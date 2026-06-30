У Нидерландов нет медалей ЧМ с 2014 года: в 2018-м не играли, в 2022-м – вылет в 1/4, в 2026-м – вылет в 1/16. Сборная никогда не выигрывала чемпионат мира

Сборная Нидерландов не берет медали ЧМ с 2014 года.

Сборная Нидерландов остается без медалей чемпионата мира с 2014 года.

Команда тренера Роналда Кумана проиграла сборной Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

В 2014 году на турнире в Бразилии европейская команда смогла выиграть бронзовые медали.

Нидерланды пропустили турнир в 2018 году в России. В 2022 году в Катаре Нидерланды проиграли Аргентине в четвертьфинале – тоже по пенальти.

Добавим, что Нидерланды в своей истории ни разу не выигрывали чемпионат мира.

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