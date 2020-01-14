Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за неготовности поля в Ярославле

РФС объявил о переносе матча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и .

Игра должна была состояться сегодня в Ярославле.

«Четвертьфинал Олимп Кубка России между и «Уралом» перенесен. Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле.

Дата и место матча будут определены позднее», – говорится в сообщении РФС.

«Шинник» идет шестым в Олимп-ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков. Домашний стадион клуба вмещает 22 990 зрителей.

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