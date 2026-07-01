Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ после победы над Эквадором – 2:0. У Киньонеса гол и ассист на Хименеса, Инкапиэ удалили за прикрытый рот

Мексика обыграла Эквадор в матче ЧМ-2026.

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв команду Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала.

Игра проходила на «Ацтека» в Мехико.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начавшегося на час позже из-за непогоды.

Хулиан Андрес Киньонес открыл счет на 22-й минуте. Рауль Хименес забил на 31-й с паса Киньонеса.

На 95-й минуте Пьеро Инкапиэ за то, что он прикрыл рот в момент спора с соперником.

Чемпионат мира. 1/16 финала 1 июля 02:00, Ацтека Мексика Завершен 2 - 0 1.03 xG 0.76 Эквадор Матч окончен 90’ +9’ Кайседо 90’ +5’ Инкапиэ 90’ +3’ Паес Альварадо Рейес 80’ Киньонес Пинеда 80’ 79’ Ангуло Паес 79’ Йебоа Кайседо Хименес Хименес 74’ Ромо Варгас 73’ 59’ Валенсия Родригес Мора Гутьеррес 58’ 46’ Франко Медина 46’ Ордоньес Пресиадо 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Франко Хименес

31’ Киньонес

22’ Мексика Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Лира, Мора, Киньонес, Хименес, Альварадо Запасные: Вега, Хименес, Чавес, Фидальго, Мартинес, Мора, Киньонес, Альварадо, Асеведо, Чавес, Альварес, Уэрта, Гонсалес Альба, Ромо, Очоа 1 тайм Эквадор: Галиндес, Инкапиэ, Пачо, Ордоньес, Франко, Ангуло, Вите, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата Запасные: Валенсия, Поросо, Франко, Йебоа, Торрес, Эступиньян, Ангуло, Валье, Валенсия, Минда, Ордоньес, Рамирес, Альсивар, Кастильо, Аревало

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