Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает ЦСКА, «Химки» – «Автодор»

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В понедельник, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет московский ЦСКА.

Подмосковные «Химки» встретятся дома с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – ЦСКА 35:32 (2 четверть)
Дата проведения
9 марта, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Химки – Автодор
Дата проведения
9 марта, 17.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 17-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 13-5, УНИКС – 12-6, «Парма» – 8-10, «Зенит» – 8-10, «Зелена-Гура» – 8-11, «Калев» – 8-11, «Нижний Новгород» – 7-11, «Астана» – 7-11, «Енисей» – 7-11, «Автодор» – 5-12, «Цмоки-Минск» – 4-15. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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