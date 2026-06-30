У Нидерландов нет медалей ЧМ с 2014 года: в 2018-м не играли, в 2022-м – вылет в 1/4, в 2026-м – вылет в 1/16. Сборная никогда не выигрывала чемпионат мира
Сборная Нидерландов не берет медали ЧМ с 2014 года.
Сборная Нидерландов остается без медалей чемпионата мира с 2014 года.
Команда тренера Роналда Кумана проиграла сборной Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
В 2014 году на турнире в Бразилии европейская команда смогла выиграть бронзовые медали.
Нидерланды пропустили турнир в 2018 году в России. В 2022 году в Катаре Нидерланды проиграли Аргентине в четвертьфинале – тоже по пенальти.
Добавим, что Нидерланды в своей истории ни разу не выигрывали чемпионат мира.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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тащат своего любимчика Мбаппе, как могут, голы немцев отменяют"
(ведь это же не Уругвай обкакался сам, а ФИФА заставил Бьелсу ужасно подготовить команду и дать легчайшую сетку для Месси, правда?)