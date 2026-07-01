Франция разгромила Швецию – 3:0! Мбаппе сделал дубль, у Олисе два ассиста

Франция и Швеция провели матч на ЧМ-2026.

Сборная Франции разгромила команду Швеции (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дублем в этой игре отметился Килиан Мбаппе – он забил на 45-й и 74-й минутах. Еще один гол – на счету Брэдли Барколя. Двумя голевыми пасами отметился Майкл Олисе.

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