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  4. Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ после победы над Эквадором – 2:0. У Киньонеса гол и ассист на Хименеса, Инкапиэ удалили за прикрытый рот

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Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ после победы над Эквадором – 2:0. У Киньонеса гол и ассист на Хименеса, Инкапиэ удалили за прикрытый рот
Мексика обыграла Эквадор в матче ЧМ-2026.

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв команду Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала.

Игра проходила на «Ацтека» в Мехико.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начавшегося на час позже из-за непогоды.

Хулиан Андрес Киньонес открыл счет на 22-й минуте. Рауль Хименес забил на 31-й с паса Киньонеса.

На 95-й минуте Пьеро Инкапиэ за то, что он прикрыл рот в момент спора с соперником.

Чемпионат мира. 1/16 финала
1 июля 02:00, Ацтека
Логотип домашней команды
Мексика
Завершен
2 - 0
1.03xG0.76
Логотип гостевой команды
Эквадор
Матч окончен
90’
+9’
Кайседо
90’
+5’
Инкапиэ
90’
+3’
Паес
Альварадо   Рейес
80’
Киньонес   Пинеда
80’
79’
Ангуло   Паес
79’
Йебоа   Кайседо
Хименес   Хименес
74’
Ромо   Варгас
73’
59’
Валенсия   Родригес
Мора   Гутьеррес
58’
46’
Франко   Медина
46’
Ордоньес   Пресиадо
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Франко
  Хименес
31’
  Киньонес
22’
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо
Запасные: Вега, Хименес, Чавес, Фидальго, Мартинес, Мора, Киньонес, Альварадо, Асеведо, Чавес, Альварес, Уэрта, Гонсалес Альба, Ромо, Очоа
1тайм
Эквадор:
Галиндес, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Франко, Ангуло, Вите, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата
Запасные: Валенсия, Поросо, Франко, Йебоа, Торрес, Эступиньян, Ангуло, Валье, Валенсия, Минда, Ордоньес, Рамирес, Альсивар, Кастильо, Аревало
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
онлайны
logoХулиан Андрес Киньонес
logoРауль Хименес
logoПьеро Инкапиэ

Комментарии

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Думаю, Колумбия сейчас кусает локти: у них то как раз забивного нападающего очень не хватает, а Киньонес в огне.
непогода нынче в моде...
Дааааааааааа второй картель прошу не останавливайся
Мексиканские болельщики сродни бразильским такие же заводные и горячие
Эквадор так и будет до конца матча бестолково катать мяч туда-сюда?
Эквадору кто-то рассказал что надо бить по воротам, а не по ногам соперника? А то они доходят до штрафной и катают пока не потеряют мяч. Абсолютно безыдейная атака.
С одной стороны, вроде вот есть правило про "прикрытый рот". Ну, сдержись, выполни -- ведь все участники ЧМ проинформированы. С другой стороны, как же мерзко и мелочно выглядит все это кляузничество со стороны соперников с картинки.
С отрывом худший комментатор на чм
Интересно за прикрытый рот всех удаляют или выборочно?
’На 95-й минуте Пьеро Инкапиэ за то, что он прикрыл рот в момент спора с соперником" - а если бы не прикрыл рот, то не Пьеро Инкапиэ?
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