Алана Мамаева: «Если бы Павел не попал в тюрьму, наша семья могла развалиться. А теперь он даже матом не ругается»

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Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о том, как на ее мужа повлияло пребывание в заключении. 

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. 

Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – сказала Мамаева. 

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