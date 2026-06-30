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  4. Нидерланды вылетели с ЧМ-2026, проиграв Марокко в серии пенальти – 2:3! Клюйверт, Тимбер и Саммервилл не забили, у Сайбари решающий гол

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💣 Нидерланды вылетели с ЧМ-2026, проиграв Марокко в серии пенальти – 2:3! Клюйверт, Тимбер и Саммервилл не забили, у Сайбари решающий гол
Нидерланды проиграли Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов уступила команде Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира. 

Игра проходила на «Эстадио BBVA» в Монтеррее в Мексике.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Коди Гакпо забил на 72-й с паса Крисенсио Саммервилла. Исса Диоп сравнял на 91-й. Игра перешла в экстра-таймы, в которых команды не забили. В серии пенальти победили марокканцы.

Чемпионат мира. 1/16 финала
30 июня 01:00, Эстадио BBVA
Логотип домашней команды
Нидерланды
Завершен
1 - 1
0.21xG0.63
Счет в серии пенальти 2 - 3
Логотип гостевой команды
Марокко
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 3
Сайбари
Саммервилл
Хакими
Тимбер
Тальби
Вегорст
Раими
Клюйверт
Эль-Энауи
Копмейнерс
Пен
Перерыв
Гакпо   Клюйверт
113’
де Йонг   де Рон
110’
2 доптайм
Перерыв
1 доптайм
Перерыв
90’
+1’
  Диоп
87’
Эль-Ханнус   Тальби
Гравенберх   Тимбер
86’
ван де Вен   Хато
86’
86’
Унаи   Раими
79’
Буадди   Эль-Мурабет
79’
Браим Диас   Яссин
75’
Риад   Салах-Эддин
  Гакпо
72’
Бробби   Вегорст
71’
Аке   Копмейнерс
71’
47’
Диоп
2тайм
Перерыв
Нидерланды
Вербрюгген, Аке, ван Дейк, ван Хекке, Гакпо, Саммервилл, ван де Вен, де Йонг, Гравенберх, Думфрис, Бробби
Запасные: Депай, Ланг, Бробби, Гертрюйда, Мален, Аке, Гакпо, ван де Вен, де Йонг, Руфс, Рейндерс, Гравенберх, Флеккен, Виффер, Тил
1тайм
Марокко:
Буну, Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими, Эль-Энауи, Буадди, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари
Запасные: Буадди, Унаи, Браим Диас, Мохамеди, Аляль, Амрабат, Сбаи, Риад, Таньяути, Саадан, Эль-Уахди, Беламмари, Эль-Ханнус, Эль-Кааби, Амаимуни-Эшгуяб
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Нидерландов по футболу
онлайны
logoКоди Гакпо
logoКрисенсио Саммервилл
logoИсса Диоп

Комментарии

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Марокканцы белее голландцев😂😂😂
ОтветDdd Erf
Марокканцы белее голландцев😂😂😂
Так у них голландцы и играют. Голландцы, французы, испанцы, бельгиец вроде еще один был...
ОтветDdd Erf
Марокканцы белее голландцев😂😂😂
Зато у Голландии в составе выпускники голландских академий и люди, которые родились, выросли, воспитывались в Нидерландах, а не как у Марокко состав солянка из испанцев, голландцев, бельгийцев и французов с марокканским происхождением
Первый раз вижу пенальти, отбитый в таком стиле.
ОтветYurkspb
Первый раз вижу пенальти, отбитый в таком стиле.
я сначала подумал в перекладину попал
ОтветYurkspb
Первый раз вижу пенальти, отбитый в таком стиле.
Для Буну это уже не первый сэйв в таком стиле
Честно говоря, очень смешная серия пенальти была, а точнее промахи, лютая дичь 🤦😁
ОтветТотальный футбол РПЛ
Честно говоря, очень смешная серия пенальти была, а точнее промахи, лютая дичь 🤦😁
я такого даже на вскидку м не вспомню )
Ответsavik-A.M.
я такого даже на вскидку м не вспомню )
Это что-то из детского футбола было, как будто бы🤦😁
После первого тайма самый заметный на поле - судья, рывки, открывания всё время рядом с мячом, не удивлюсь если он постоянно просит мяч )
Есть характер у марокканцев
Куман в шоке от своих игроков. Он бы и сейчас сетку пробил вместе с вратарем
4 года прошло и похоже голландцы ни разу не тренировали пенальти...
Вперёд Марокканские мандаринки
ОтветЕвгений Маслов
Вперёд Марокканские мандаринки
Мандаринки против мандариновой формы, красота!
Ну какой фантастический матч!
Нерв, безумие, накал - ну это сродни финалу/полуфиналу.
Жаль, что одна из команд покинет турнир на столь ранней стадии (
Классика жанра, негр который не смог
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