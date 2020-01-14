«Зенит» о столкновении фанатов в Грозном: «Принимающая сторона восприняла как неуважение то, что болельщики оголили торс»

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Пресс-служба «Зенита» прокомментировала потасовку болельщиков в конце второго тайма матча 1/4 финала Олимп Кубка России с «Ахматом» (2:1, дополнительное время).

«На гостевой трибуне «Зенита» отдельные болельщики оголили торс, это было воспринято как акт неуважения у принимающей стороны.

Излишняя эмоциональность и недопонимание привели к выбеганию болельщиков грозненской команды на дорожки к гостевой трибуне.

Оперативно сработала служба безопасности «Ахмат-Арены», погасив возможный конфликт еще в зачатке. Инцидент был исчерпан.

Болельщикам абсолютно всех команд нужно всегда с уважением относиться к традициям друг друга.

Клубы находятся в тесном контакте, а с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Матч «Ахмат» – «Зенит» прерывался из-за беспорядков у гостевого сектора

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