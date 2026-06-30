Марокко вышло в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Уахби сыграет с Канадой 4 июля

Марокко вышло в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Марокко прошла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

В 1/8 финала команда под руководством Мохамеда Уахби сыграет с Канадой . Встреча пройдет 4 июля.

На групповой стадии марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1), обыграли Шотландию (1:0) и Гаити (4:2).

Напомним, что на ЧМ-2022 команда заняла 4-е место, показав лучший результат в истории для представителей Африки.