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    НБА. «Юта» примет «Торонто», «Денвер» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Денвер Милуоки Торонто НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

    «Юта» примет действующего чемпиона «Торонто». «Денвер» Йокича сыграет с лидером сезона «Милуоки» без Адетокумбо. 

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Шарлотт
    Дата проведения
    10 марта, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Торонто
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Милуоки
    Дата проведения
    10 марта, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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