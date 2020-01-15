Федун о 0:1 с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок. Не подобрать слово!»

Владелец Леонид Федун прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок… Не подобрать слово!

В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят ВАР и назначают пенальти. Что тут говорить?

К Тедеско же у меня вопросов нет», – заявил Федун.

Главным арбитром матча был Сергей Лапочкин. Единственный мяч «Краснодар» забил с пенальти, а на 92-й минуте рефери удалил с поля Романа Зобнина.