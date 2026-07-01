Матч окончен
Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ после победы над Эквадором – 2:0. У Киньонеса гол и ассист на Хименеса, Инкапиэ удалили за прикрытый рот
Мексика обыграла Эквадор в матче ЧМ-2026.
Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв команду Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала.
Игра проходила на «Ацтека» в Мехико.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча, начавшегося на час позже из-за непогоды.
Хулиан Андрес Киньонес открыл счет на 22-й минуте. Рауль Хименес забил на 31-й с паса Киньонеса.
На 95-й минуте Пьеро Инкапиэ за то, что он прикрыл рот в момент спора с соперником.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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