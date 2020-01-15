Доменико Тедеско: «Когда вблизи штрафной валят Понсе, и судья не свистит, это сложно объяснить»

Главный тренер Доменико Тедеско высказался о судейских решениях в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с (0:1).

– Во втором круге игроки получают много предупреждений в каждой игре. Это связано с заряженностью игроков или с изменением работы судей?

– Мне сложно говорить о других играх, но, к примеру, Зобнин сегодня получил заслуженную желтую карточку, потом был удален.

Две желтые карточки Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе, и судья не свистит, мне сложно это объяснить, – заявил Тедеско.

Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин. Единственный мяч «Краснодар» забил с пенальти, а на 92-й минуте рефери удалил с поля Романа Зобнина.