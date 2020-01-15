Матч «Барселона» – «Наполи» может пройти без зрителей по решению правительства Каталонии

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и может пройти без зрителей (1:1 – первый матч) из-за эпидемии коронавируса.

По информации каталонского издания L’Esportiu, министерства спорта и здравоохранения Каталонии выступают за то, чтобы провести игру при пустых трибунах. Решение пока не окончательное, «Барселону» не уведомляли об этом. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие дни.

Италия – второй в мире очаг по распространению коронавируса. В стране заболели почти 7,5 тысячи человек. В Испании на данный момент немногим менее 700 заразившихся.