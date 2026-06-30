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  4. У Нидерландов нет медалей ЧМ с 2014 года: в 2018-м не играли, в 2022-м – вылет в 1/4, в 2026-м – вылет в 1/16. Сборная никогда не выигрывала чемпионат мира

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У Нидерландов нет медалей ЧМ с 2014 года: в 2018-м не играли, в 2022-м – вылет в 1/4, в 2026-м – вылет в 1/16. Сборная никогда не выигрывала чемпионат мира
Сборная Нидерландов не берет медали ЧМ с 2014 года.

Сборная Нидерландов остается без медалей чемпионата мира с 2014 года.

Команда тренера Роналда Кумана проиграла сборной Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

В 2014 году на турнире в Бразилии европейская команда смогла выиграть бронзовые медали.

Нидерланды пропустили турнир в 2018 году в России. В 2022 году в Катаре Нидерланды проиграли Аргентине в четвертьфинале – тоже по пенальти.

Добавим, что Нидерланды в своей истории ни разу не выигрывали чемпионат мира.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoРоналд Куман
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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2014: 1/2 проиграли Аргентине в серии пенальти
2022: 1/4 проиграли Аргентине в серии пенальти
2026: 1/16 проиграли Марокко в серии пенальти
ОтветISkO
2014: 1/2 проиграли Аргентине в серии пенальти 2022: 1/4 проиграли Аргентине в серии пенальти 2026: 1/16 проиграли Марокко в серии пенальти
Нидерланды с 2010 не проигрывают в основное время на ЧМ!
ОтветISkO
2014: 1/2 проиграли Аргентине в серии пенальти 2022: 1/4 проиграли Аргентине в серии пенальти 2026: 1/16 проиграли Марокко в серии пенальти
2038: 1/128 проиграли Бурунди в серии пенальти
когда тренер Куман, чего еще ожидать)
Где там этот немецкий экономист?
ОтветАндоррский почтальон
Где там этот немецкий экономист?
немецкий экономист: "Я про голландцев прогноз делал, а не нидерландцев")
Спасибо Ван Дейку и пенальтистам пусть скажут
"нормально ФИФА сетку устроила для Франции, ага?

Швеция, Парагвай, Марокко..
тащат своего любимчика Мбаппе, как могут, голы немцев отменяют"

(ведь это же не Уругвай обкакался сам, а ФИФА заставил Бьелсу ужасно подготовить команду и дать легчайшую сетку для Месси, правда?)
ОтветStillInTheGame
"нормально ФИФА сетку устроила для Франции, ага? Швеция, Парагвай, Марокко.. тащат своего любимчика Мбаппе, как могут, голы немцев отменяют" (ведь это же не Уругвай обкакался сам, а ФИФА заставил Бьелсу ужасно подготовить команду и дать легчайшую сетку для Месси, правда?)
Ты еще забыл, что Португалии проплатили, чтоб они спутал но слились из сетки Аргентины 😆
Как будто на ЧМ-2030 не выйдут из группы, если следовать такой тенденции 🤔 😀
Не жаль их совсем, немцы хоть и играли плохо, но попали под автобус, а эти с Марокко играющими в атаку не смогли навязать встречную игру и обосрались с 30% владения мяча
Это самая смешная серия, которую я видел) Ну что за нелепые удары
Голландия никогда и не выиграет Кубок Мира. Лузер аж 3 финалов, это рекорд.
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