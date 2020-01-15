«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Отрыв от «Краснодара» – 6 очков

В 21-м туре Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

Команда Сергея Семака потеряла очки во второй игре подряд – в 20-м туре питерцы сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, однако отрыв от «Краснодара» сократился за два тура с 10 до 6 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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