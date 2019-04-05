«Не можем поехать в Россию». ИИХФ отменит ЧМ-2020, если не получится провести его в Швейцарии

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию или Беларусь из-за коронавируса.

– Мы решили не принимать эти предложения. Мы не можем поехать в Россию, если турнир не получится провести в Швейцарии.

– Значит, чемпионат будет отменен, если не получится провести его в Швейцарии?

– Да.

– Финляндия тоже предлагала принять турнир.

– Да, свободна, но мы не хотим испортить турнир 2022 года, который пройдет в Финляндии, – сказал Куммола.

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