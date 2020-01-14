Александр Медведев: «В Чечне нет традиции оголять торс. Наши фанаты быстро оделись, когда им сделали замечание»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал столкновение фанатов в матче Олимп Кубка России против (2:1, дополнительное время).

В концовке игры началась потасовка между болельщиками после того, как группа фанатов «Зенита» разделась по пояс.

«Что же касается ситуации с болельщиками, то хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны.

Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков «Ахмата» пошел в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места.

Слава Богу, все обошлось без серьезной эскалации. Это показывает, что подготовка к матчу была проведена правильно. Болельщики «Зенита» просто не учли, что такие действия здесь воспринимаются не так, как в других регионах нашей страны», – сказал Медведев.

В Грозном полыхнуло из-за голых торсов: болельщики «Ахмата» побежали на фанов «Зенита», было страшно