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  4. Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла

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Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла
Марокко превзошло Нидерланды в серии пенальти.

Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

В серии 11-метровых ударов за африканскую команду отличились Суфьян Раими, Шамсдин Тальби и Исмаэль Сайбари, который забил решающий гол. Нель Эль-Энауи пробил в перекладину, Ашраф Хакими – в штангу.

За нидерландскую команду забили Тен Копмейнерс и Ваут Вегорст. Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Марокко.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКвинтен Тимбер
logoСборная Марокко по футболу
logoВаут Вегорст
logoДжастин Клюйверт
logoСборная Нидерландов по футболу
logoКрисенсио Саммервилл
logoШамсдин Тальби
logoАшраф Хакими
logoИсмаэль Сайбари
logoТен Копмейнерс
logoНель Эль-Энауи
logoСуфьян Раими
logoЯссин Буну
logoБарт Вербрюгген
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Не все знают, но в оригинале Салтыкова-Щедрина сказал: «Если меня разбудят через 100 лет и спросят, что происходит, я отвечу — Нидерланды проигрывают серию пенальти»
Снова негры не могут бить пенальти, что-то это мне напоминает
ОтветButsuryo
Снова негры не могут бить пенальти, что-то это мне напоминает
Дрогба умел
ОтветButsuryo
Снова негры не могут бить пенальти, что-то это мне напоминает
Тоже напомнило, как негры Хаверц и Вольтемаде не забили пенальти несколько часов назад
Помяняем немецкого экономиста

Эффект Спортса продолжает работать (только вчера выпустили большой материал о том, как он хорошо разбирается в футболе, прогнозах, и тут же Нидерланды отлетают):)
ОтветОтец Абду
Помяняем немецкого экономиста Эффект Спортса продолжает работать (только вчера выпустили большой материал о том, как он хорошо разбирается в футболе, прогнозах, и тут же Нидерланды отлетают):)
Он просто без учета дополнительного времени писал))
ОтветОтец Абду
Помяняем немецкого экономиста Эффект Спортса продолжает работать (только вчера выпустили большой материал о том, как он хорошо разбирается в футболе, прогнозах, и тут же Нидерланды отлетают):)
Ну он хоть предупреждал, что это рандом. Примерно как сегодня пытались не попасть в створ
Европейцы проиграли Африканцам, но белые выиграли

Парадокс
Левая часть сетки с каждым часом становится все менее грозной 😆😆😆
Серия пенальти имени "Борис хрен попадешь"
Нидерланды и Германия чуть увеличили шансы на успех сборной Португалии 😂шутка
удар Тимбера это конечно что-то с чем-то
Оба овертайма сушили, хотели пенки бить, а сами так безобразно били... мда уж
Буну психически подавил угольков. Вратаря Нидерландов жаль немного, ведь так хорошо взял пенку, но затем начал двигаться и забил автогол.
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