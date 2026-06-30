Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, Бразилия прошла Японию, Мареска в «Сити», «Зенит» купил Аугусто, умер Артур Дмитриев, обмен Морэнта, Рублев выбыл с «Уимблдона» и другие новости

1. Германия вылетела с ЧМ-2026, по пенальти проиграв Парагваю в 1/16 финала (1:1, 3:4 пен.). Хиль отбил удары Хавертца и Вольтемаде, Та промахнулся, его гол на 102-й отменили после ВАР . Таким образом, Германия при Нагельсманне вылетела в 1/4 финала домашнего Евро-2024 и не вышла в 1/8 финала на ЧМ-2026.

Бразилия обыграла Японию, пропустив первой (2:1). Мартинелли забил победный гол на 95-й с передачи Бруно Гимараэса, Виниусиус впервые на этом турнире не набрал очков , а Неймар просидел в запасе .

Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти). Клюйверт, Тимбер и Саммервилл не забили , у Сайбари решающий гол. В 1/8 финала марокканцы сыграют с Канадой.

2. «Манчестер Сити» объявил , что Энцо Мареска возглавил клуб. Итальянец сменил Пепа Гвардиолу. «Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности».

3. Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину в первом круге «Уимблдона», а Даниил Медведев победил Марина Чилича. В женской сетке Мирра Андреева победила Магду Линетт на старте турнира, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Анастасия Гасанова также вышли во 2-й круг.

4. «Зенит» объявил о трансфере форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца – по схеме «4+1».

5. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни .

6. «Мемфис» обменял разыгрывающего Джа Морэнта в «Портленд», получив Джерами Гранта и Криса Мюррэя.

7. «Динамо» не продаст форварда Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро , пишет «СЭ».

8. Агент Шуми Бабаев ищет форварду Евгению Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год . «Нефтехимик» предлагает форварду 30 млн.

9. «Барселона» хочет приобрести Харри Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ, утверждает Daily Mail.

10. 4,6 млн зрителей посетили групповой этап ЧМ-2026. Они съели 300 тысяч хот-догов.

11. Президент РФС Александр Дюков заявил, что возвращение к системе «весна-осень» в Мир РПЛ зависит от мнения клубов : «Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить предметно. Мне кажется, что нет принципиальных различий».

12. Форвард сборной Японии Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям – у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард Японии заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот».

13. Еще трансферные новости: «Чикаго» объявил о переходе Роберта Левандовского, а «Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро.

14. Далер Кузяев рассматривает варианты в Ла Лиге после ухода из «Рубина». У хавбека есть вид на жительство в Испании.

Цитаты дня

Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения . В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»

Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов . Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»

Генич о Сперцяне: «Печалит не отъезд в Саудовскую Аравию, а то, что трижды подряд лучший полузащитник РПЛ, яркая звезда чемпионата, не имеет предложений из Европы»

Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе »

Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»

Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего . А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»

Хавертц про вылет с ЧМ: «Не думаю, что Германия показывала плохой футбол, но чего-то постоянно не хватало . Мы не заслуживали победы, хочу извиниться»

Министр внутренней безопасности США: «Рад, что Иран вылетел с ЧМ-2026 . Был счастлив, когда мы отозвали их визы. Я спел пару песен и станцевал от радости, возможно»

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