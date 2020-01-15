Безбородов назначил второй пенальти в ворота ЦСКА и удалил Карпова

Главный арбитр матча – ЦСКА (2:1, второй тайм) Владислав Безбородов воспользовался помощью видеоповторов во втором тайме.

За фол на капитане ростовчан был назначен второй 11-метровый в ворота московской команды.

Кроме того, после детального просмотра прямую красную карточку от Безбородова получил защитник ЦСКА Максим Карпов.

В первом тайме был удален Ильзат Ахметов, а в результате его нарушения также был назначен пенальти, который отразил Игорь Акинфеев.

На Sports.ru идет текстовая онлайн-трансляция матча.