Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла

Марокко превзошло Нидерланды в серии пенальти.

Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

В серии 11-метровых ударов за африканскую команду отличились Суфьян Раими , Шамсдин Тальби и Исмаэль Сайбари , который забил решающий гол. Нель Эль-Энауи пробил в перекладину, Ашраф Хакими – в штангу.

За нидерландскую команду забили Тен Копмейнерс и Ваут Вегорст . Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Марокко.