Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за неготовности поля в Ярославле

РФС объявил о переносе матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом».
Игра должна была состояться сегодня в Ярославле.
«Четвертьфинал Олимп Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле.
Дата и место матча будут определены позднее», – говорится в сообщении РФС.
«Шинник» идет шестым в Олимп-ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков. Домашний стадион клуба вмещает 22 990 зрителей.
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