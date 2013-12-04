НБА. «Юта» примет «Торонто», «Денвер» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут три матча.

«Юта» примет действующего чемпиона . «Денвер» Йокича сыграет с лидером сезона «Милуоки» без Адетокумбо.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НБА теперь вручают награду Кобе Брайанта. А еще можно назвать трофеи в честь Уилта, Карима, Берда, Стерна

Энтони Дэвис – идеальный напарник для Леброна Джеймса. Впахивает в защите, не претендует на роль первой звезды