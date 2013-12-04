НБА. «Юта» примет «Торонто», «Денвер» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
«Юта» примет действующего чемпиона «Торонто». «Денвер» Йокича сыграет с лидером сезона «Милуоки» без Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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