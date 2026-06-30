💣 Нидерланды вылетели с ЧМ-2026, проиграв Марокко в серии пенальти – 2:3! Клюйверт, Тимбер и Саммервилл не забили, у Сайбари решающий гол

Нидерланды проиграли Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.
Сборная Нидерландов уступила команде Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
Игра проходила на «Эстадио BBVA» в Монтеррее в Мексике.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Коди Гакпо забил на 72-й с паса Крисенсио Саммервилла. Исса Диоп сравнял на 91-й. Игра перешла в экстра-таймы, в которых команды не забили. В серии пенальти победили марокканцы.
Завершен Счет в серии пенальти 2 - 3
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 3
Нидерланды
Вербрюгген, Аке, ван Дейк, ван Хекке, Гакпо, Саммервилл, ван де Вен, де Йонг, Гравенберх, Думфрис, Бробби
Запасные: Депай, Ланг, Бробби, Гертрюйда, Мален, Аке, Гакпо, ван де Вен, де Йонг, Руфс, Рейндерс, Гравенберх, Флеккен, Виффер, Тил
Марокко:
Буну, Мазрауи, Риад, Диоп, Хакими, Эль-Энауи, Буадди, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари
Запасные: Буадди, Унаи, Браим Диас, Мохамеди, Аляль, Амрабат, Сбаи, Риад, Таньяути, Саадан, Эль-Уахди, Беламмари, Эль-Ханнус, Эль-Кааби, Амаимуни-Эшгуяб
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