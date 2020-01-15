«МЮ» намерен продать Лингарда летом. Сульшер потерял доверие к игроку (Goal.com)

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы Мино Райола Джесси Лингард Джек Грилиш Джеймс Мэддисон Джейдон Санчо Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, манкунианцы рассчитывают продать хавбека, так как главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер потерял доверие к игроку.

Летом клуб настроен усилить полузащиту и проявляет интерес к вингеру «Боруссии» Джейдону Санчо, хавбеку «Астон Виллы» Джеку Грилишу и полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

Приход полузащитника Бруну Фернандеша и форварда Одиона Игало негативно отразился на игровом времени англичанина. Лингард нанял агента Мино Райолу для поиска вариантов для продолжения карьеры.

В этом сезоне Лингард провел 20 матчей в АПЛ, в которых ни разу не смог отличиться результативными действиями.

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