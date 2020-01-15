«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Отрыв от «Краснодара» – 6 очков

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Футбол

В 21-м туре Тинькофф РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

Команда Сергея Семака потеряла очки во второй игре подряд – в 20-м туре питерцы сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0).

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, однако отрыв от «Краснодара» сократился за два тура с 10 до 6 очков.

 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Зенит – Уфа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
9 марта, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЗенитЛунев, Караваев, Осорио, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Оздоев (Ерохин, 77), Барриос, Ригони (Азмун, 46), Малком, Жирков, Дзюба.
УфаБеленов, Алиев, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Голубев, Карп, Фомин, Урунов (Тилль, 72; Вомбергар, 90), Бизяк (Кротов, 65).
Предупреждения:
Пуцко (29), Бизяк (45), Ракицкий (50), Йокич (52), Барриос (77).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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