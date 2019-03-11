Александр Тихонов: «Не обижаюсь на Губерниева. Как говорил Колчак: «Не трогайте проституток и извозчиков. Они служат любой власти»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением насчет работы комментатора .

«Когда почти весь сезон нет нормальных результатов, нужно о чем-то говорить и как-то отвлекать внимание публики от реальных проблем. Вот и привлек этого деятеля комического жанра. Правда, на банкетах смешить народ у него лучше получается, чем разговорами о биатлоне. Тут в основном у болельщиков идут негативные эмоции в его адрес, потому что людей не обманешь.

Мне звонят серьезные руководители, которые уже устали слушать этого комментатора. Он облил дерьмом Сталина, оскорбляет заслуженных спортсменов и тренеров, глумится над неудачами наших биатлонистов. Посмотрите, как он радуется промахам Бабикова, Гараничева и других спортсменов, которые ему не угодили. Видимо, у человека не очень хорошо с памятью и логикой.

Мне очень жаль, что такой канал испоганили. Госпоже Канделаки я посоветую почитать об истории биатлона и о моей спортивной и послеспортивной жизни, посмотреть результаты моей работы на посту президента СБР и сравнить наши результаты и нынешние. Сейчас они даже за подиум бороться не способны за исключением Логинова, к которому они никакого отношения не имеют.

Но я не обижаюсь на Диму. Он всегда был таким и всегда прислуживал руководству. В мою бытность президентом СБР пел нам дифирамбы, потом хвалил Прохорова и Кущенко, а сейчас прислуживает Драчеву и Нуждову. Как говорил своим бойцам адмирал Колчак: «Не трогайте проституток и извозчиков. Они служат любой власти», – написал Тихонов.