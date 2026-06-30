Марокко вышло в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Уахби сыграет с Канадой 4 июля
Марокко вышло в 1/8 финала ЧМ-2026.
Сборная Марокко прошла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.
В 1/8 финала команда под руководством Мохамеда Уахби сыграет с Канадой. Встреча пройдет 4 июля.
На групповой стадии марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1), обыграли Шотландию (1:0) и Гаити (4:2).
Напомним, что на ЧМ-2022 команда заняла 4-е место, показав лучший результат в истории для представителей Африки.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Немцы и голландцы вылетели в 1/32🤣
Жаль бразилы в конце отскочили)
А серия очень смешная получилась, давно такого не видел)
Проигрыш вполне закономерен.