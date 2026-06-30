Нидерланды не забили 3 пенальти в серии с Марокко: Клюйверт пробил в штангу, Тимбер ударил мимо, Буну парировал удар Саммервилла
Марокко превзошло Нидерланды в серии пенальти.
Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
В серии 11-метровых ударов за африканскую команду отличились Суфьян Раими, Шамсдин Тальби и Исмаэль Сайбари, который забил решающий гол. Нель Эль-Энауи пробил в перекладину, Ашраф Хакими – в штангу.
За нидерландскую команду забили Тен Копмейнерс и Ваут Вегорст. Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Марокко.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Эффект Спортса продолжает работать (только вчера выпустили большой материал о том, как он хорошо разбирается в футболе, прогнозах, и тут же Нидерланды отлетают):)
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