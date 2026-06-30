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Марокко вышло в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Уахби сыграет с Канадой 4 июля
Марокко вышло в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Марокко прошла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026. 

В 1/8 финала команда под руководством Мохамеда Уахби сыграет с Канадой. Встреча пройдет 4 июля.

На групповой стадии марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1), обыграли Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). 

Напомним, что на ЧМ-2022 команда заняла 4-е место, показав лучший результат в истории для представителей Африки. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoРоналд Куман
logoСборная Марокко по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoМохамед Уахби

Комментарии

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По делу ушатали Голландцев
Давно такой забавной серии пенальти не видел
ОтветNik Mercer
Давно такой забавной серии пенальти не видел
рил ржачная:) тоже поймал себя на такой мысли:)
Угар конечно.
Немцы и голландцы вылетели в 1/32🤣
Жаль бразилы в конце отскочили)
ОтветSefirot Almazv
Угар конечно. Немцы и голландцы вылетели в 1/32🤣 Жаль бразилы в конце отскочили)
1/16
ОтветSefirot Almazv
Угар конечно. Немцы и голландцы вылетели в 1/32🤣 Жаль бразилы в конце отскочили)
Тепличные европейцы за пределами своего континента, только Франция мощная, но европейцами их вряд ли можно считать
Марокко легко пройдет Канаду.
Марокко сильнейшая команда мира не считая топовых, а по качеству игры лучшая на ЧМ
Ну вот и ошибка. Выходит, не работает экономика?
А серия очень смешная получилась, давно такого не видел)
ОтветKorbenDaIlas
Ну вот и ошибка. Выходит, не работает экономика? А серия очень смешная получилась, давно такого не видел)
Предсказатели великие)
Красавицы, отправили очередную модную европейскую сборную домой)
Я даже вспомнить не могу кто вообще хуже этой Голландии пенальти бил в истории
ОтветДантист Крантист
Я даже вспомнить не могу кто вообще хуже этой Голландии пенальти бил в истории
Англия в голову приходит
ОтветДантист Крантист
Я даже вспомнить не могу кто вообще хуже этой Голландии пенальти бил в истории
Япония на прошлом ЧМ
Я, конечно, понимал, что выиграть что-то с Куманом невозможно, но прям так быстро слиться...
ОтветХейтер_Антона_Чейза_228
Я, конечно, понимал, что выиграть что-то с Куманом невозможно, но прям так быстро слиться...
Марокко одна из сильнейших команд на турнире. Заслужено высокое место в рейтинге ФИФА. Как раз на одну позицию выше самих голландцев.
Проигрыш вполне закономерен.
ОтветХейтер_Антона_Чейза_228
Я, конечно, понимал, что выиграть что-то с Куманом невозможно, но прям так быстро слиться...
Не повезло, конечно, сразу на Марокко попасть, хотя с другой стороны у той же Германии тоже лёгкой прогулки не случилось, хотя казалось бы вариант был попроще )
Марроканцы Канаду утаптывать должны, конечно.
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