Доменико Тедеско: «Когда вблизи штрафной валят Понсе, и судья не свистит, это сложно объяснить»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Лапочкин Роман Зобнин Эсекиэль Понсе Доменико Тедеско Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о судейских решениях в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

– Во втором круге игроки получают много предупреждений в каждой игре. Это связано с заряженностью игроков или с изменением работы судей?

– Мне сложно говорить о других играх, но, к примеру, Зобнин сегодня получил заслуженную желтую карточку, потом был удален.

Две желтые карточки Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе, и судья не свистит, мне сложно это объяснить, – заявил Тедеско.

Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин. Единственный мяч «Краснодар» забил с пенальти, а на 92-й минуте рефери удалил с поля Романа Зобнина.

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