«МЮ» намерен продать Лингарда летом. Сульшер потерял доверие к игроку (Goal.com)

Полузащитник Джесси Лингард может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, манкунианцы рассчитывают продать хавбека, так как главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер потерял доверие к игроку.

Летом клуб настроен усилить полузащиту и проявляет интерес к вингеру «Боруссии» , хавбеку «Астон Виллы» Джеку Грилишу и полузащитнику «Лестера» .

Приход полузащитника Бруну Фернандеша и форварда Одиона Игало негативно отразился на игровом времени англичанина. Лингард нанял агента для поиска вариантов для продолжения карьеры.

В этом сезоне Лингард провел 20 матчей в АПЛ, в которых ни разу не смог отличиться результативными действиями.