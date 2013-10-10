Колобков перед уходом в отставку выделил 19 млн рублей Федерации конного спорта России. Ее возглавляет бывшая жена Сечина

Федерация конного спорта России (ФКСР) в декабре 2019 года получила от спорта России субсидию в размере 19 миллионов рублей, сообщат BAZA.

Главой ФКСР является Марина Сечина, бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министром спорта на момент подписания соглашения о выплате субсидии был Павел Колобков. В январе 2020 года он вместе с правительством РФ ушел в отставку.

Деньги были выделены на проведение спортивных мероприятий и закупку снаряжения. Соглашение между ФКСР и Минспорта вступило в силу 11 декабря 2019 года, датой окончания срока действия субсидии значится 31 декабря 2019-го. Соревнования, на которые выделялись деньги, проходили с октября по декабрь 2019 года.

Исполнительный директор ФКСР Сергей Калинин прокомментировал, почему субсидия была выделена за 20 дней до окончания срока.

«Это чисто финансовые договоренности. Насколько я знаю, вопросы в стадии непосредственно исполнения.

Я особо не вникал (в суть документа), но знаю, что сейчас закупается экипировка, и она дорогостоящая. Нам ежегодно выделяется порядка 20 млн рублей от Минспорта и порядка 200 тыс долларов.

Но расходы сборной, по самым скромным подсчетам, – 500 млн рублей ежегодно. У каждого всадника должно быть несколько лошадей – 4-5 голов. Каждая лошадь такого уровня несколько сот тысяч евро стоит. Платят спонсоры, заинтересованные лица, родственники, мужья, жены», – сказал Калинин.

По информации BAZA, в госреестре субсидий более ранних выплат ФКСР от Минспорта не значится.

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