Матч окончен
Франция разгромила Швецию – 3:0! Мбаппе сделал дубль, у Олисе два ассиста
Франция и Швеция провели матч на ЧМ-2026.
Сборная Франции разгромила команду Швеции (3:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходила на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Дублем в этой игре отметился Килиан Мбаппе – он забил на 45-й и 74-й минутах. Еще один гол – на счету Брэдли Барколя. Двумя голевыми пасами отметился Майкл Олисе.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Но одновременно на ЧМ они попали только в восьмой раз - их провалы в отборах часто не совпадали. Например, между 1978 и 2002 годами они и не могли встретиться - Швеция не прошла отбор к 1982, 1986, 1998, а Франция - к 1990 и 1994.
На семи предыдущих чемпионатах, куда Франция и Швеция попадали одновременно, начиная с 1934 и заканчивая 2018, эти две страны (если выходили из группы) всегда (!) оказывались в разных половинах сетки плей-офф
Самый реальный шанс встретиться (в финале или в матче за третье место) у них был в 1958 году, когда обе дошли до полуфинала. Но там Швеция выиграла у ФРГ , а Франция проиграла Бразилии. В итоге шведы стали вторыми, а французы третьими
МостЕ, блин! 🤦🏻♂️