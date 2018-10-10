Тина Канделаки о бое Хабиб – Фергюсон: «Будет куда интереснее, чем избиение Макгрегора. О порке Порье вообще молчу»

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала поединок между чемпионом UFC в легком весе и Тони Фергюсоном.

«Интуиция моя подсказывает, что бой Нурмагомедов — Фергюсон 19 апреля будет куда интереснее, чем избиение Макгрегора в одну калитку. О порке Дастина Порье вообще молчу.

Жара приближается. Надеюсь, что на этот раз никакие травмы не сорвут эту битву!» – заявила Канделаки.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

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