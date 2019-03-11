Александр Логинов о допинге: «Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему»

Российский биатлонист поделился мнением насчет отношения иностранных спортсменов к его допинговому прошлому.

– На чемпионате мира были ваши медали - и обидные слова соперников. Отдаете себе отчет, что это уходит корнями в историю вашей дисквалификации?

– Отдаю.

– Наверняка прокручивали в голове варианты снятия напряженности. Ваш выбор – молчать. Это правильно?

– Догадываюсь, в какую степь хотите завести, но сейчас не готов об этом говорить. Даже думать не хочу в данный момент ни о чем таком.

– Но при этом понимаете: продолжая молчать, проблему вы как минимум не уменьшаете.

– И все же думаю, что не время об этом говорить. Для вас этот вопрос наверняка важен, вам хотелось бы обсудить его развернуто, но не готов. Извините. Все эти истории, которые были в Италии… В голове и так много мыслей, которые не хочется ворошить.

– Не принято говорить такое собеседнику, но вы производите впечатление порядочного человека. Только этот образ совершенно не вяжется, простите, с иглой в вене. Вот ключевая точка в обидах иностранцев, разве нет?

– Я ненавижу иглы в вене и презираю всю эту тему. Это первое. Второе - за комплимент спасибо. Меня не все хорошо знают как человека. Но есть друзья, знакомые, люди, представляющие, какой я на самом деле. Они меня поддерживают. Их мнение для меня важнее, – сказал Логинов.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне