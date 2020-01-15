«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Отрыв от «Краснодара» – 6 очков

В 21-м туре Тинькофф РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).
Команда Сергея Семака потеряла очки во второй игре подряд – в 20-м туре питерцы сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).
«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, однако отрыв от «Краснодара» сократился за два тура с 10 до 6 очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 9 марта, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Караваев, Осорио, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Оздоев (Ерохин, 77), Барриос, Ригони (Азмун, 46), Малком, Жирков, Дзюба.
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Уфа –
Беленов, Алиев, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Голубев, Карп, Фомин, Урунов (Тилль, 72; Вомбергар, 90), Бизяк (Кротов, 65).