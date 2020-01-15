Безбородов назначил второй пенальти в ворота ЦСКА и удалил Карпова

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Ивелин Попов видеоповторы Максим Карпов Футбол

Главный арбитр матча «Ростов»ЦСКА (2:1, второй тайм) Владислав Безбородов воспользовался помощью видеоповторов во втором тайме.

За фол на капитане ростовчан Ивелине Попове был назначен второй 11-метровый в ворота московской команды. 

Кроме того, после детального просмотра прямую красную карточку от Безбородова получил защитник ЦСКА Максим Карпов.

В первом тайме был удален Ильзат Ахметов, а в результате его нарушения также был назначен пенальти, который отразил Игорь Акинфеев.

На Sports.ru идет текстовая онлайн-трансляция матча.

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