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  4. Франция разгромила Швецию – 3:0! Мбаппе сделал дубль, у Олисе два ассиста

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Франция разгромила Швецию – 3:0! Мбаппе сделал дубль, у Олисе два ассиста
Франция и Швеция провели матч на ЧМ-2026.

Сборная Франции разгромила команду Швеции (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Дублем в этой игре отметился Килиан Мбаппе – он забил на 45-й и 74-й минутах. Еще один гол – на счету Брэдли Барколя. Двумя голевыми пасами отметился Майкл Олисе.

Чемпионат мира. 1/16 финала
30 июня 21:00, Метлайф Стэдиум
Логотип домашней команды
Франция
Завершен
3 - 0
3.21xG0.58
Логотип гостевой команды
Швеция
Матч окончен
89’
Исак   Нильссон
Олисе   Шерки
85’
Мбаппе   Матета
85’
82’
Айяри   Нюгрен
82’
Свенссон   Сванберг
Динь   Тео
78’
Дембеле   Д. Дуэ
75’
Кунде   Гюсто
75’
  Мбаппе
74’
66’
Бергвалль   Зенели
66’
Струд   Али
  Барколя
53’
2тайм
Перерыв
  Мбаппе
45’
Франция
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Барколя, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Кунде, Олисе, Конате, Люка Эрнандес, Мбаппе, Аклиуш, Динь, Дембеле, Лакруа, Коне, Самба, Риссер, Канте, Заир-Эмери, М. Тюрам
1тайм
Швеция:
Виделль-Сеттерстрем, Гудмундссон, Линделеф, Лагербильке, Свенссон, Струд, Айяри, Бергвалль, Эланга, Исак, Дьокереш
Запасные: Юханссон, Смит, Бергвалль, Исак, Экдаль, Бернхардссон, Старфельт, Струд, Айяри, Нордфельдт, Юханссон, Сема, Карлстрем, Свенссон
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Франции по футболу
онлайны
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Швеции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoМайкл Олисе
logoБрэдли Барколя

Комментарии

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Интересный факт. Франция и Швеция сегодня впервые встретятся на чемпионатах мира. Казалось бы, странно. Нынешний ЧМ уже 23-й по счету, обе команды много играли . У французов уже более 70 игр и пятое место в сводной таблице всех чемпионатов, у шведов - более 50, и 11-е место.
Но одновременно на ЧМ они попали только в восьмой раз - их провалы в отборах часто не совпадали. Например, между 1978 и 2002 годами они и не могли встретиться - Швеция не прошла отбор к 1982, 1986, 1998, а Франция - к 1990 и 1994.
На семи предыдущих чемпионатах, куда Франция и Швеция попадали одновременно, начиная с 1934 и заканчивая 2018, эти две страны (если выходили из группы) всегда (!) оказывались в разных половинах сетки плей-офф
Самый реальный шанс встретиться (в финале или в матче за третье место) у них был в 1958 году, когда обе дошли до полуфинала. Но там Швеция выиграла у ФРГ , а Франция проиграла Бразилии. В итоге шведы стали вторыми, а французы третьими
ОтветA-Marco
Интересный факт. Франция и Швеция сегодня впервые встретятся на чемпионатах мира. Казалось бы, странно. Нынешний ЧМ уже 23-й по счету, обе команды много играли . У французов уже более 70 игр и пятое место в сводной таблице всех чемпионатов, у шведов - более 50, и 11-е место. Но одновременно на ЧМ они попали только в восьмой раз - их провалы в отборах часто не совпадали. Например, между 1978 и 2002 годами они и не могли встретиться - Швеция не прошла отбор к 1982, 1986, 1998, а Франция - к 1990 и 1994. На семи предыдущих чемпионатах, куда Франция и Швеция попадали одновременно, начиная с 1934 и заканчивая 2018, эти две страны (если выходили из группы) всегда (!) оказывались в разных половинах сетки плей-офф Самый реальный шанс встретиться (в финале или в матче за третье место) у них был в 1958 году, когда обе дошли до полуфинала. Но там Швеция выиграла у ФРГ , а Франция проиграла Бразилии. В итоге шведы стали вторыми, а французы третьими
У половины местных редакторов менее информативные статьи, чем данный комментарий
ОтветA-Marco
Интересный факт. Франция и Швеция сегодня впервые встретятся на чемпионатах мира. Казалось бы, странно. Нынешний ЧМ уже 23-й по счету, обе команды много играли . У французов уже более 70 игр и пятое место в сводной таблице всех чемпионатов, у шведов - более 50, и 11-е место. Но одновременно на ЧМ они попали только в восьмой раз - их провалы в отборах часто не совпадали. Например, между 1978 и 2002 годами они и не могли встретиться - Швеция не прошла отбор к 1982, 1986, 1998, а Франция - к 1990 и 1994. На семи предыдущих чемпионатах, куда Франция и Швеция попадали одновременно, начиная с 1934 и заканчивая 2018, эти две страны (если выходили из группы) всегда (!) оказывались в разных половинах сетки плей-офф Самый реальный шанс встретиться (в финале или в матче за третье место) у них был в 1958 году, когда обе дошли до полуфинала. Но там Швеция выиграла у ФРГ , а Франция проиграла Бразилии. В итоге шведы стали вторыми, а французы третьими
Странно, а комментатор матчтв, который комментировал Норвегию - Берег Слоновой кости сказал, что Франция -Швеция это европейская классика. Вот так и верь им)))
Какой то невероятный футбол показывает Франция. Это просто космос.
Ответ&_Bishep_&
Какой то невероятный футбол показывает Франция. Это просто космос.
Не вижу смысла Дешаму уходить, но Зидан тоже заслужил шанс с таким поколением африканцев
У Франции самая лёгкая и эстетская игра на этом ЧМ. Просто пиршество какое-то.
Блин, сколько же таланта в ногах у этой троицы. Это еще и с учетом наличия Дуэ, Барколя, Шерки. Красивый футбол, пока что любой матч с ними - это читерство.
Ответaomaroff
Блин, сколько же таланта в ногах у этой троицы. Это еще и с учетом наличия Дуэ, Барколя, Шерки. Красивый футбол, пока что любой матч с ними - это читерство.
У французрв 2-3 состава, в финале могли б играть друг с другом
ОтветYerQAS
У французрв 2-3 состава, в финале могли б играть друг с другом
Да, много неплохих товарищей еще и за бортом остались.
Сборная Франции просто чудо как хороша, конечно
Какой бы красивый гол был у Олисе. Фантастический. Обидно. На чемпионате мира такие должны залетать!
ОтветForza
Какой бы красивый гол был у Олисе. Фантастический. Обидно. На чемпионате мира такие должны залетать!
Лучший гол ЧМ был бы, очень жаль, что штанга
Даже болея за шведов, очень жаль, что это не залетело! Безумно красиво
Неценко клоун, пусть уже уединится с фоткой месси где нибудь в Останкино и начнет нормально комментировать
«На Бруклинском мосте»…
МостЕ, блин! 🤦🏻‍♂️
ОтветSocial Warrior
«На Бруклинском мосте»… МостЕ, блин! 🤦🏻‍♂️
Он вообще сегодня плохо комментирует, каждая попытка пошутить - невпопад
ОтветSocial Warrior
«На Бруклинском мосте»… МостЕ, блин! 🤦🏻‍♂️
На маленьком плоте
Я не знаю, Олисе просто божит в этом году!
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