Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, Бразилия прошла Японию, Мареска в «Сити», «Зенит» купил Аугусто, умер Артур Дмитриев, обмен Морэнта, Рублев выбыл с «Уимблдона» и другие новости

1. Германия вылетела с ЧМ-2026, по пенальти проиграв Парагваю в 1/16 финала (1:1, 3:4 пен.). Хиль отбил удары Хавертца и Вольтемаде, Та промахнулся, его гол на 102-й отменили после ВАР. Таким образом, Германия при Нагельсманне вылетела в 1/4 финала домашнего Евро-2024 и не вышла в 1/8 финала на ЧМ-2026.
Бразилия обыграла Японию, пропустив первой (2:1). Мартинелли забил победный гол на 95-й с передачи Бруно Гимараэса, Виниусиус впервые на этом турнире не набрал очков, а Неймар просидел в запасе.
Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти). Клюйверт, Тимбер и Саммервилл не забили, у Сайбари решающий гол. В 1/8 финала марокканцы сыграют с Канадой.
2. «Манчестер Сити» объявил, что Энцо Мареска возглавил клуб. Итальянец сменил Пепа Гвардиолу. «Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности».
3. Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину в первом круге «Уимблдона», а Даниил Медведев победил Марина Чилича. В женской сетке Мирра Андреева победила Магду Линетт на старте турнира, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Анастасия Гасанова также вышли во 2-й круг.
4. «Зенит» объявил о трансфере форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Контракт 22-летнего бразильца – по схеме «4+1».
5. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.
6. «Мемфис» обменял разыгрывающего Джа Морэнта в «Портленд», получив Джерами Гранта и Криса Мюррэя.
7. «Динамо» не продаст форварда Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро, пишет «СЭ».
8. Агент Шуми Бабаев ищет форварду Евгению Кузнецову контракт на 60 млн рублей в год. «Нефтехимик» предлагает форварду 30 млн.
9. «Барселона» хочет приобрести Харри Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ, утверждает Daily Mail.
10. 4,6 млн зрителей посетили групповой этап ЧМ-2026. Они съели 300 тысяч хот-догов.
11. Президент РФС Александр Дюков заявил, что возвращение к системе «весна-осень» в Мир РПЛ зависит от мнения клубов: «Если мнение клубов поменяется, тогда можно будет говорить предметно. Мне кажется, что нет принципиальных различий».
12. Форвард сборной Японии Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям – у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард Японии заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот».
13. Еще трансферные новости: «Чикаго» объявил о переходе Роберта Левандовского, а «Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро.
14. Далер Кузяев рассматривает варианты в Ла Лиге после ухода из «Рубина». У хавбека есть вид на жительство в Испании.
Цитаты дня
Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения. В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»
Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»
Генич о Сперцяне: «Печалит не отъезд в Саудовскую Аравию, а то, что трижды подряд лучший полузащитник РПЛ, яркая звезда чемпионата, не имеет предложений из Европы»
Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»
Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»
Кокорин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «А вы бы отказались? Он выиграл в РПЛ, делать больше нечего. А из Саудовской Аравии легко вернуться в Европу, можно поиграть с Кришем»
Хавертц про вылет с ЧМ: «Не думаю, что Германия показывала плохой футбол, но чего-то постоянно не хватало. Мы не заслуживали победы, хочу извиниться»
Министр внутренней безопасности США: «Рад, что Иран вылетел с ЧМ-2026. Был счастлив, когда мы отозвали их визы. Я спел пару песен и станцевал от радости, возможно»
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Ладно Голландия . Марокко - крепкий середняк с претензией на то, чтоб быть фаворитом в матче. Но вылететь от Парагвая и кому ? Не "старикам" хорватам . Не Португалии с "бесполезным"(как его называют тут) Роналду.
Вот думаешь - что бОльший позор - не попасть сюда, как это сделала Италия , или попасть в группу с Кюрасао и Эквадором и вылететь в первом же раунде.
Мы ещё ругаем наших футболистов.....
и Бразилия мога вчера вылететь
слишком много игроки сборых за сезон прводят разных турниров
и в июле они уже на спаде