА.
Статистика ниже многое обьясняет про сегодняшний матч
Получается на Бразилов зря гнали,они переломили свой матч,а Немцы ,Голландцы едут домой
Если серия пенальти у Голландии, то можно грузить хату против)) Верняк! Только один раз воротник их с Коста-Рикой вытащил))
Это уже какие-то вылетучие голландцы.
По экстратаймам видно было, что Марокко заберет
Забивать надо в основное время, желательно, а не не проигрывать
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