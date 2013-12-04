Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА, «Химки» – «Автодор»

В понедельник, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет московский ЦСКА.
Подмосковные «Химки» встретятся дома с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 15.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 9 марта, 17.00, «Баскетбольный центр Химки»
Положение команд: «Химки» – 17-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 13-5, УНИКС – 12-6, «Парма» – 8-10, «Зенит» – 8-10, «Зелена-Гура» – 8-11, «Калев» – 8-11, «Нижний Новгород» – 7-11, «Астана» – 7-11, «Енисей» – 7-11, «Автодор» – 5-12, «Цмоки-Минск» – 4-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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